বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের খবর জানে না ভারতীয় বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যতই এগিয়ে আসছে, ততই খারাপ হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি ও বিসিসিআই) সম্পর্ক। গতকাল রাতে ক্রিকবাজ জানিয়েছিল, চলমান দোলাচলে লিটন দাসদের ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেবে আইসিসি। তবে বিষয়টি নিয়ে কোনো তথ্য নেই বিসিসিআইয়ের কাছে।
মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই ঘটনার সূত্রপাত। এরপর নিরাপত্তা শঙ্কার বিষয়টি সামনে এনে নিজেদের ম্যাচগুলোর ভেন্যু ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। সংস্থাটির আবেদনে আইসিসির জবাব কী হয়, সেটাই ছিল দেখার বিষয়।
সূচি অনুযায়ী, গ্রুপপর্বে লিটনদের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতার ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়ামে। অন্য ম্যাচটির ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। প্রতিবেদনে ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বাংলাদেশের আবেদন মেনে আইসিসির পক্ষে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ স্থানান্তরের সম্ভাবনা খুবই কম। তবে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরমে কথা ভাবছে আইসিসি। খুব শিগগির বিসিবিকে প্রস্তাবও দেবে সংস্থাটি, দাবি ক্রিকবাজ। এই প্রতিবেদনের পর বিসিসিআইয়ের বক্তব্যের অপেক্ষায় ছিল সবাই। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন সংস্থাটির সদস্যসচিব দেবজিত সাইকিয়া।
সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে সাইকিয়া বলেন, ‘বাংলাদেশের ম্যাচ চেন্নাই বা অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি। এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা নিয়ে বিসিবি এবং আইসিসির মধ্যে যোগাযোগ হবে। কারণ, আইসিসি হলো বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যদি আইসিসি ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়, তাহলে আয়োজক হিসেবে বিসিসিআই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যতই এগিয়ে আসছে, ততই খারাপ হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি ও বিসিসিআই) সম্পর্ক। গতকাল রাতে ক্রিকবাজ জানিয়েছিল, চলমান দোলাচলে লিটন দাসদের ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেবে আইসিসি। তবে বিষয়টি নিয়ে কোনো তথ্য নেই বিসিসিআইয়ের কাছে।
মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই ঘটনার সূত্রপাত। এরপর নিরাপত্তা শঙ্কার বিষয়টি সামনে এনে নিজেদের ম্যাচগুলোর ভেন্যু ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। সংস্থাটির আবেদনে আইসিসির জবাব কী হয়, সেটাই ছিল দেখার বিষয়।
সূচি অনুযায়ী, গ্রুপপর্বে লিটনদের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতার ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়ামে। অন্য ম্যাচটির ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। প্রতিবেদনে ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বাংলাদেশের আবেদন মেনে আইসিসির পক্ষে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ স্থানান্তরের সম্ভাবনা খুবই কম। তবে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরমে কথা ভাবছে আইসিসি। খুব শিগগির বিসিবিকে প্রস্তাবও দেবে সংস্থাটি, দাবি ক্রিকবাজ। এই প্রতিবেদনের পর বিসিসিআইয়ের বক্তব্যের অপেক্ষায় ছিল সবাই। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন সংস্থাটির সদস্যসচিব দেবজিত সাইকিয়া।
সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে সাইকিয়া বলেন, ‘বাংলাদেশের ম্যাচ চেন্নাই বা অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি। এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা নিয়ে বিসিবি এবং আইসিসির মধ্যে যোগাযোগ হবে। কারণ, আইসিসি হলো বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যদি আইসিসি ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়, তাহলে আয়োজক হিসেবে বিসিসিআই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা নিয়ে এবার নিল নতুন মোড়। এখন পর্যন্ত বিসিবি ও আইসিসির পক্ষ থেকে আসেনি কোনো অগ্রগতি। সম্প্রতি ভারতীয় কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো চেন্নাই ও কেরালায় সরিয়ে নিতে পারে। তবে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছেন নতুন খবর। বাংলাদেশের ভ১৯ মিনিট আগে
টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন মনে করা হয় স্টিভ স্মিথকে। এই সংস্করণে প্রায় ১১০০০ রানের মালিক তিনি। যেভাবে এগোচ্ছেন তাতে ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার পর কিংবদন্তির তকমা পাবেন সেটা বলাই যায়। রিশাদ হোসেনের চোখেও তাই স্মিথ একজন কিংবদন্তি।১ ঘণ্টা আগে
টুর্নামেন্টের প্রথম অংশটা কী দারুণ ছিল রংপুর রাইডার্সের। প্রথম ৫ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জিতেছে রংপুর। যার মধ্যে ছিল হ্যাটট্রিক জয়ের কীর্তিও। নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন রংপুর এবার চোখে সর্ষেফুল দেখছে। সিলেট স্টেডিয়ামে আজ রংপুর রাইডার্সকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্স।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই একের পর এক দুঃসংবাদ পাচ্ছে ভারত। তিলক ভার্মার পর বিশ্বকাপ দলের আরেক ক্রিকেটারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভারত। চোটে পড়ায় ওয়ানডে সিরিজ শেষ ওয়াশিংটন সুন্দরের।২ ঘণ্টা আগে