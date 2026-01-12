Ajker Patrika
ক্রিকেট

হ্যাটট্রিক হারের তেতো স্বাদ পেল রংপুর

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৫
সিলেটের কাছে পাত্তাই পেল না রংপুর রাইডার্স। ছবি: সিলেট টাইটান্স
সিলেটের কাছে পাত্তাই পেল না রংপুর রাইডার্স। ছবি: সিলেট টাইটান্স

টুর্নামেন্টের প্রথম অংশটা কী দারুণ ছিল রংপুর রাইডার্সের। প্রথম ৫ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জিতেছে রংপুর। যার মধ্যে ছিল হ্যাটট্রিক জয়ের কীর্তিও। নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন রংপুর এবার চোখে সর্ষেফুল দেখছে। সিলেট স্টেডিয়ামে আজ রংপুর রাইডার্সকে হেসেখেলে হারিয়েছে স্বাগতিক সিলেট টাইটানস।

এবারের বিপিএলে সবশেষ জয় রংপুর রাইডার্স পেয়েছে গত সোমবার। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতেছিল রংপুর। একই সিলেটেই রংপুর এরপর নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে হেরেছিল ৯ রানে। নোয়াখালীর বিপক্ষে ১৪৯ রানের লক্ষ্য সেদিন তাড়া করতে পারেনি। গতকাল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৭ উইকেটে হারের পর রংপুর আজ সিলেটের কাছে পাত্তাই পায়নি। স্বাগতিক সিলেট টাইটানস আজ ৬ উইকেটে হারিয়েছে রংপুরকে।

১১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করে সিলেট টাইটান্স। পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৩ রান করে স্বাগতিকেরা। রানের চাকা এরপর ধীর হতে থাকে। সপ্তম ওভারের চতুর্থ বলে রংপুরের চায়নাম্যান বোলার সুফিয়ান মুকিমকে স্লগ সুইপ করতে যান তৌফিক খান তুষার। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে সহজেই তালুবন্দী করেছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২২ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৩ রান করেন তুষার।

৫৪ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর ব্যাটিংয়ে নামেন আরিফুল ইসলাম। তবে বেশিক্ষণ উইকেটে স্থায়ী হতে পারেননি। ২৬ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় আরিফুল করেন ২১ রান। ১৩তম ওভারের প্রথম বলে আরিফুলকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন নাঈম হাসান। ৮৪ রানে ২ উইকেট হারানো সিলেটের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে যাবে দলটি। ১৭তম ওভারের পঞ্চম বলে নাহিদ রানাকে বাউন্ডারি মেরে শেষ করতে হয়েছিলেন আফিফ হোসেন ধ্রুব। তবে টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল ডিপ মিড উইকেটে সহজে তালুবন্দী করেন মোহাম্মদ নবি।

আফিফকে (১২) ফেরানোর পরের বলেই আরেকটা উইকেট পেয়ে যান নাহিদ রানা। ১৭তম ওভারের শেষ বলে ইথান ব্রুকসকে (০) বোল্ড করেন রানা। তবে সেটা খুব একটা অসুবিধা হয়নি সিলেটের। ১৮তম ওভারের তৃতীয় বলে ইফতেখার আহমেদকে ছক্কা মেরে খেলা শেষ করেন পারভেজ হোসেন ইমন। ৪১ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৫২ রান করে অপরাজিত থাকেন ইমন।

সিলেটে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিলেট টাইটান্সের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আগে ব্যাটিং পাওয়া রংপুর রাইডার্সের স্কোর এক পর্যায়ে ছিল ১৬.৩ ওভারে ৯ উইকেটে ৯৬ রান। ১০০ রানের আগে গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হলেও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ সেটা হতে দেননি। সাত নম্বরে নেমে ২৩ বলে ৪ চারে করেন ২৯ রান। ২০তম ওভারের প্রথম বলে মাহমুদউল্লাহকে ফিরিয়ে রংপুর রাইডার্সের ইনিংসের ইতি টানেন সালমান ইরশাদ। ১৯.১ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে যায় রংপুর।

রংপুরের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন খুশদিল শাহ। ২৪ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৩ চার ও ১ ছক্কা। সিলেটের নাসুম আহমেদ, শহীদুল ইসলাম নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। নাসুম ৪ ওভারে ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। কিপটে বোলিংয়ে মঈন আলী নিয়েছেন ২ উইকেট। ৪ ওভারে খরচ করেন ৮ রান। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। ম্যাচসেরা হয়েছেন নাসুম আহমেদ।

১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম রয়্যালস। সিলেট টাইটান্স ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সেরও পয়েন্ট ১০। তবে ‍+০.৮৯৮ নেট রানরেট নিয়ে শীর্ষে চট্টগ্রাম। দুই ও তিনে থাকা সিলেট ও রাজশাহীর নেট রানরেট ‍+০.৪৪৯ ও ‍+০.১৯৪।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
