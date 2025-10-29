আইসিসির ম্যাচ রেফারির পর ভারতকে নিয়ে বোমা ফাটালেন চ্যাপেলও

ক্রীড়া ডেস্ক
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।
চ্যাপেলের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে বনিবনা হতো না, সেই ঘটনা কারও অজানা নয়। নিয়মনীতির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন আপোষহীন। ২০০৫ সালে চ্যাপেল ভারতের কোচ হওয়ার পর অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁর ফলে তিনি শ্রীলঙ্কা সফরে তখন যেতে পারেননি।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তৎকালীন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া তখন চ্যাপেলকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে গাঙ্গুলীর লঙ্কা সফরের সুযোগ মেলে। কিন্তু চ্যাপেল কোনোভাবেই তখন রাজি হননি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে গতকাল এক আলাপচারিতায় আলোচিত এই কোচ বলেন, ‘‘ডালমিয়া ভারতের হয়ে আমার কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তার (গাঙ্গুলী) নিষেধাজ্ঞা কমানোর অনুরোধ করেছিলেন। তাহলে সে (গাঙ্গুলী) শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারত। আমি তখন বলেছিলা, ‘না। আমি সিস্টেমের বাইরে যেতে পারব না। তাকে (গাঙ্গুলী) এর ফল ভোগ করতে হবে।’ ডালমিয়া তখন সেটা মেনে নিয়েছিলেন।’
২০০৫ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে গাঙ্গুলীকে জরিমানা করেছিলেন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড। কিন্তু গাঙ্গুলী একই ভুল বারবার করায় ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সংবাদ ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্রড বলেছিলেন, ‘‘ম্যাচ শেষে ভারত তিন-চার ওভার পিছিয়ে ছিল। স্লো ওভার রেটের কারণে তাদের জরিমানা হওয়ার কথা ছিল। আমাকে ফোন করে সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কারণ, এটা ভারত। আমি চিন্তা করে দেখলাম ঠিক আছে। তারপর কোনোভাবে আমরা কিছু অতিরিক্ত সময় বের করলাম যাতে ওভাররেট জরিমানার সীমার নিচে আনা যায়।’
ব্রড হয়তোবা ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় ওয়ানডের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।ঠিক তার পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটেছিল বলে ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন আইসিসির অভিজ্ঞ এই ম্যাচ রেফারি। ব্রড বলেছিলেন, ‘‘পরের ম্যাচেও ঘটে একই ঘটনা। সৌরভ গাঙ্গুলী তখন দ্রুত খেলা শেষ করার নির্দেশ মানছিল না। ফোন করে তখন জানতে চেয়েছিলা, কী করতে পারি? তখন আমাকে বলা হয়েছিল, ‘গাঙ্গুলীকে শুধু জরিমানা করুন।’
২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ভারতের কোচের দায়িত্বে ছিলেন চ্যাপেল। সেই সময়ে গাঙ্গুলী, জহির খান, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র শেবাগের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা কড়া সমালোচনা করেছিলেন চ্যাপেলের কোচিং পদ্ধতি নিয়ে। ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ভারত বিদায় নেওয়ার পর চ্যাপেলের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে গাঙ্গুলীর সঙ্গেই সবচেয়ে তিক্ত সম্পর্ক ছিল চ্যাপেলের।
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।
চ্যাপেলের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে বনিবনা হতো না, সেই ঘটনা কারও অজানা নয়। নিয়মনীতির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন আপোষহীন। ২০০৫ সালে চ্যাপেল ভারতের কোচ হওয়ার পর অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁর ফলে তিনি শ্রীলঙ্কা সফরে তখন যেতে পারেননি।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তৎকালীন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া তখন চ্যাপেলকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে গাঙ্গুলীর লঙ্কা সফরের সুযোগ মেলে। কিন্তু চ্যাপেল কোনোভাবেই তখন রাজি হননি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে গতকাল এক আলাপচারিতায় আলোচিত এই কোচ বলেন, ‘‘ডালমিয়া ভারতের হয়ে আমার কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তার (গাঙ্গুলী) নিষেধাজ্ঞা কমানোর অনুরোধ করেছিলেন। তাহলে সে (গাঙ্গুলী) শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারত। আমি তখন বলেছিলা, ‘না। আমি সিস্টেমের বাইরে যেতে পারব না। তাকে (গাঙ্গুলী) এর ফল ভোগ করতে হবে।’ ডালমিয়া তখন সেটা মেনে নিয়েছিলেন।’
২০০৫ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে গাঙ্গুলীকে জরিমানা করেছিলেন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড। কিন্তু গাঙ্গুলী একই ভুল বারবার করায় ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সংবাদ ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্রড বলেছিলেন, ‘‘ম্যাচ শেষে ভারত তিন-চার ওভার পিছিয়ে ছিল। স্লো ওভার রেটের কারণে তাদের জরিমানা হওয়ার কথা ছিল। আমাকে ফোন করে সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কারণ, এটা ভারত। আমি চিন্তা করে দেখলাম ঠিক আছে। তারপর কোনোভাবে আমরা কিছু অতিরিক্ত সময় বের করলাম যাতে ওভাররেট জরিমানার সীমার নিচে আনা যায়।’
ব্রড হয়তোবা ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় ওয়ানডের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।ঠিক তার পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটেছিল বলে ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন আইসিসির অভিজ্ঞ এই ম্যাচ রেফারি। ব্রড বলেছিলেন, ‘‘পরের ম্যাচেও ঘটে একই ঘটনা। সৌরভ গাঙ্গুলী তখন দ্রুত খেলা শেষ করার নির্দেশ মানছিল না। ফোন করে তখন জানতে চেয়েছিলা, কী করতে পারি? তখন আমাকে বলা হয়েছিল, ‘গাঙ্গুলীকে শুধু জরিমানা করুন।’
২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ভারতের কোচের দায়িত্বে ছিলেন চ্যাপেল। সেই সময়ে গাঙ্গুলী, জহির খান, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র শেবাগের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা কড়া সমালোচনা করেছিলেন চ্যাপেলের কোচিং পদ্ধতি নিয়ে। ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ভারত বিদায় নেওয়ার পর চ্যাপেলের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে গাঙ্গুলীর সঙ্গেই সবচেয়ে তিক্ত সম্পর্ক ছিল চ্যাপেলের।
ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।৩ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ১৮ নভেম্বর ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে ১৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল বাফুফে। মূলত ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে আফগানিস্তানেরও। মিয়ানমারের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ঢাকার কিংস অ্যারেনায় খেলতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু মিয়ানমার ঢাকায় আসতে অপারগতা জানায়। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচটি বাধ্য হয়েই বাতিল করতে হয় আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএফ)।
বাফুফে অবশ্য বিকল্প খুঁজে নিয়েছে দ্রুত। আফগানিস্তান না এলেও নেপাল আসছে বলে জানালেন গাউস। তিনি বলেন, ‘মিয়ানমার রাজি না হওয়ায় ঢাকায় আসছে না আফগানিস্তানও। তবে নেপালের বিপক্ষে খেলব আমরা। কারণ, ভারত ম্যাচের আগে আমাদের একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে হবে।’
নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে সেই ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামেই। গত সেপ্টেম্বরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপাল সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে।
ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ১৮ নভেম্বর ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে ১৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল বাফুফে। মূলত ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে আফগানিস্তানেরও। মিয়ানমারের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ঢাকার কিংস অ্যারেনায় খেলতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু মিয়ানমার ঢাকায় আসতে অপারগতা জানায়। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচটি বাধ্য হয়েই বাতিল করতে হয় আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএফ)।
বাফুফে অবশ্য বিকল্প খুঁজে নিয়েছে দ্রুত। আফগানিস্তান না এলেও নেপাল আসছে বলে জানালেন গাউস। তিনি বলেন, ‘মিয়ানমার রাজি না হওয়ায় ঢাকায় আসছে না আফগানিস্তানও। তবে নেপালের বিপক্ষে খেলব আমরা। কারণ, ভারত ম্যাচের আগে আমাদের একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে হবে।’
নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে সেই ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামেই। গত সেপ্টেম্বরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপাল সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে।
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।১৬ মিনিট আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।৩ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাত্র দুই ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০-এর বেশি ম্যাচ খেলার কীর্তি রয়েছে। একাদশে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৯৪ ম্যাচ খেলেছেন কুইন্টন ডি কক। দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে ৫১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন লুঙ্গি এনগিদি। অধিনায়ক ডোনোভন ফেরেইরা পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচে দশম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রোটিয়ারা ৫৫ রানে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। বাজে হারের পর পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করেছেন মোহাম্মদ হাফিজ। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘পিন্ডি পিচের কোনো দোষ নেই। তবে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার মানের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক লিগের সঙ্গে খেলা হয়েছে আন্তর্জাতিক দলের খেলা হয়েছে।’
