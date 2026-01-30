Ajker Patrika
না খেললেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকছে বাংলাদেশ

আপডেট : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ০৭
আইসিসি বাদ দেওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। মাঠের খেলায় না থাকলেও সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপে থাকছে তারা। বিশ্বমঞ্চে ম্যাচ পরিচালনা করতে দেখা যাবে বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও গাজী সোহেলকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ৩০ সদস্যের ম্যাচ কর্মকর্তার তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। এই তালিকায় আছেন সৈকত ও সোহেল। এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে জায়গা করে নিয়েছেন সৈকত। এরপর থেকেই ব্যস্ততা বেড়েছে তাঁর। গত ২ বছরে আইসিসি একাধিক বড় টুর্নামেন্ট ছাড়াও বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি, অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির মতো সিরিজে দায়িত্ব পালন করেছেন। সৈকতের মতো সোহলও নাম করেছেন বেশ। সবশেষ এশিয়া কাপেও আম্পায়ারিং করতে দেখা গেছে তাঁকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি; আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। নিরাপত্তা শঙ্কার কারণে ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। দফায় দফায় আলোচনায় সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়ে আনতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দলটিকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে ‘সি’ গ্রুপে নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।

আইসিসি প্রকাশিত ৩০ সদস্যের কর্মকর্তার মধ্যে ছয়জন ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন। বাকি ২৪ জন আম্পায়ার। এদের মধ্যে আছেন কুমার ধর্মসেনা, ক্রিস গ্যাফানি, পল রাইফেল, রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ, রিচার্ড কেটলবোরো, আহসান রাজা অন্যতম।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ম্যাচ কর্মকর্তার তালিকা:

ম্যাচ রেফারি: ডিন কস্কার, ডেভিড গিলবার্ট, রঞ্জন মাদুগালে, অ্যান্ড্রু পাইক্রফট, রিচি রিচার্ডসন এবং জাভাগাল শ্রীনাথ।

আম্পায়ার: রোল্যান্ড ব্ল্যাক, ক্রিস ব্রাউন, কুমার ধর্মসেনা, ক্রিস গ্যাফানি, অ্যাদ্রিয়ান হোল্ডস্টক, রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ, রিচার্ড কেটলবোরো, ওয়েন নাইটস, ডোনোভান কচ, জয়রামন মদনগোপাল, নিতিন মেনন, স্যাম নোগাস্কি, কে. এন. এ. পদ্মনভন, আলাউদ্দিন পালিকের, আহসান রাজা, লেসলি রাইফার, পল রাইফেল, ল্যাংটন রুসেরে, শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত, গাজী সোহেল, রডনি টাকার, অ্যালেক্স ওয়ার্ফ, রবীন্দ্র উইমালাসিরি, আসিফ ইয়াকুব।

