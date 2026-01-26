Ajker Patrika
ক্রিকেট

আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে, বিসিবি সভাপতির পাল্টা প্রশ্ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে, বিসিবি সভাপতির পাল্টা প্রশ্ন
দেশত্যাগের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন—গত রাতে এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সংবাদমাধ্যমে। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন স্বয়ং বিসিবি সভাপতি। আজকের পত্রিকাকে তিনি রাতেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

বুলবুল কিছুক্ষণ আগে বিসিবি আয়োজিত ম্যাচ রেফারির একটি ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁর কার্যালয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকেরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন তাঁর দেশ ছাড়ার ব্যাপারে। তখন বিসিবি সভাপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে?’

বুলবুল চাইলে যেকোনো সময় অস্ট্রেলিয়ায় যেতেই পারেন। সেখানে তাঁর পরিবার থাকে। কিন্তু গতকাল রাতে তাঁর দেশ ছাড়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পেছনে হয়তো দেশের ক্রিকেটের বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতি একটা কারণ হতে পারে।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তি না মেলার দায় কার, বাগেরহাটের ডিসি কি অপরাধ করেছেন

পোস্টারবিহীন নির্বাচনে প্রচারের ধরনে বদল

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ছবিতে লাইক দেবেন না, গিন্নির হাতে আজ খুন্তি

আদানির সঙ্গে চুক্তি বিদ্যুতে দুর্নীতির বৃহত্তম প্রতীক

সাদ্দামের প্যারোল: বাগেরহাটের ডিসি ও মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন কথা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ছবিতে লাইক দেবেন না, গিন্নির হাতে আজ খুন্তি

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ছবিতে লাইক দেবেন না, গিন্নির হাতে আজ খুন্তি

আদানির সঙ্গে চুক্তি বিদ্যুতে দুর্নীতির বৃহত্তম প্রতীক

আদানির সঙ্গে চুক্তি বিদ্যুতে দুর্নীতির বৃহত্তম প্রতীক

পোশাকশিল্পের সুতা আমদানি: বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিয়ে উভয়সংকটে সরকার

পোশাকশিল্পের সুতা আমদানি: বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিয়ে উভয়সংকটে সরকার

সাদ্দামের প্যারোল: বাগেরহাটের ডিসি ও মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন কথা

সাদ্দামের প্যারোল: বাগেরহাটের ডিসি ও মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন কথা

সন্দেহভাজন রুশ ট্যাংকারের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করল ফ্রান্স

সন্দেহভাজন রুশ ট্যাংকারের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করল ফ্রান্স

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে, বিসিবি সভাপতির পাল্টা প্রশ্ন

আপনার কি মনে হয় আমি দেশের বাইরে, বিসিবি সভাপতির পাল্টা প্রশ্ন

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

না ফেরার দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি

না ফেরার দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি