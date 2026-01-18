ভারত নাকি নিউজিল্যান্ড, সিরিজ জিতবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। ইন্দোরে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। আজ শেষ হবে বিপিএলের লিগ পর্ব। মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। একই মাঠে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস। নোয়াখালী, ঢাকা প্লে অফের দৌড় থেকে আগেভাগে ছিটকে গেছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
বেলা ১টা
সরাসরি
চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
তৃতীয় ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-নিউক্যাসল
রাত ৮টা
সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-এভারটন
রাত ১০টা ৩০মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুলাওয়েতে গতকাল বিকেলে টসের সময় হাত মেলাননি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার ও ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে করমর্দন করেননি। সামাজিক মাধ্যমে মুহূর্তেই সেই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তখন গত বছরের সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ‘নো হ্যান্ডশেক’ ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন।৬ মিনিট আগে
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নামের পাশে যুক্ত হতে পারত আরও একটি গোল। ১০০০ গোলের যে মিশনে তিনি নেমেছেন, তাতে এগিয়ে যেতে পারতেন আরও এক ধাপ। আল শাবাবের রক্ষণভাগে তিনি পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলটা তিনি করতে পারেননি।১ ঘণ্টা আগে
বিপিএলের শেষভাগে এসে বিদেশি ক্রিকেটার উড়িয়ে নিয়ে আসা একেবারে নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে প্লে-অফ পর্ব উতড়ে কীভাবে শিরোপা জেতা যায়, সেই লক্ষ্যে তারকা বিদেশি দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।২ ঘণ্টা আগে
ভারতের বিপক্ষে গতকাল বুলাওয়েতে জয়ের দারুণ সুবাস পাচ্ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। হাতে ৮ উইকেট নিয়ে ৭০ বলে ৭৫ রানের সমীকরণ মেলানো তেমন একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ক্রিকেটকে কেন গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা বলা হয়, সেটা আরও একবার প্রমাণ হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে