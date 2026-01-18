টসের সময় না হলেও পরে হাত মিলিয়েছেন বাংলাদেশ-ভারতের ক্রিকেটাররা

ক্রীড়া ডেস্ক
বুলাওয়েতে গতকাল বিকেলে টসের সময় হাত মেলাননি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার ও ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে করমর্দন করেননি। সামাজিক মাধ্যমে মুহূর্তেই সেই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তখন গত বছরের সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ‘নো হ্যান্ডশেক’ ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে বাংলাদেশ দলের খেলতে না চাওয়া—সব মিলিয়ে দুই দেশের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্রিকেট সমর্থকদের অনেকেই হয়তো তাই আবরার ও মাত্রের করমর্দন না করাকে দুই দেশের শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের ফল বলেই ধরে নিয়েছেন। সেটা যে কেবল ওই মুহূর্তেরই ঘটনা ছিল, ম্যাচ শেষে সেটা বোঝা গেছে। বুলাওয়ের কুইনস স্পোর্টস ক্লাবে বৃষ্টিবিঘ্নিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ শেষে করমর্দন করেছেন বাংলাদেশ-ভারতের ক্রিকেটাররা।
বুলাওয়েতে গতকাল বাংলাদেশ-ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ম্যাচে দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। প্রথমে ডাকওয়ার্থ লুইস অ্যান্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ৪৯ ওভারে ২৩৫ রানের লক্ষ্যে ছুটছিল বাংলাদেশ। তবে ১৭.২ ওভারে বাংলাদেশ ২ উইকেটে ৯০ রান করার পর ফের নামে বৃষ্টি। ৮১ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশের সামনে ২৯ ওভারে ১৬৫ রানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। তামিমের দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে এখান থেকেই। ২৮.৩ ওভারে গুটিয়ে গেছে ১৪৬ রানে।
৪০ রানে ৮ উইকেট ফেলে বাংলাদেশের হাতের নাগালে থাকা ম্যাচটা ডিএলএস মেথডে ১৯ রানে জিতেছে ভারত। ম্যাচসেরা হয়েছেন বিহান মালহোত্রা। ৪ ওভারে ১৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ফিল্ডিংয়ে ধরেছেন দুই ক্যাচ। বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেছেন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। তবে টসের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে তাঁর পরিবর্তে জাওয়াদ আবরারকে পাঠানো হয়েছে বলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
টসের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের অধিনায়কের করমর্দন না করাটা অনিচ্ছাকৃত বলে বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। বিসিবি বলেছে, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচে টসের সময় ঘটে যাওয়া একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অসুস্থতার কারণে নিয়মিত অধিনায়ক আজিজুল হাকিম টসে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার সেই অনুষ্ঠানে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিসিবি স্পষ্ট করতে চায় যে, প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সাথে করমর্দন না করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং তা কেবল মুহূর্তের মনোযোগ বিচ্যুতি থেকে ঘটেছে।’
বৃষ্টি বাধার পরও প্রথমে ৫০ ওভারই বরাদ্দ ছিল দুই দলের জন্য। তবে মাঝপথে বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য এক ওভার কমে আসে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৪৯.৪ ওভারে ২৩৮ রানে গুটিয়ে যায়। বাংলাদেশের তরুণ পেসার আল ফাহাদ ৯.২ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে গর্বিত বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম। বুলাওয়েতে পরশু বাংলাদেশ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বুলাওয়েতে দুই ম্যাচ খেলে তামিম-ফাহাদরা চলে যাবেন হারারেতে। ২৩ জানুয়ারি হারারেতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
