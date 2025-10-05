এশিয়া কাপের ‘গ্যাঞ্জামে’র প্রশ্ন তুলে বিতর্ক উস্কে দিলেন পাকিস্তানি সাংবাদিক

ক্রীড়া ডেস্ক
খেলার সঙ্গে কখনো রাজনীতি মেশাবেন না—এমন কথা শোনা যায় হরহামেশাই। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব যেভাবে ক্রিকেটের ওপরে পড়েছে, তাতে এমন ‘নীতিবাক্য’ কয়জনই বা মেনে চলেন! সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শ্রীলঙ্কা—সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছে ভারত-পাকিস্তানের আগুনের আঁচ।
দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল দিয়ে শেষ হয়েছে এশিয়া কাপ। ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, হারিস রউফের বিমান ভূপাতিত করার উদযাপন, হারিসকে জসপ্রীত বুমরার পাল্টা দেওয়া, সাহিবজাদা ফারহানের একে৪৭ উদযাপন, সূর্যকুমার যাদব-হারিসকে আইসিসির শাস্তি দেওয়া, শিরোপা ছাড়া চ্যাম্পিয়ন ভারতের উদযাপন—মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে এসব জিনিস নিয়েই চর্চা হয়েছে। পাশাপাশি দুই দলের সাবেক ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যমে বাকযুদ্ধ, নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মহসিন নাকভির তর্কযুদ্ধ চলেছে সমানতালে।
উত্তপ্ত এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর ফের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। কলম্বোর প্রেমাদাসায় বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে তিনটায় মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে নামছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। গতকাল ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন বোলিং কোচ আভিষ্কার সালভি। সংবাদ সম্মেলনে সালভিকে এক পাকিস্তানি সাংবাদিক প্রশ্ন করেছেন, ‘ভারতীয় অধিনায়কের কাছে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আপনি যেহেতু এসেছেন, প্রশ্নটা আপনাকেই করি। দেখেছি যে ভারত-পাকিস্তানের নারী ক্রিকেটারদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো। এবারের বিশ্বকাপের আগে তা-ই দেখলাম। আপনার কি মনে হয়, এশিয়া কাপে দুই দলের মধ্যে যে তিক্ততা দেখা গিয়েছে, সেটা এবার মেয়েদের ক্রিকেটেও দেখা যাবে?’
অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও সালভি ছিলেন সেখানে। সে যা-ই হোক, পাকিস্তানি সাংবাদিকের প্রশ্নে রাজনীতির ইঙ্গিত পেতেই ভারতীয় টিম ম্যানেজার বাদ সেধেছেন। সেই সাংবাদিককে টিম ম্যানেজার বলেন, ‘শুনুন। আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমরা বলতে চাচ্ছি যে প্রথম প্রশ্নটা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই দয়া করে পরের প্রশ্নে চলে যান।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপর। এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে এক গ্রুপে রাখা নিয়ে হয়েছে কঠোর সমালোচনা। ম্যাচ বয়কটের অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন, ‘ভারতীয় সরকার, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)—তাদের সঙ্গে মিলিয়েই এই সিদ্ধান্ত (পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানো)। তাদের বিপক্ষে শুধু খেলতে এসেছি।’ সদ্য শেষ হওয়া এশিয়া কাপে তিনবারের দেখাতে তিনবারই পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত।
মেয়েদের ক্রিকেটেও কি ভারত-পাকিস্তান হাত মেলাবে না—এই প্রশ্নটা চলছে ২০২৫ এশিয়া কাপ থেকেই। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে কদিন আগে বলেছিলেন, ‘বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাবে না ভারতীয় নারী ক্রিকেটাররা। এরই মধ্যে খেলোয়াড়দের সেটা জানিয়েছে বিসিসিআই।’ যদিও বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি। মেয়েদের ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত ১১ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। সব ম্যাচই জিতেছে ভারত। এদিকে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, কলম্বোতে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। গতকাল বৃষ্টিতে ভেসে গেছে শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। টসও হয়নি এই ম্যাচে।
