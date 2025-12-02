অমিতের ডাবল সেঞ্চুরিতে সিলেটের রানপাহাড়

ক্রীড়া ডেস্ক
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে ১৫৩ রানে এগিয়ে আছে সিলেট। সফরকারীদের করা ২৩৬ রানের জবাবে ৫৩৫ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে জাকির হাসানের দল। ১৭২ রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামা অমিত ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন ২২১ বলে। সাজঘরে ফেরার আগে ২১৩ রান করেন তিনি।
ডাবল সেঞ্চুরির দেখা না পেলেও কম যাননি আসাদুল্লা আল গালিব। ওয়াসি সিদ্দিকীর বলে আউট হওয়ার আগে ১৮০ রান করেন তিনি। ২৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা রাজশাহীর তৃতীয় দিন শেষে হয়েছে ৩ উইকেট হারিয়ে। ১৪৬ রান করেছে তারা। ইনিংস হারের শঙ্কায় আছে পদ্মাপাড়ের দলটি।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ইনিংসেও ময়মনসিংহের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন রুয়েল মিয়া। এরপরও হারের শঙ্কায় আছে বরিশাল। ৩৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১০৮ রানেই ৪ উইকেট হারিয়েছে তারা। শেষদিনে ৬ উইকেট হাতে রেখে আরও ২৭২ রান করতে হবে বরিশালকে। ২৪২ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ। ৬৪ রানে ৫ উইকেট নেন রুয়েল।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকেদের সঙ্গে ঢাকার ম্যাচের ফল আসবে শেষদিনে। ৫ উইকেট হাতে রেখে ৩৩ রানের লিড পেয়েছে রূপসা পাড়ের দলটি। শেষদিনের বড় একটা অংশ উইকেটে কাটিয়ে দিতে না পারলে হারতে হবে তাদের। ইমরানুজ্জামান ২৭ ও সৌম্য সরকার ৩১ রান নিয়ে কাল ব্যাট করতে নামবেন।
ষষ্ঠ রাউন্ডে সবার আগে চট্টগ্রাম ও রংপুরের ম্যাচে ফল হয়েছে। কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরকে ইনিংস এবং ৪৩ রানে হারিয়েছে বন্দর নগরীর দলটি। দ্বিতীয় দিন শেষেই জয়ের ভীত গড়ে রেখেছিল তারা। প্রথম ইনিংসে ৩৫০ রান করে চট্টগ্রাম। জবাবে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় রংপুর। ইনিংস হার এড়াতে আরও ২২৪ রান করতে হতো তাদের। এমন সমীকরণে ১৮১ রানে অলআউট হয়েছে আকবর আলীর দল।
ক্রীড়া ডেস্ক
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে
ক্রীড়া ডেস্ক
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।
পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দুই দিনে শেষের পর এই স্টেডিয়ামের উইকেটকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো রেটিং দেওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। গাভাস্কারের মতে আইসিসি এখানে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। উপমহাদেশের ঘূর্ণি উইকেটে পাঁচ দিনের আগে কোনো টেস্ট শেষ হলে আইসিসি প্রায়ই বাজে রেটিং দেয়। এমনকি ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা দিয়ে থাকে ডিমেরিট পয়েন্টও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্পোর্টসস্টারে এক কলামে গাভাস্কার লিখেছেন, ‘তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোনো উইকেটে বাউন্স যদি জীবনের জন্য ক্ষতিকরও হয়, তারপরও সেটা খারাপ না। কিন্তু যে উইকেটে বল টার্ন করে ও নিচু হয়ে আসে, সেটা তাদের কাছে লজ্জার। উপমহাদেশের উইকেটে এমন জটিল কিছু থাকলে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়।’
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড দুই দলের ব্যাটারদেরই নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সেখানে ট্রাভিস হেডের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিংকে ব্যতিক্রম বলতেই হবে। ৮৩ বলে ১৬ চার ও ৪ ছক্কায় ১২৩ রানের ইনিংসের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৫ রান তাড়া করার সময় অজিদের রানরেট ছিল ৭.২৩। গাভাস্কার বলেন, ‘যদি পেসবান্ধব ও বাউন্সি উইকেটে কেউ সেঞ্চুরি করে, তাহলে সেটাকে ভালো উইকেট বলে বিবেচনা করে। কিন্তু বিশ্বের অন্য কোনো অংশ থেকে আসা ক্রিকেটাররা যদি উপমহাদেশে সেঞ্চুরি করতে না পারে, তবু তাকে গ্রেট বলা হয়। পেসবান্ধব উইকেটের চেয়ে ঘূর্ণি উইকেটে খেলতে অনেক প্রতিভা ও ফুটওয়ার্কের দরকার হয়। এ ধরনের উইকেটে আপনি যদি রান করতে না পারেন, তাহলে আপনি গ্রেট ব্যাটার হতে পারবেন না।’
