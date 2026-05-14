Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নায়ক রানাকে পুরস্কার দিল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৬: ৪৬
পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নায়ক রানাকে পুরস্কার দিল আইসিসি
আইসিসির এপ্রিল মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন নাহিদ রানা। ছবি: বিসিবি

গতিশীল বোলিংয়ের সঙ্গে বাউন্সার, ইয়র্কারে ব্যাটারদের পরাস্ত করেন নাহিদ রানা। ব্যাটারদের কাছে তিনি এখন যম। পাকিস্তানের বিপক্ষে মিরপুরে প্রথম টেস্টে নিষ্প্রভ থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে। বাংলাদেশের গতিতারকা রানাকে এবার পুরস্কার দিল আইসিসি।

আইসিসির ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন রানা। গত মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পুরস্কারই পেয়েছেন রানা। আজ আইসিসিকে বলেন, ‘বিশ্বমানের দল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভালো খেলে আইসিসির সেরা ক্রিকেটার হওয়াটা দারুণ অনুভূতি। ঘরের মাঠে এমন পারফরম্যান্স করায় সিরিজটি আমার জন্য আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে। এটা আমি সব সময় মনে রাখব।পুরো সময়জুড়ে আমার প্রতি অবিচল সমর্থন ও বিশ্বাস রাখায় সতীর্থদের প্রতি কৃতজ্ঞ।’

সংযুক্ত আরব আমিরাতের অজয় কুমার ও ওমানের যতিন্দর সিংকে টপকে আইসিসির এপ্রিলের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন রানা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৮ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছিলেন রানা। যার মধ্যে একটিতে ছিল ফাইফার। আর এপ্রিলে যতিন্দর ৫ ওয়ানডেতে ৫৩.২০ গড় ও ১১৫.১৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ২৬৬ রান। একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করেছিলেন তিনি। আমিরাতের অজয় দুই ওয়ানডেতে নিয়েছিলেন ৯ উইকেট।

সাকিব আল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, মুশফিকুর রহিমের পর চতুর্থ বাংলাদেশি হিসেবে আইসিসির মাসসেরার পুরস্কার পেলেন রানা। যার মধ্যে সাকিব ২০২১ সালের জুলাইয়ে ও ২০২৩ সালের মার্চে দুইবার জেতেন মাসসেরার পুরস্কার। আর ২০২১ সালের মে মাসে মুশফিক ও ২০২৫ সালের এপ্রিলের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন মিরাজ। রানা সদ্য শেষ হওয়া মিরপুর টেস্টে পেয়েছেন ৬ উইকেট। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়ে ধসিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানকে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুদক আইন: কমিশনশূন্যতায়ও দুদক ‘সচল’ রাখতে আইন সংশোধন হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গে গরুসহ সব ধরনের পশু জবাইয়ে নিষেধাজ্ঞা বিজেপি সরকারের

ইরান সংকট সমাধানে সির সহায়তা চান ট্রাম্প, বিনিময়ে কী ছাড়তে হবে

ফরিদপুরে বাসে চাঁদাবাজি, অভিযুক্তদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নিলেন বিএনপি নেতা

সাবেক মন্ত্রী মোশাররফের জানাজা ঘিরে নিরাপত্তা বলয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

শান্তদের জন্য হাতে কী লিখে আনেন ফিল্ডিং কোচ

শান্তদের জন্য হাতে কী লিখে আনেন ফিল্ডিং কোচ

আর্সেনালের দুশ্চিন্তা বাড়াল ম্যানসিটি

আর্সেনালের দুশ্চিন্তা বাড়াল ম্যানসিটি

বিশ্বকাপের জায়ান্ট কিলার সুইজারল্যান্ড

বিশ্বকাপের জায়ান্ট কিলার সুইজারল্যান্ড

বিশ্বকাপের দর্শকদের ১৮ লাখ টাকা মওকুফ করছে যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বকাপের দর্শকদের ১৮ লাখ টাকা মওকুফ করছে যুক্তরাষ্ট্র