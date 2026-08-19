মা হারালেন ক্রিকেটার শফিউল

মা হারালেন শফিউল ইসলাম। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি তা নিশ্চিত করেছেন।
মা হারানোর বেদনায় আক্রান্ত শফিউল আজ সকাল ১০টা ৮ মিনিটে ফেসবুকে এক পোস্ট দিয়েছেন। বাংলাদেশের সাবেক পেসার লেখেন, ‘অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা আজ সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে আমাদের সবাইকে ছেড়ে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মহান আল্লাহ তাআলা যেন আমার আম্মাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন এবং তাঁর সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আপনারা সবাই আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন এবং কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।’
শফিউলের মায়ের মৃত্যুতে মন কাঁদছে রুবেল হোসেনের। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রুবেল লিখেছেন, বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার, আমার বন্ধু শফিউল ইসলাম সুহাসের আম্মা কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সংবাদটা শুনে সত্যিই হৃদয়টা ভারী হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা মরহুমাকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ মাকাম নসিব করুন। শফিউলের আম্মার জানাজা তার নিজ এলাকা বগুড়ায় হবে।’
মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২০২০ সালে টি-টোয়েন্টির পর আর বাংলাদেশের হয়ে খেলেননি শফিউল ইসলাম। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে সবশেষ গত বছরের মার্চে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন। ১১ টেস্ট, ৬০ ওয়ানডে ও ২০ টি-টোয়েন্টি মিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯০ ম্যাচে নিয়েছেন ১০৭ উইকেট। এ বছরের জানুয়ারিতে পেশাদার ক্রিকেটকে বিদায় বলেন ৩৬ বছর বয়সী এই পেসার।
গল টেস্ট তো কেবল ভারতের জন্য নিছক এক ম্যাচ ছিল না। এশিয়ার দলটির জন্য ম্যাচটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের তৃতীয় দল হিসেবে ৬০০ টেস্ট খেলতে নামা ভারত ম্যাচটা জিতল হেসেখেলে। ১৬৫ রানে হেরে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পিছিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম টেস্ট জয়ের পর এখন ফুরফুরে মেজাজে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথমবার টেস্ট জয়, তাও আবার ৯ উইকেটে। চাট্টিখানি কথা তো নয়। ডারউইন থেকে ম্যাকেতে পৌঁছানোর পরও যে রেশটা রয়ে গেছে, সেটা ক্রিকেটারদের কথাবার্তায় স্পষ্ট। এমনকি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো ক্রিকেটার কথা বললেও পাশ থেকে অন্যান্যরাও ক২ ঘণ্টা আগে
আটলান্টায় ফুটবল বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ রাজনৈতিকভাবে কতটা উত্তপ্ত ছিল, সেটা তো ম্যাচ শেষেই প্রমাণ হয়েছিল। ৪০ বছরেরও বেশি সময় আগে সংঘটিত সেই যুদ্ধই ছিল উত্তপ্ত হওয়ার কারণ। এবার এর রেশ দেখা গেল এক প্রীতি ম্যাচেও।৪ ঘণ্টা আগে
সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করেছিল পাকিস্তান। বাবর আজম টেস্ট অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়ে দুর্দান্ত খেলেছিলেন। পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ও বলা যায়। পেয়েছিলেন সিরিজসেরার পুরস্কার। এবার ইংল্যান্ড সফরে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাবরকে পাচ্ছে না পাকিস্তান।৪ ঘণ্টা আগে