পার্থে ২ দিনে শেষ হওয়া টেস্টে সব মিলিয়ে ৮৪৭ বলের খেলা হয়েছে। পড়েছে ৩২ উইকেট। যার মধ্যে প্রথম দিনেই ১৯ উইকেটের পতন দেখা গেছে। দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ায় পার্থের উইকেটকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো বললেও উসমান খাজা বলেছেন আবর্জনা। পরবর্তীতে ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের উইকেটের সমালোচনা করায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) কর্মকর্তারা অখুশি হয়েছেন। খাজার সমালোচনা প্রসঙ্গে গাভাস্কার বলেন,
‘উপমহাদেশের উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত না, এমন এক ক্রিকেটার হলো উসমান খাজা। সে এই রেটিংয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। এই উইকেটকে আবর্জনা বলেছে। সে তার ব্যাখ্যায় বলেছে ১৯ উইকেট পড়েছে প্রথম দিনে। তার কথা অনুযায়ী, টেস্টের অন্যতম সেরা ব্যাটার স্টিভ স্মিথও বল মিস করেছে ও তার কনুইয়ে আঘাত করেছে। এটার অর্থ পিচে অসম বাউন্স ছিল। গত বছর পার্থে যখন ভারত খেলেছে, তখন এক দিনে ১৭ উইকেট পড়েছে।’
আইসিসি পার্থের উইকেটকে সবচেয়ে ভালো বলার অর্থ এই পিচে সিম মুভমেন্ট সীমিত ছিল। বাউন্স ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাটার ও বোলারদের মধ্যে লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য দেখা গেছে। এদিকে পার্থের উইকেটের সমালোচনা করা খাজা নেই অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। পিঠের চোটে পড়ায় ব্রিসবেনে পরশু শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। গ্যাবার এই ম্যাচটি হতে যাচ্ছে গোলাপী বলে।
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে
ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। ফিল্ডিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রাখে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
১১৮ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান গড়েন ২৪ বলে ৩৮ রানের জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে সাইফকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্রেগ ইয়াং। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে মিড অনে মার্ক অ্যাডাইরের তালুবন্দী হয়েছেন সাইফ। তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক লিটন দাস ৭ বলে ৮ রান করে ফিরেছেন।
সাইফ-লিটনের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৪৬ রান। তবে দ্রুত ২ উইকেট হারালেও স্বাগতিকদের ম্যাচ জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি। তৃতীয় উইকেটে ৫০ বলে ৭৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন। ১১তম ওভারে গ্যারেথ ডেলানিকে পিটিয়ে একাই ১৭ রান নিয়েছেন তানজিদ তামিম। সেই ওভারে তামিম এক ওভারে দুই ছক্কা ও এক চার মেরেছেন।
৩৮ বলে তানজিদ তামিম তুলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১১তম ফিফটি। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে ইয়াংকে ছক্কা মেরে তামিম তুলে নেন ফিফটি। সেই ওভারের চতুর্থ বলে ইয়াংকে মিড উইকেট দিয়ে পুল করে চার মেরে বাংলাদেশকে এনে দেন ৮ উইকেটের আয়েশী জয়। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। ইমন ২৬ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর ও ইয়াং একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে টস জিতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করলেও আইরিশরা উইকেট হারিয়েছে নিয়মিত বিরতিতে। সফরকারীরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান।
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে
ক্রীড়া ডেস্ক
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে পাঁচ ক্যাচ নিয়েবাংলাদেশের ফিল্ডারদের মধ্যে তো বটেই। তানজিদ তামিম সব মিলিয়েই এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ড গড়েছেন। সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তাঁর সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।
আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। ১৭তম ওভারের তৃতীয় বলে রিশাদকে তুলে মারতে গিয়ে ডেলানি লং অফে ধরা পড়েছেন তানজিদ তামিমের হাতে। এরপর ১৮তম ওভারের তৃতীয় ও ষষ্ঠ বলে মার্ক অ্যাডাইর ও ম্যাথু হামফ্রিজের ক্যাচ তালুবন্দী করেছেন তানজিদ তামিম। মোস্তাফিজকে তুলে মারতে গিয়ে অ্যাডাইর, হামফ্রিজ দুজনেই লং অনে তানজিদ তামিমের তালুবন্দী করেছেন। পরবর্তীতে শরীফুল ইসলামের বলে লং অফে তামিম ধরেছেন গ্যারেথ ডেলানির ক্যাচ। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
তানজিদ তামিমের পর বাংলাদেশের ফিল্ডারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিনটি ক্যাচ ধরার রেকর্ড রয়েছে। সাব্বির রহমান তিনবার এক ইনিংসে তিনটি করে ক্যাচ ধরার রেকর্ড ধরেছেন তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। ২০১৬ সালে জিম্বাবুয়ে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিলেন। ২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন সাব্বির। ২০১৬ সালে মাশরাফি বিন মর্তুজা সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচ
দল ক্যাচ প্রতিপক্ষ সাল
তানজিদ হাসান তামিম বাংলাদেশ ৫ আয়ারল্যান্ড ২০২৫
সেদিক সাহাক সুইডেন ৫ আইল অব ম্যান ২০২৫
ওয়েদাগে মালিন্দা মালদ্বীপ ৫ কাতার ২০২৩
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আই
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মড়ক লাগে আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হওয়া ম্যাচে আয়ারল্যান্ড আগে ব্যাটিং নিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখেছে। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১১৮ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে আসা শেখ মেহেদী হাসানের ওভার থেকে একাই ১৩ রান নিয়েছেন স্টার্লিং। যার মধ্যে তিনটি চার মেরেছেন আইরিশ অধিনায়ক। আয়ারল্যান্ডের বিধ্বংসী শুরুর পেছনে বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়েরও অবদান রয়েছে। তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে তুলে মারতে যান স্টার্লিং। উল্টো দিকে দৌড়েও আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করতে পারেননি সাইফউদ্দিন। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১৫ ও আইরিশদের স্কোর ১৮। দলীয় ৩৮ রানে ভেঙে যায় আইরিশদের উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে টিম টেক্টরকে (১৭) অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন শরীফুল ইসলাম।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর যখন সাইফউদ্দিন বোলিংয়ে আসেন, সেই ওভারে ১২ রান নিয়েছে আয়ারল্যান্ড। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করে আইরিশরা। এখান থেকেই সফরকারীদের ইনিংসে ভাঙনের শুরু। ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে হ্যারি টেক্টরকে (৫) বোল্ড করেন মোস্তাফিজুর রহমান। হ্যারি টেক্টর পা দিয়েও বাঁচাতে পারেননি নিজের উইকেট। দুই টেক্টর ভাইয়ের বিদায়ে ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৫০ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। ৫১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে পাওয়ারপ্লে (প্রথম ৬ ওভারের) খেলা শেষ করেছে।
দুই টপ অর্ডার ব্যাটারের বিদায়ের পর আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে যে ধস নেমেছে, তাতে শুরুর ৮-এর ওপরে রাখা রানরেট ধরে রাখতে পারেনি দলটি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আইরিশরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস শেষে তাদের রানরেট ৫.৮৯। আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট।
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।২৩ মিনিট আগে
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত১ ঘণ্টা আগে
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।১ ঘণ্টা আগে