বুলাওয়েতে গতকাল বিকেলে টসের সময় হাত মেলাননি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার ও ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে করমর্দন করেননি। সামাজিক মাধ্যমে মুহূর্তেই সেই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তখন গত বছরের সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ‘নো হ্যান্ডশেক’ ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে বাংলাদেশ দলের খেলতে না চাওয়া—সব মিলিয়ে দুই দেশের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্রিকেট সমর্থকদের অনেকেই হয়তো তাই আবরার ও মাত্রের করমর্দন না করাকে দুই দেশের শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের ফল বলেই ধরে নিয়েছেন। সেটা যে কেবল ওই মুহূর্তেরই ঘটনা ছিল, ম্যাচ শেষে সেটা বোঝা গেছে। বুলাওয়ের কুইনস স্পোর্টস ক্লাবে বৃষ্টিবিঘ্নিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ শেষে করমর্দন করেছেন বাংলাদেশ-ভারতের ক্রিকেটাররা।
বুলাওয়েতে গতকাল বাংলাদেশ-ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ম্যাচে দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। প্রথমে ডাকওয়ার্থ লুইস অ্যান্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ৪৯ ওভারে ২৩৫ রানের লক্ষ্যে ছুটছিল বাংলাদেশ। তবে ১৭.২ ওভারে বাংলাদেশ ২ উইকেটে ৯০ রান করার পর ফের নামে বৃষ্টি। ৮১ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশের সামনে ২৯ ওভারে ১৬৫ রানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। তামিমের দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে এখান থেকেই। ২৮.৩ ওভারে গুটিয়ে গেছে ১৪৬ রানে।
৪০ রানে ৮ উইকেট ফেলে বাংলাদেশের হাতের নাগালে থাকা ম্যাচটা ডিএলএস মেথডে ১৯ রানে জিতেছে ভারত। ম্যাচসেরা হয়েছেন বিহান মালহোত্রা। ৪ ওভারে ১৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ফিল্ডিংয়ে ধরেছেন দুই ক্যাচ। বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেছেন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। তবে টসের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে তাঁর পরিবর্তে জাওয়াদ আবরারকে পাঠানো হয়েছে বলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
টসের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের অধিনায়কের করমর্দন না করাটা অনিচ্ছাকৃত বলে বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। বিসিবি বলেছে, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচে টসের সময় ঘটে যাওয়া একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অসুস্থতার কারণে নিয়মিত অধিনায়ক আজিজুল হাকিম টসে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার সেই অনুষ্ঠানে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিসিবি স্পষ্ট করতে চায় যে, প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সাথে করমর্দন না করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং তা কেবল মুহূর্তের মনোযোগ বিচ্যুতি থেকে ঘটেছে।’
বৃষ্টি বাধার পরও প্রথমে ৫০ ওভারই বরাদ্দ ছিল দুই দলের জন্য। তবে মাঝপথে বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য এক ওভার কমে আসে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৪৯.৪ ওভারে ২৩৮ রানে গুটিয়ে যায়। বাংলাদেশের তরুণ পেসার আল ফাহাদ ৯.২ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে গর্বিত বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম। বুলাওয়েতে পরশু বাংলাদেশ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বুলাওয়েতে দুই ম্যাচ খেলে তামিম-ফাহাদরা চলে যাবেন হারারেতে। ২৩ জানুয়ারি হারারেতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
জয় দিয়ে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। নেপালের মুলপানি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে হেসেখেলে জিতেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।৫ মিনিট আগে
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নামের পাশে যুক্ত হতে পারত আরও একটি গোল। ১০০০ গোলের যে মিশনে তিনি নেমেছেন, তাতে এগিয়ে যেতে পারতেন আরও এক ধাপ। আল শাবাবের রক্ষণভাগে তিনি পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলটা তিনি করতে পারেননি।১ ঘণ্টা আগে
ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। ইন্দোরে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। আজ শেষ হবে বিপিএলের লিগ পর্ব। মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে
বিপিএলের শেষভাগে এসে বিদেশি ক্রিকেটার উড়িয়ে নিয়ে আসা একেবারে নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে প্লে-অফ পর্ব উতড়ে কীভাবে শিরোপা জেতা যায়, সেই লক্ষ্যে তারকা বিদেশি দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।২ ঘণ্টা আগে