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। আগে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) ১ উইকেটে ৭৪ রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমন অবস্থায় ২০০ যেখানে সময়ের ব্যাপার, সেখানে প্রোটিয়ারা আটকে গেছে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৪ রানে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তান ১৮.১ ওভারে ১৩৯ রানে গুটিয়ে গেছে। প্রোটিয়াদের ইনিংসে ৪০-এর ওপরে দুটি জুটি (৪৪ রান ও ৪৯ রান) হলেও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩৯ রানের জুটি হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জুটি দুটি হয়েছে টপ অর্ডারে। এদিকে পাকিস্তানের চতুর্থ উইকেটে ২১ বলে ৩৯ রানের জুটি গড়েছেন উসমান খান ও সাইম আইয়ুব। সাইম ২৮ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৭ রান করলেও অনেক দেরিতে হাত খুলেছেন। প্রথম ১৯ বলে তিনি করেছিলেন ১৩ রান।
অধিনায়ক সালমানও পুরোপুরি ব্যর্থ গতকাল। ৭ বলে ২ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে রিভিউটাও নষ্ট করেছেন। বোলিংয়ে ১ ওভারে ১৫ রান খরচ করে পাননি কোনো উইকেট। ৫৫ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের বোলিংয়ে শুরুটা ভালো হয়নি। যদিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ব্যাটিংয়ে আমরা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছি। এমন অবস্থা থেকে আমাদের দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে। সিঙ্গেল, ডাবলের ওপর ভিত্তি করে খেলতে হবে ও গড়তে হবে জুটি। আমাদের জুটির অভাব ছিল। জুটি গড়তে পারলে এ ধরনের রান তাড়া করে জেতা সম্ভব।’
পাকিস্তানের জার্সিতে বাবর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন তিনি। ফেরার ম্যাচে ২ বল খেললেও রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ফিল্ডিংয়ে ক্যাচ মিস করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন জর্জ লিন্ডে। ২২ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় করেছেন ৩৬ রান। বোলিংয়ে ৩ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
এ বছর সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্বেই। সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে রানার্সআপ হওয়ার পর ঘরের মাঠেও আশানুরূপ খেলতে পারছে না দলটি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করেছে পাকিস্তান। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি হেরে এবার সিরিজ হারের শঙ্কায় সালমানের পাকিস্তান। । লাহোরে পরশু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। একই মাঠে শনিবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাত্র দুই ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০-এর বেশি ম্যাচ খেলার কীর্তি রয়েছে। একাদশে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৯৪ ম্যাচ খেলেছেন কুইন্টন ডি কক। দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে ৫১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন লুঙ্গি এনগিদি। অধিনায়ক ডোনোভন ফেরেইরা পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচে দশম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রোটিয়ারা ৫৫ রানে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। বাজে হারের পর পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করেছেন মোহাম্মদ হাফিজ। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘পিন্ডি পিচের কোনো দোষ নেই। তবে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার মানের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক লিগের সঙ্গে খেলা হয়েছে আন্তর্জাতিক দলের খেলা হয়েছে।’
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। আগে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) ১ উইকেটে ৭৪ রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমন অবস্থায় ২০০ যেখানে সময়ের ব্যাপার, সেখানে প্রোটিয়ারা আটকে গেছে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৪ রানে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তান ১৮.১ ওভারে ১৩৯ রানে গুটিয়ে গেছে। প্রোটিয়াদের ইনিংসে ৪০-এর ওপরে দুটি জুটি (৪৪ রান ও ৪৯ রান) হলেও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩৯ রানের জুটি হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জুটি দুটি হয়েছে টপ অর্ডারে। এদিকে পাকিস্তানের চতুর্থ উইকেটে ২১ বলে ৩৯ রানের জুটি গড়েছেন উসমান খান ও সাইম আইয়ুব। সাইম ২৮ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৭ রান করলেও অনেক দেরিতে হাত খুলেছেন। প্রথম ১৯ বলে তিনি করেছিলেন ১৩ রান।
অধিনায়ক সালমানও পুরোপুরি ব্যর্থ গতকাল। ৭ বলে ২ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে রিভিউটাও নষ্ট করেছেন। বোলিংয়ে ১ ওভারে ১৫ রান খরচ করে পাননি কোনো উইকেট। ৫৫ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের বোলিংয়ে শুরুটা ভালো হয়নি। যদিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ব্যাটিংয়ে আমরা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছি। এমন অবস্থা থেকে আমাদের দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে। সিঙ্গেল, ডাবলের ওপর ভিত্তি করে খেলতে হবে ও গড়তে হবে জুটি। আমাদের জুটির অভাব ছিল। জুটি গড়তে পারলে এ ধরনের রান তাড়া করে জেতা সম্ভব।’
পাকিস্তানের জার্সিতে বাবর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন তিনি। ফেরার ম্যাচে ২ বল খেললেও রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ফিল্ডিংয়ে ক্যাচ মিস করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন জর্জ লিন্ডে। ২২ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় করেছেন ৩৬ রান। বোলিংয়ে ৩ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
এ বছর সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্বেই। সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে রানার্সআপ হওয়ার পর ঘরের মাঠেও আশানুরূপ খেলতে পারছে না দলটি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করেছে পাকিস্তান। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি হেরে এবার সিরিজ হারের শঙ্কায় সালমানের পাকিস্তান। । লাহোরে পরশু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। একই মাঠে শনিবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।১৬ মিনিট আগে
ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।১ ঘণ্টা আগে
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।৩ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে এ সপ্তাহের রোববার প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জিতলেও বাকি ছিল ৮০ বল। কিউইদের সামনে সেদিন লক্ষ্য ছিল ২২৪ রানের। আজ হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগের চেয়ে ৪৮ রানের কম লক্ষ্য পেয়েছে কিউইরা। স্বাগতিকেরা ১০১ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের আয়েশি জয় পেয়েছে।
১৭৬ রানের লক্ষ্যে নেমে রানের খাতা খোলার আগেই ভেঙে যায় নিউজিল্যান্ডের উদ্বোধনী জুটি। ইনিংসের চতুর্থ বলে কিউই ওপেনার উইল ইয়াংকে (০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন জফরা আর্চার। তিন নম্বরে নেমে কেইন উইলিয়ামসন খেলতে থাকেন ঠান্ডা মাথায়। আরেক ওপেনার রাচীন রবীন্দ্রকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৬৭ বলে ৪২ রানের জুটি গড়েন উইলিয়ামসন। ১২তম ওভারের পঞ্চম বলে উইলিয়ামসনকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন জেমি ওভারটন। ৩৯ বলে ৩ চারে ২১ রান করেন উইলিয়ামসন।
টপ অর্ডারের দুই ব্যাটার ফেরার পর চারে নামেন ড্যারিল মিচেল। তৃতীয় উইকেটে ৫৯ বলে ৬৩ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রাচীন ও মিচেল। ২২তম ওভারের চতুর্থ বলে রাচীনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন জফরা আর্চার। ৫৮ বলে ৭ চার ও ১ ছক্কায় ৫৪ রান করেন রাচীন। বাঁহাতি এই ওপেনার আউট হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে ছোটখাটো ধস নামে। ২১.২ ওভারে যেখানে কিউইদের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১০৫ রান, মুহূর্তেই সেটা ২৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৮ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা।
ছোটখাটো ধস নামলেও পরে আর কোনো বিপদ হয়নি নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে। ষষ্ঠ উইকেটে ৩২ বলে ৫৯ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন ড্যারিল মিচেল ও মিচেল স্যান্টনার। অধিনায়ক স্যান্টনার ১৭ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। তুলির শেষ আচড়টা দিয়েছেন ড্যারিল মিচেল। ৩৪তম ওভারের প্রথম বলে জেমি ওভারটনকে লেগ সাইডে ঘোরাতে চেয়েছিলেন মিচেল। তবে আউটসাইড এজ হয়ে সেটা থার্ড ম্যান এলাকা দিয়ে চার হয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৬ রান মিচেল করেছেন। ৫৯ বলের ইনিংসে ৬ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। ইংল্যান্ডের আর্চার ১০ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। চার ওভার মেডেন দিয়েছেন। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ওভারটন ও আদিল রশিদ।
