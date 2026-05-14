আর্সেনালের দুশ্চিন্তা বাড়াল ম্যানসিটি

ইতিহাদে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটি-ক্রিস্টাল প্যালেস ম্যাচে চোখ ছিল আর্সেনালেরও। দীর্ঘ ২২ বছর যে আর্সেনাল প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিততে পারছে না, তাদের সামনে এবার সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সিটি-ক্রিস্টাল প্যালেসের ম্যাচ দেখার পর আর্সেনাল ভক্ত-সমর্থকদের হতাশ হওয়ারই কথা। এখন গানার্সদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথটা একটু কঠিন হয়ে গেল।
২০২৫-২৬ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয়ে সমানে সমানে টক্কর চলছে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনালের। দুই দলের পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র ২। পয়েন্ট টেবিলের সেরা দুইয়ে থাকা সিটি ও আর্সেনালের পয়েন্ট ৭৯ ও ৭৭। গতকাল রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেই ব্যবধানটা কমিয়েছে সিটি।
আর্সেনাল-সিটি দুই দলই সমান ৩৬টি করে ম্যাচ খেলেছে। প্রত্যেকের হাতে এখন বাকি দুটি করে ম্যাচ। বর্তমানে আর্সেনাল ও সিটির গোলব্যবধান +৪২ ও +৪৩। যদি ৩৮ ম্যাচ শেষে দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়, তখন হিসাব হবে গোল ব্যবধানের। এখন তাই দুই দলের হিসেব রাখতে হচ্ছে গোলের দিকেও।
সিটি গত রাতে প্যালেসের বিপক্ষে পয়েন্ট হারালে আর্সেনালের সামনে সমীকরণ হতো খুবই সহজ। সোমবার বার্নলিকে হারাতে পারলেই শিরোপা নিশ্চিত হতো আর্সেনালের। কিন্তু সিটি ৩-০ গোলে জিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আর্সেনাল যদি নিজেদের হাতে থাকা শেষ দুই ম্যাচ জেতে, তাহলে ২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতবে তারা। সবশেষ ২০০৩-০৪ মৌসুমে ইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গানার্সরা।
প্যালেসের বিপক্ষে গত রাতে প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি। ৩২ ও ৪০ মিনিটে গোল দুটি করেন আন্তোয়েন সেমেনিও এবং ওমর মারমুশ। এই দুই গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফিল ফোডেন। ৮৪ মিনিটে রায়ান শেরকির অ্যাসিস্টে দলের তৃতীয় গোল করেন সাভিনিও।
প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১০ বার। যার মধ্যে পেপ গার্দিওলার অধীনেই সিটি চারবার শিরোপা জিতেছে। ২০ বার করে প্রিমিয়ার লিগ জিতে যৌথভাবে শীর্ষে লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর্সেনাল এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে ১৩ বার।
বড় বড় শক্তির আড়ালে থেকেও ফুটবলে যারা নীরবে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে যায়, তাদের মধ্যে সুইজারল্যান্ড অন্যতম। ২০২৬ বিশ্বকাপে ইউরোপের এই প্রতিনিধিরা হাজির হবে টানা ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ খেলার রেকর্ড নিয়ে। বিশ্বমঞ্চে এমন ধারাবাহিকতা ইউরোপের জার্মানি, স্পেন বা ফ্রান্সের মতো গুটিকয়েক জায়ান্টের মধ্যে২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে এক মাসও বাকি নেই। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থের’ মধ্যে টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে চলছে সমালোচনা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ দেখতে দর্শকদের ভ্রমণ, থাকা-খাওয়া মিলিয়ে খরচ হবে কয়েক লাখ টাকা। তবে এবার ফুটবলপ্রেমীদের সুখবর দিল যুক্তরাষ্ট্র।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘হিলাল-ই-ইমতিয়াজ’ পেয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। দেশের ক্রিকেটে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডারকে। তবে তিনি মনে করেন, এই পুরস্কারের অংশীদার পুরো পাকিস্তান।৩ ঘণ্টা আগে
পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান এক সময় পাঞ্জাব কিংসেরই ছিল। প্রথম ৭ ম্যাচের মধ্যে জিতেছিল ৬টিতেই। হেরেছিল কেবল একটিতেই। কিন্তু প্রথম ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পাওয়া পাঞ্জাব জিততেই ভুলে গেছে। টানা চার ম্যাচ হেরেছে আইপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। আজ তারা মুখোমুখি হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। যে মুম্বাই আইপিএলের প্লে-অফের৩ ঘণ্টা আগে