হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ ভিতুর মতো খেলেছে, বলছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
তাওহিদ হৃদয় হংকং ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের নেট রানরেট বাড়ানোর চিন্তার চেয়েও জয় নিয়ে ভাবনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হৃদয়ের এই কথার সঙ্গে মোটেও একমত নন ওয়াসিম জাফর। ভারতের সাবেক ক্রিকেটারের মতে বাংলাদেশ ভিতুর মতো খেলেছে গত রাতে।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ। তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অন্যান্য দল যেমন রানরেট বাড়ানোর চিন্তা করে খেলে, বাংলাদেশ একটু ভিন্ন রকম ক্রিকেট খেলেছে। হংকংয়ের দেওয়া ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে জিতলেও লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের লেগেছে ১০৬ বল। ম্যাচ শেষে লিটনদের খেলার ধরন নিয়ে ওয়াসিম জাফর বলেন, ‘বাংলাদেশের ভয়ডরহীন খেলা উচিত ছিল। হংকং-এর মতো দলের সঙ্গে এমন ভীতুর মতো খেলা ঠিক না। বিশেষ করে যখন আপনার জন্য এটাই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ।’
৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। তাতে আফগানদের নেট রানরেট হয়েছে +৪.৭০। সেখানে একই প্রতিপক্ষের (হংকং) বিপক্ষে গত রাতে বাংলাদেশ কেবল নেট রানরেট
+১.০০১ নিতে পেরেছে। আবুধাবিতে গত রাতে ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৪৭ রানে পরিণত হওয়ার পর লিটন-হৃদয় বাংলাদেশের হাল ধরেন। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা (লিটন-হৃদয়) ৭০ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়েছেন। লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেললেও (১৫১.২৮ স্ট্রাইকরেটে ৫৯) হৃদয় খেলেছেন ওয়ানডে মেজাজে। ৩৬ বলে ৩৫ রান করে অপরাজিত থেকে খেলা শেষ করেছেন হদয়।
ওয়াসিম জাফরের মতে বাংলাদেশ দ্রুত ম্যাচ শেষ করার সহজ সুযোগ হারিয়েছে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বলেন, ‘১৫ বা ১৬ ওভারে ম্যাচ শেষ করার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। হৃদয়-লিটনের জুটিটা বড় হয়েছিল। তারা সেই চেষ্টা করতে পারত। বাংলাদেশ শুরুতে ২ উইকেট হারিয়ে ফেলায় নেট রানরেটের দিকে না ঝুঁকে জয় নিশ্চিত করতে চেয়েছে। এ কারণে নিরাপদে থেকে খেলেছে।’
দুই ম্যাচ হেরে হংকং টুর্নামেন্ট থেকে একরকম ছিটকেই গেছে। আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের জন্য এটাই এবারের এশিয়া কাপে তাদের প্রথম ম্যাচ। ‘বি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান—এই তিন দলের মধ্যে যে দুই দল সুপার ফোরে উঠবে, তাদের মধ্যে নেট রানরেট একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে।