হ্যামিল্টনে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আগে ব্যাটিং পাওয়া ইংল্যান্ড ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেছেন ওভারটন। ২৮ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ চার ও ২ ছক্কা। নিউজিল্যান্ডের ব্লেয়ার টিকনার ৮ ওভারে ৩৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৩৫.২ ওভারে ২২৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কিউইরা ৩৬.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২২৪ রান করেছিল কিউইরা। ম্যাচ হারলেও ১০১ বলে ১৩৫ রানের ইনিংস খেলে ব্রুক জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে এ সপ্তাহের রোববার প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জিতলেও বাকি ছিল ৮০ বল। কিউইদের সামনে সেদিন লক্ষ্য ছিল ২২৪ রানের। আজ হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগের চেয়ে ৪৮ রানের কম লক্ষ্য পেয়েছে কিউইরা। স্বাগতিকেরা ১০১ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের আয়েশি জয় পেয়েছে।
১৭৬ রানের লক্ষ্যে নেমে রানের খাতা খোলার আগেই ভেঙে যায় নিউজিল্যান্ডের উদ্বোধনী জুটি। ইনিংসের চতুর্থ বলে কিউই ওপেনার উইল ইয়াংকে (০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন জফরা আর্চার। তিন নম্বরে নেমে কেইন উইলিয়ামসন খেলতে থাকেন ঠান্ডা মাথায়। আরেক ওপেনার রাচীন রবীন্দ্রকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৬৭ বলে ৪২ রানের জুটি গড়েন উইলিয়ামসন। ১২তম ওভারের পঞ্চম বলে উইলিয়ামসনকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন জেমি ওভারটন। ৩৯ বলে ৩ চারে ২১ রান করেন উইলিয়ামসন।
টপ অর্ডারের দুই ব্যাটার ফেরার পর চারে নামেন ড্যারিল মিচেল। তৃতীয় উইকেটে ৫৯ বলে ৬৩ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রাচীন ও মিচেল। ২২তম ওভারের চতুর্থ বলে রাচীনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন জফরা আর্চার। ৫৮ বলে ৭ চার ও ১ ছক্কায় ৫৪ রান করেন রাচীন। বাঁহাতি এই ওপেনার আউট হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে ছোটখাটো ধস নামে। ২১.২ ওভারে যেখানে কিউইদের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১০৫ রান, মুহূর্তেই সেটা ২৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৮ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা।
ছোটখাটো ধস নামলেও পরে আর কোনো বিপদ হয়নি নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে। ষষ্ঠ উইকেটে ৩২ বলে ৫৯ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন ড্যারিল মিচেল ও মিচেল স্যান্টনার। অধিনায়ক স্যান্টনার ১৭ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। তুলির শেষ আচড়টা দিয়েছেন ড্যারিল মিচেল। ৩৪তম ওভারের প্রথম বলে জেমি ওভারটনকে লেগ সাইডে ঘোরাতে চেয়েছিলেন মিচেল। তবে আউটসাইড এজ হয়ে সেটা থার্ড ম্যান এলাকা দিয়ে চার হয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৬ রান মিচেল করেছেন। ৫৯ বলের ইনিংসে ৬ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। ইংল্যান্ডের আর্চার ১০ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। চার ওভার মেডেন দিয়েছেন। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ওভারটন ও আদিল রশিদ।
হ্যামিল্টনে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আগে ব্যাটিং পাওয়া ইংল্যান্ড ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেছেন ওভারটন। ২৮ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ চার ও ২ ছক্কা। নিউজিল্যান্ডের ব্লেয়ার টিকনার ৮ ওভারে ৩৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৩৫.২ ওভারে ২২৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কিউইরা ৩৬.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২২৪ রান করেছিল কিউইরা। ম্যাচ হারলেও ১০১ বলে ১৩৫ রানের ইনিংস খেলে ব্রুক জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।১৬ মিনিট আগে
ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এদিকে হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষের পর্যায়ে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। মেয়েদের বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা
সরাসরি
সনি টেন ১
প্রথম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
প্রথম সেমিফাইনাল
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
প্যারিস মাস্টার্স
রাত ৯টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সিরিজ জিততে এখন বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এদিকে হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষের পর্যায়ে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। মেয়েদের বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা
সরাসরি
সনি টেন ১
প্রথম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
প্রথম সেমিফাইনাল
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
প্যারিস মাস্টার্স
রাত ৯টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।১৬ মিনিট আগে
ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
৫০ ওভার তো দূরে থাক, ওয়ানডেতে এখন ইংল্যান্ডের জন্য ৪০ ওভার ব্যাটিং করাই চ্যালেঞ্জিং। নিউজিল্যান্ডে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে গিয়েই দ্রুত গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে কিউইরা।৩ ঘণ্টা আগে