ভারতকে ধুয়ে দিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী
রানবন্যার ওয়েলিংটন টেস্টে জিততে পারেনি কেউই। পাঁচ দিনের লড়াই শেষে ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্ট হয়েছে ড্র। তবে দল জিততে না পারায় একাদশ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সৌরভ গাঙ্গুলী।
১৩২৭ রানের টেস্টে দেখা গেছে চার সেঞ্চুরি। প্রথম ইনিংসে দুই কিউই ব্যাটার হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপস তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। ভারত তো কেবল এক ইনিংস ব্যাটিং করেছে। সেখানেও সেঞ্চুরি করেছেন লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্ত। রাহুল করেছেন ১৩৬ রান। পন্তের ব্যাট থেকে এসেছে ১২৮ রান। আর একাদশে তিন স্বীকৃত পেসার জসপ্রীত বুমরা, আকাশ দীপ ও প্রসিধ কৃষ্ণার সঙ্গে ছিলেন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রত্যেকেই উইকেট পেয়েছেন।
সৌরভের মতে কুলদীপ যাদব কিংবা মানব সুতারের মতো চায়নাম্যান বোলার, বাঁহাতি স্পিনার থাকলে ওয়েলিংটন টেস্টের ফল ভিন্ন হতে পারত। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের উদ্দেশ্যে সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, ‘বিদেশের মাঠে টেস্ট জিততে হলে এমন একজন প্রকৃত স্পিনার থাকা জরুরি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়া পিচেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। টেস্টে অন্তত একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার খেলাতেই হবে। ওয়াশিংটন একজন অলরাউন্ডার হিসেবে খেলতে পারে। কিন্তু বিসিসিআই, কুলদীপ যাদব কিংবা মানব সুতার কোথায়?’
তিন টেস্টের ক্যারিয়ারে মানব সুথার নিয়েছেন ২৩ উইকেট। ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন দুইবার। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছেন একবার। আর কুলদীপ যাদব তাঁর ১৯ টেস্টের ক্যারিয়ারে ৮০ উইকেট নিয়েছেন। ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন পাঁচবার। ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত যে এক টেস্ট খেলেছেন, সেখানে ৩ উইকেট নিলেও ৫.৮১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। কুলদীপ, মানব থাকলে ভারত যে কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থায় থাকত, সৌরভের ধারণাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। যেখানে ওয়াশিংটন ওয়েলিংটনে ২ ইনিংস মিলে কেবল ১ উইকেট পেয়েছেন।
টেস্ট সিরিজের আগে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুটি সিরিজই জিতেছে ভারত। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ভারত জিতেছে ৩-১ ব্যবধানে। টি-টোয়েন্টি সিরিজ এশিয়ার দলটি জিতেছে ৩-২ ব্যবধানে। যার মধ্যে প্রথম তিন ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করেছিল ভারত। এবার প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ৩৬৮ রানের জবাবে ভারত ৯ উইকেটে ৭২০ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে। তাতে ভেঙেচূড়ে গিয়েছে অনেক রেকর্ড।
রাহুল-পন্তের সেঞ্চুরির পাশাপাশি রান করেছে শুবমান গিল-যশস্বী জয়সওয়ালরাও। গিল করেছেন ৯৮ রান। জয়সওয়াল, দেবদূত পাড়িক্কালের ব্যাট থেকে এসেছে ৮৫ ও ৮০ রান। মিডল অর্ডারে ধ্রুব জুরেলের ৭৮ রানও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ব্যাটারদের প্রশংসা করে সৌরভ বলেন, ‘এই সিরিজে ভারত দুর্দান্ত খেলেছে। সাদা বলের ক্রিকেটের পর এবার লাল বলের ক্রিকেটেও তাদের পারফরম্যান্স অসাধারণ। ব্যাটিংয়ের প্রয়োগ ও দায়িত্বশীলতা ছিল চোখে পড়ার মতো।’