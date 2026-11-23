১০০ রানও করতে পারল না বাংলাদেশ
চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই উইকেট—সেঞ্চুরিয়নে আজ দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ দলের অবস্থাটা এমনই। দক্ষিণ আফ্রিকার আগুনে বোলিংয়ে চোখে রীতিমতো সর্ষেফুল দেখতে থাকে বাংলাদেশ। স্বাগতিক পেসারদের সামনে রীতিমতো অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে সফরকারীরা। স্কোরবোর্ডে ১০০ রানও তুলতে পারেনি বাংলাদেশ।
জোহানেসবার্গে ৯ উইকেটে হেরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এমনিতেই ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে বাংলাদেশ। ধবলধোলাই এড়াতে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সেঞ্চুরিয়নে জয়ের কোনো বিকল্প নেই। এবার দ্বিতীয় টেস্টে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে গেছে বাংলাদেশ। প্রোটিয়াদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৯১ রানে শেষ শান্তর দল।
বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হতে হতে বেজে যায় ৫টা ৪০ মিনিট। ২২০ মিনিট পর শুরু হওয়া ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। সেটার প্রতিদান দ্রুতই পেয়ে যায় প্রোটিয়ারা। দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলে মার্কো ইয়ানসেনকে কাট করতে গিয়ে তানজিদ হাসান তামিম (৩) ক্যাচ তুলে দেন স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ভিয়ান মুলডারের হাতে।
৬ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন মুমিনুল হক। ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম রবিনকে নিয়ে দুজনে সাবলীলভাবে এগোতে থাকেন। যদিও রবিনের বেশ কয়েকবার চার হয়েছে ব্যাটের কানা ছুঁয়ে। দ্বিতীয় উইকেটে ৬৯ বলে ৩৪ রানের জুটি ভাঙেন অ্যানরিখ নরকিয়া। ১৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রবিনকে দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন নরকিয়া। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এসেই চার মারেন। কিন্তু টিকতে পেরেছেন কেবল দুই বল। একই ওভারের চতুর্থ বলে শান্তকে (৪) বোল্ড করেন নরকীয়া।
কিছুক্ষণ পর মুমিনুলও বোল্ড হয়ে ড্রেসিংরুমে ফেরেন। ২১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মুলডারের অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বল কাট করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান মুমিনুল (১৮)। রবিন আউট হওয়ার পর যে ধস নেমেছে, তা চলেছে এভাবেই। ৫১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৩.৩ ওভারে ৯১ রানে শেষ বাংলাদেশ। সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন রবিন।
বাংলাদেশের ১০ উইকেটের মধ্যে তিনটি বোল্ড, ছয়টা ক্যাচ ও একটা এলবিডব্লিউ। একমাত্র ব্যাটার হিসেবে এলবিডব্লিউ হয়েছেন জাকের আলী অনিক। ছয় ক্যাচের মধ্যে চারটা ক্যাচই ধরা পড়েছে স্লিপ থেকে গালি অঞ্চলের মধ্যে। রবিন-মুমিনুলের ৩৪ রানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রানের জুটি এসেছে চতুর্থ উইকেটে। মুমিনুল-হৃদয় গড়েন এই জুটি। রবিন ছাড়া আর কেবল দুই ব্যাটার দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন। ১৯ রান করেন হৃদয়। মুমিনুলের ব্যাট থেকে আসে ১৮ রান।
বাংলাদেশের ইনিংসে চতুর্থ সর্বোচ্চ ১১ রান আসে মিস্টার এক্সট্রার কাছ থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা ওয়াইড দিয়েছেন দুটি। আট রান দিয়েছেন বাই এবং লেগ বাইয়ে স্বাগতিকেরা দিয়েছেন ১৮ রান। কাগিসো রাবাদা, মার্কো ইয়ানসেন তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন।