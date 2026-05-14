পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নায়ক রানাকে পুরস্কার দিল আইসিসি

গতিশীল বোলিংয়ের সঙ্গে বাউন্সার, ইয়র্কারে ব্যাটারদের পরাস্ত করেন নাহিদ রানা। ব্যাটারদের কাছে তিনি এখন যম। পাকিস্তানের বিপক্ষে মিরপুরে প্রথম টেস্টে নিষ্প্রভ থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে। বাংলাদেশের গতিতারকা রানাকে এবার পুরস্কার দিল আইসিসি।
আইসিসির ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন রানা। গত মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পুরস্কারই পেয়েছেন রানা। আজ আইসিসিকে বলেন, ‘বিশ্বমানের দল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভালো খেলে আইসিসির সেরা ক্রিকেটার হওয়াটা দারুণ অনুভূতি। ঘরের মাঠে এমন পারফরম্যান্স করায় সিরিজটি আমার জন্য আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে। এটা আমি সব সময় মনে রাখব।পুরো সময়জুড়ে আমার প্রতি অবিচল সমর্থন ও বিশ্বাস রাখায় সতীর্থদের প্রতি কৃতজ্ঞ।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতের অজয় কুমার ও ওমানের যতিন্দর সিংকে টপকে আইসিসির এপ্রিলের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন রানা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৮ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছিলেন রানা। যার মধ্যে একটিতে ছিল ফাইফার। আর এপ্রিলে যতিন্দর ৫ ওয়ানডেতে ৫৩.২০ গড় ও ১১৫.১৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ২৬৬ রান। একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করেছিলেন তিনি। আমিরাতের অজয় দুই ওয়ানডেতে নিয়েছিলেন ৯ উইকেট।
সাকিব আল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, মুশফিকুর রহিমের পর চতুর্থ বাংলাদেশি হিসেবে আইসিসির মাসসেরার পুরস্কার পেলেন রানা। যার মধ্যে সাকিব ২০২১ সালের জুলাইয়ে ও ২০২৩ সালের মার্চে দুইবার জেতেন মাসসেরার পুরস্কার। আর ২০২১ সালের মে মাসে মুশফিক ও ২০২৫ সালের এপ্রিলের সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন মিরাজ। রানা সদ্য শেষ হওয়া মিরপুর টেস্টে পেয়েছেন ৬ উইকেট। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়ে ধসিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানকে।
বাংলাদেশের ফিল্ডারদের পিচ্ছিল হাত নিয়ে সমালোচনা হয় প্রায়ই। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ মিসের খেসারত দিয়ে বেশির ভাগ ম্যাচ হেরে যায় বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের ফিল্ডিংয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন অন্তর্বর্তীকালীন ফিল্ডিং কোচ আশিকুর রহমান মজুমদার।১ ঘণ্টা আগে
ইতিহাদে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটি-ক্রিস্টাল প্যালেস ম্যাচে চোখ ছিল আর্সেনালেরও। দীর্ঘ ২২ বছর যে আর্সেনাল প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিততে পারছে না, তাদের সামনে এবার সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সিটি-ক্রিস্টাল প্যালেসের ম্যাচ দেখার পর আর্সেনাল ভক্ত-সমর্থকদের হতাশ হওয়ারই কথা। এখন গানার্সদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথটা৩ ঘণ্টা আগে
বড় বড় শক্তির আড়ালে থেকেও ফুটবলে যারা নীরবে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে যায়, তাদের মধ্যে সুইজারল্যান্ড অন্যতম। ২০২৬ বিশ্বকাপে ইউরোপের এই প্রতিনিধিরা হাজির হবে টানা ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ খেলার রেকর্ড নিয়ে। বিশ্বমঞ্চে এমন ধারাবাহিকতা ইউরোপের জার্মানি, স্পেন বা ফ্রান্সের মতো গুটিকয়েক জায়ান্টের মধ্যে৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে এক মাসও বাকি নেই। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থের’ মধ্যে টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে চলছে সমালোচনা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ দেখতে দর্শকদের ভ্রমণ, থাকা-খাওয়া মিলিয়ে খরচ হবে কয়েক লাখ টাকা। তবে এবার ফুটবলপ্রেমীদের সুখবর দিল যুক্তরাষ্ট্র।৪ ঘণ্টা আগে