রাতে ক্রিকেটারদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন পিসিবি চেয়ারম্যান

সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে পিসিবি। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গুঞ্জন উঠেছে, বাংলাদেশকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়ায় বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে একবারের চ্যাম্পিয়নরা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছেন, সরকার চাইলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করবে পাকিস্তান।

এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে নতুন খবর দিল জিও সুপার। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমটির দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থাকা দলে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে আজ রাতে বৈঠকে বসবেন পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি। সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে তিনি ক্রিকেটারদের সঙ্গে দলীয় কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন এবং টুর্নামেন্টের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরবেন।

ভারতে খেলতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় গতকাল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। একই সঙ্গে লিটন দাসদের বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডের নাম জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।

বিষয়টি নিয়ে গতকালই প্রতিবাদ করেছেন নাকভি। বাংলাদেশকে নিয়ে আইসিসির সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের অবস্থান কী হবে–এমন প্রশ্নের জবাবে নাকভি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী (শেহবাজ শরিফ) এই মুহূর্তে দেশে নেই। তিনি দেশে ফিরলে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব। বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমি আইসিসির বোর্ড সভাতেও একই কথা বলেছি। এমন হতে পারে না যে এক দেশের জন্য একরকম সিদ্ধান্ত হবে আর অন্য দেশের জন্য সম্পূর্ণ উল্টো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

বাংলাদেশকে নিয়ে আইসিসির নেওয়া সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে নাকভি বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতেই তাদের বিশ্বকাপ খেলতে দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ একটি বড় অংশীদার দেশ, তাদের প্রতি এই অবিচার করা উচিত নয়।’

আইসিসির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রভাব নিয়েও কথা বলেন নাকভি, ‘এক দেশ আরেক দেশকে নির্দেশ দিতে পারে না। যদি এমন নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে পাকিস্তান অবশ্যই নিজের অবস্থান নেবে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতোই আইসিসির একজন পূর্ণ সদস্য। আমাদের বক্তব্য হলো–আপনি যদি পাকিস্তান ও ভারতের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দিয়ে থাকেন, তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই আচরণ করা উচিত। ”

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘এ’ গ্রুপে আছে পাকিস্তান। গ্রুপে সালমান আলী আগাদের সঙ্গী ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা; প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। ১৫ ফেব্রুয়ারি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে পাকিস্তান।

