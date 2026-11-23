ভারত-নিউজিল্যান্ড ড্রয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলে বড় পরিবর্তন
ওয়েলিংটনে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট টেবিলে বড় পরিবর্তন এসেছে। শীর্ষ দুই থেকে ছিটকে তিনে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। তাদের অবনমনে দুইয়ে উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া।
শেষ দিনে ইনিংস ব্যবধানে জিততে ভারতের প্রয়োজন ছিল নিউজিল্যান্ডের ৮ উইকেট। দিনের শুরুতে দুই উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের সম্ভাবনাও জাগিয়েছিল তারা। তবে ড্যারেল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপসের প্রতিরোধে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র করে নিউজিল্যান্ড।
এই ড্রয়ের ফলে নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট জয়ের হার (পিসিটি) ৭২.২২ থেকে কমে হয়েছে ৬৬.৬৭। দুইয়ে উঠে আসা অস্ট্রেলিয়ার দলটির পিসিটি ৬৯.২৩। ৭৫.০০ পিসিটি নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত আছে চতুর্থ স্থানে। তবে তাদের পিসিটিও ৫১.৫২ থেকে কমে হয়েছে ৫০.০০।
পয়েন্ট টেবিলে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এরপর ইংল্যান্ড ষষ্ঠ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সপ্তম, শ্রীলঙ্কা অষ্টম ও পাকিস্তান নবম স্থানে আছে।
শেষ দিনের শুরুতে ২ উইকেটে ১১৯ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামে নিউজিল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ভারতের ৭০২ রানের জবাবে তখনও ২৩৩ রান পিছিয়ে ছিল স্বাগতিকরা। দিনের প্রথম সেশনে ওয়াশিংটন সুন্দর ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ফিরিয়ে দেন ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্রকে। কনওয়ে করেন ৬৫ রান, রবীন্দ্র ৩৭।
দ্বিতীয় সেশনে টম ব্লান্ডেলকে ফিরিয়ে দেন অনশুল কম্বোজ। ৫৪ বল খেলে ১৫ রান করেন ব্লান্ডেল। এরপর আর কোনো উইকেট নিতে পারেনি ভারত। ফিল্ডিংয়ে আকাশ দীপের ভুলের মাশুল দিতে হলো ভারতকে। বল ঠিকমতো ধরতে না পারায় মিচেলকে রানআউট করার সুযোগ হাতছাড়া করেন তিনি।
সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতকে হতাশ করেন মিচেল ও ফিলিপস। মিচেল ১৮৬ বল খেলে ৪৯ রান নিয়ে অপরাজিত থাকেন। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা ফিলিপস অপরাজিত ছিলেন ১২৬ বলে ২৬ রান নিয়ে।
দুজন মিলে ২৫৯ বল মোকাবিলা করে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা শেষ করে দেন। ১২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩৯ রান করে ম্যাচ ড্র করে নিউজিল্যান্ড।
এর আগে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডকে ৩৬৮ রানে অলআউট করে ভারত। এরপর ৯ উইকেটে ৭০২ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে তারা। কিন্তু শেষ দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রতিরোধে জয় হাতছাড়া হয় ভারতের।