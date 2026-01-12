Ajker Patrika
ক্রিকেট

রিশাদের চোখে স্মিথ কিংবদন্তি

ক্রীড়া ডেস্ক    
রিশাদ ও স্মিথ। ছবি: রিশাদের ফেসবুক পেজ
রিশাদ ও স্মিথ। ছবি: রিশাদের ফেসবুক পেজ

টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন মনে করা হয় স্টিভ স্মিথকে। এই সংস্করণে প্রায় ১১০০০ রানের মালিক তিনি। যেভাবে এগোচ্ছেন তাতে ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার পর কিংবদন্তির তকমা পাবেন সেটা বলাই যায়। রিশাদ হোসেনের চোখেও তাই স্মিথ একজন কিংবদন্তি।

হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে বিগ ব্যাশ খেলছেন রিশাদ। সেই সুবাদে স্মিথের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। সুযোগ পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে ছবি তুলেছেন ভুলেননি। সে ছবি ফেববুক পেজে পোস্ট করেছেন রিশাদ। ক্যাপশনে এই বাংলাদেশি ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘দ্য ম্যান। দ্য স্মিথ। দ্য ট্রু লিজেন্ড (একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি)।’

জাতীয় দলের ব্যস্ততা এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) কারণে বিগ ব্যাশের আগের পর্বে হোবার্টের হয়ে খেলতে পারেননি রিশাদ। চলতি পর্বেও তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে হোবার্ট। দারুণ বোলিং করে সে আস্থার প্রতিদান ভালোভাবেই দিচ্ছেন এই লেগস্পিনার, হয়ে উঠেছেন দলের ভরসার প্রতীক।

হোবার্টের হয়ে প্রথম ৯ ম্যাচের ৮ ইনিংসে রিশাদের শিকার ১১ উইকেট। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৭.৬৩ রান। উইকেটশিকারীদের তালিকার নয়ে অবস্থান করছেন তিনি। এমন নজরকাড়া পারফরম্যান্সে তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন হোবার্টের অধিনায়ক নাথান এলিস। হোবার্টের সময়টাও দারুণ কাটছে। ৬ জয়ে সবার আগে প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছে দলটি।

ধারাবাহিক ভালো বোলিং করে হোবার্টের ভক্তদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন রিশাদ। সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে ছবি তোলা বা অটোগ্রাফ নিতে ভীড় জমান ভক্তরা। মাঠের ক্রিকেট এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের সামলে অস্ট্রেলিয়ায় নিজেকেও সময় দিচ্ছেন রিশাদ। হোবার্টের ম্যাচের বিরতিতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাঁকে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
