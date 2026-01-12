Ajker Patrika
ক্রিকেট

বলছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

‘বাংলাদেশকে নিয়ে তিনটি আশঙ্কা, ভারতে খেলার পরিবেশ নেই’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৩১
বিশ্বকাপ ইস্যুতে কথা বলেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ছবি: সংগৃহীত
বিশ্বকাপ ইস্যুতে কথা বলেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা নিয়ে এবার নিল নতুন মোড়। এখন পর্যন্ত বিসিবি ও আইসিসির পক্ষ থেকে আসেনি কোনো অগ্রগতি। সম্প্রতি ভারতীয় কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো চেন্নাই ও কেরালায় সরিয়ে নিতে পারে। তবে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছেন নতুন খবর। বাংলাদেশের ভারতে বিশ্বকাপে খেলার নিরাপত্তা নিয়ে তিনটি আশঙ্কার কথা জানিয়েছে আইসিসির নিরাপত্তা বিষয়ক দল।

আজ বাফুফে ভবন পরিদর্শনে এসে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা দুইটা চিঠি দিয়েছি, চিঠি দেওয়ার পর আমরা আইসিসির যে উত্তর সেটার প্রত্যাশা করছি। এর মধ্যে একটা জিনিস ঘটেছে আপনাদের আমার জানানো প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে আইসিসির যে সিকিউরিটি টিম আছে, সিকিউরিটি দায়িত্বে যারা আছে, তারা একটা চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে তিনটা জিনিস হলে বাংলাদেশ টিমের নিরাপত্তা আশঙ্কা বাড়বে।’

বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের খবর জানে না ভারতীয় বোর্ড

আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ দলে যদি মোস্তাফিজ অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশ দলের যে সমর্থকেরা আছেন উনারা যদি বাংলাদেশের জাতীয় জার্সি যেটা আমাদের জাতীয় দলের জার্সি আছে এটা পরে যদি ঘোরাফেরা করে। আরেকটা হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে তত নাকি বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাবিসিবিভারতআইসিসিবিশ্বকাপমোস্তাফিজুর রহমান
