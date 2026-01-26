আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে, বিসিবি সভাপতির পাল্টা প্রশ্ন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন—গত রাতে এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সংবাদমাধ্যমে। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন স্বয়ং বিসিবি সভাপতি। আজকের পত্রিকাকে তিনি রাতেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।
বুলবুল কিছুক্ষণ আগে বিসিবি আয়োজিত ম্যাচ রেফারির একটি ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁর কার্যালয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকেরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন তাঁর দেশ ছাড়ার ব্যাপারে। তখন বিসিবি সভাপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে?’
বুলবুল চাইলে যেকোনো সময় অস্ট্রেলিয়ায় যেতেই পারেন। সেখানে তাঁর পরিবার থাকে। কিন্তু গতকাল রাতে তাঁর দেশ ছাড়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পেছনে হয়তো দেশের ক্রিকেটের বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতি একটা কারণ হতে পারে।
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে আজ শুরু বাংলাদেশের সুপার সিক্স পর্ব। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ম্যাচটি র্যাবিটহোল অ্যাপ ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট টু সরাসরি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে রাতে।১১ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় যত এগিয়ে আসছে, নাটকীয় ঘটনা ঘটছে ততই বেশি। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আইসিসি বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। তাতে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।১ ঘণ্টা আগে
না ফেরার দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিং (আইএস) বিন্দ্র। বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল দিল্লিতে মারা গেছেন।২ ঘণ্টা আগে
হঠাৎই অখণ্ড অবসর লিটন দাসদের। অথচ এ সময়ে তাঁদের রাজ্যের ভাবনা থাকার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তাহলে বাংলাদেশের কাছে ‘অতীত’ হতে চলেছে?২ ঘণ্টা আগে