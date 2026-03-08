শিগগিরই ভারত ছাড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থার কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পরও ভারতে আটকা পড়েছিল বেশ কয়েকটি দল। এদের মধ্যে জিম্বাবুয়ে ও ইংল্যান্ড এরই মধ্যে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। তবে এখনো ভারতেই অবস্থান করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
অনিশ্চয়তার মাঝেই এবার খুশির পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দল। দুই দলই আগামী মঙ্গলবার (১০ মার্চ) ভোরে কলকাতা থেকে একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে জোহানেসবার্গের উদ্দেশে রওনা দেবে। সেখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল অ্যান্টিগায় ফিরে যাবে। এমনটাই জানানো হয়েছে আইসিসির পক্ষ থেকে।
ভারতের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে থেকে বিদায় নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ যাত্রা থেমেছে সেমিফাইনালে। দুই দলেরই গত ৮ মার্চ ভারত ছাড়ার কথা ছিল। তবে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র এ ইসরায়েলের হামলার পর চলমান সংকটের কারণে তাদের ভ্রমণসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়। অবশেষে আজ বিকেলে নতুন সময়সূচির বিষয়টি দলগুলোর কাছে নিশ্চিত করা হয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকা দলের তিন ক্রিকেটার—কেশব মহারাজ, জেসন স্মিথ ও জর্জ লিন্ডে এবং পুরো ম্যানেজমেন্ট স্টাফ অবশ্য আজই ভারত ছেড়েছেন। তাঁরা সবাই নিউজিল্যান্ডের বিমান উঠেছেন। সেখানে ১৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে দক্ষিণ আফ্রিকা।
সুপার এইটে ভারতের কাছে হারের পর থেকেই কলকাতায় অবস্থান করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৪ মার্চ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকাও শহরটিতে আটকে আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এ নিয়ে তাঁর হতাশা প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক ও ডেভিড মিলারসহ কয়েকজন ক্রিকেটারও ইনস্টাগ্রামে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
গত বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জন্য একটি চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হলেও সেটা বাস্তবায়ন হয়নি। একই দিন ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই) এক বিবৃতিতে জানায়—বিষয়টি নিয়ে সিডব্লুআই, আইসিসি কর্মকর্তা, দলীয় ম্যানেজমেন্ট এবং খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন দিনের মাথায় ভারত ছাড়ার ইস্যুতে সুখবর পেল তারা।
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে মধ্যপ্রাচ্যে। এই যুদ্ধের প্রভাব ক্রিকেটের ওপর বাজেভাবে পড়েছে। দোহায় এ মাসের শেষে যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সভা হওয়ার কথা ছিল, সেই সভা স্থগিত করা হয়েছে।১৮ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দফায় দফায় ভারতের বিপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মোহাম্মদ আমির। পাকিস্তানের সাবেক পেসারের করা ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিবারই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এরপরও নিজের অবস্থান পরিবর্তন করলেন না আমির। তাঁর বিশ্বাস, ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবে নিউজিল্যান্ড।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের পালে নতুন করে হাওয়া দিলেন তামিম ইকবাল। শুরু থেকেই বিসিবি নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগ করে আসছিলেন তিনি। এবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে (এনএসসি) এই নির্বাচন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।২ ঘণ্টা আগে
রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ফের চার পয়েন্ট এগিয়ে যেতে রীতিমতো ঘাম ছুটে গেছে বার্সেলোনার। আথলেতিক বিলবাওকে কাতালানরা হারিয়েছে ন্যূনতম ব্যবধানে; ১-০ গোলে। তবে যেভাবেই হোক, জিততে পেরেছেন এটা ভেবেই খুশি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।৩ ঘণ্টা আগে