‘আমি মানুষকে ছক্কা মারতে শেখাই’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ মার্চ ২০২৬, ০০: ১৮
কলকাতার হয়ে ১১ মৌসুম খেলেছেন রাসেল। ছবি: সংগৃহীত

১১ মৌসুম কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার পর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে অবসর নিয়েছেন আন্দ্রে রাসেল। খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় নিলেও তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে নতুন দায়িত্বে দেখা যাবে ক্যারিবীয় অলরাউন্ডারকে। দলটির পাওয়ার হিটিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। আইপিএল শুরুর আগের দিন ঘটা করে সেই বার্তাই যেন দিলেন রাসেল।

মিডিয়াম পেস বোলিংয়ের পাশাপাশি মারকুটে ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত রাসেল। ক্যারিয়ারজুড়ে ধুন্ধুমার ব্যাটিংয়ে নিজেকে আলাদা করে চিনিয়েছেন। এমন অনেক ম্যাচ আছে, যেখানে প্রতিপক্ষের বোলারদের একা ভুগিয়েছেন রাসেল; একা হাতে কলকাতাকে এনে দিয়েছেন অনেক জয়। রাসেলের এই বিশেষ গুণ কাজে লাগানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি কলকাতা। এরই মধ্যে নিজের নতুন দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন রাসেল।

আইপিএল শুরুর আগের দিন আজ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কলকাতার ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করতে দেখা গেছে রাসেলকে। এদিন বেশ ব্যস্ত ছিলেন কলকাতার হয়ে দুটি আইপিএল জেতা ক্রিকেটার; নেটে ব্যাটারদের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ, শট খেলার ধরন দেখিয়ে দেওয়া এবং আলাদা করে পরামর্শ দেওয়ার মধ্য দিয়ে কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করেন রাসেল। টিম শেইফার্ট, ক্যামেরুন গ্রিন, অজিঙ্কা রাহানেদের সঙ্গে বেশ সাবলীল দেখা গেছে তাঁকে। সবাইকে পাওয়ার হিটিং শটে ভালো করার উপায় শিখিয়ে দেন সদ্য কোচিং শুরু করা রাসেল।

কলকাতার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে নিজের নতুন দায়িত্ব নিয়ে রাসেল বলেন, ‘আমি মানুষকে ছক্কা মারতে শেখাই। এটা (কোচিংয়ে আসার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে) আমার মানসিকতায় খুব বেশি পরিবর্তন আনেনি; বরং যাদের সঙ্গে খেলেছি, তাদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছি।’

২০১৪ সালে কলকাতায় যোগ দেন রাসেল। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের আইপিএল জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। কলকাতার হয়ে ব্যাটে-বলে সমানতালে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। ১৩৩ ম্যাচে করেন ২৫৯৩ রান; স্ট্রাইকরেট ১৭৫। এ ছাড়া বল হাতে নেন ১২২ উইকেট। ২০১৫ ও ২০১৯ সালে আইপিএলের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন রাসেল। কলকাতার ২০২৪ সালের শিরোপা জয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন রাসেল। সেই মৌসুমে ১৮৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট হাতে এনে দেন ২২২ রান।

জিয়ার নাম না বলায় বিএনপির স্বাধীনতার অনুষ্ঠান বর্জন, ইউএনও বদলি

বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দের দেশের তালিকা প্রকাশ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ট্রাম্পের নীতিতে খেপেছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাতে খুঁজছে দুর্বল জায়গা

খারগ দ্বীপের দখলে ভেঙে পড়বে আইআরজিসি, শেষ হবে যুদ্ধ: হোয়াইট হাউস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

সম্পর্কিত

ফ্রান্সের কাছে হারের পর ব্রাজিলের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন রাফিনহা

ফ্রান্সের কাছে হারের পর ব্রাজিলের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন রাফিনহা

‘আমি মানুষকে ছক্কা মারতে শেখাই’

‘আমি মানুষকে ছক্কা মারতে শেখাই’

আইপিএলে ব্যাটে-বলে এগিয়ে কারা

আইপিএলে ব্যাটে-বলে এগিয়ে কারা

বিশ্বকাপের আড়াই মাস আগেও মেসিকে নিয়ে শঙ্কায় আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপের আড়াই মাস আগেও মেসিকে নিয়ে শঙ্কায় আর্জেন্টিনা