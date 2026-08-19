Ajker Patrika
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ক্রিকেট

মা হারালেন ক্রিকেটার শফিউল

ক্রীড়া ডেস্ক    
মা হারালেন ক্রিকেটার শফিউল
মা হারালেন বাংলাদেশের সাবেক পেসার শফিউল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মা হারালেন শফিউল ইসলাম। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি তা নিশ্চিত করেছেন।

মা হারানোর বেদনায় আক্রান্ত শফিউল আজ সকাল ১০টা ৮ মিনিটে ফেসবুকে এক পোস্ট দিয়েছেন। বাংলাদেশের সাবেক পেসার লেখেন, ‘অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা আজ সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে আমাদের সবাইকে ছেড়ে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মহান আল্লাহ তাআলা যেন আমার আম্মাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন এবং তাঁর সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আপনারা সবাই আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন এবং কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।’

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শফিউলের মায়ের মৃত্যুতে মন কাঁদছে রুবেল হোসেনের। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রুবেল লিখেছেন, বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার, আমার বন্ধু শফিউল ইসলাম সুহাসের আম্মা কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সংবাদটা শুনে সত্যিই হৃদয়টা ভারী হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা মরহুমাকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ মাকাম নসিব করুন। শফিউলের আম্মার জানাজা তার নিজ এলাকা বগুড়ায় হবে।’

মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২০২০ সালে টি-টোয়েন্টির পর আর বাংলাদেশের হয়ে খেলেননি শফিউল ইসলাম। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে সবশেষ গত বছরের মার্চে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন। ১১ টেস্ট, ৬০ ওয়ানডে ও ২০ টি-টোয়েন্টি মিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯০ ম্যাচে নিয়েছেন ১০৭ উইকেট। এ বছরের জানুয়ারিতে পেশাদার ক্রিকেটকে বিদায় বলেন ৩৬ বছর বয়সী এই পেসার।

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