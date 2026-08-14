Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

মিরাজকে কেন ধমকালেন স্টার্ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ০৪
মিরাজকে কেন ধমকালেন স্টার্ক
মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে আজ লেগেছে মিচেল স্টার্কের। ছবি: সংগৃহীত

পেসারদের স্লেজিংয়ে পাল্টা জবাব, উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামলাতে আম্পায়ারের এগিয়ে আসা—অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মতো ভেন্যুতে টেস্টে এসব ঘটনা দেখা যায় হরহামেশাই। ডারউইনে চলমান বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্টও তো এর ব্যতিক্রম নয়। আজ দ্বিতীয় দিনে মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে লেগে যায় মিচেল স্টার্কের।

বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের ১০৩তম ওভারের সময় আজ মিরাজ-স্টার্কের কথা কাটাকাটির ঘটনা ঘটেছে। সেই ওভারের শেষ বল করার পর মিরাজের দিকে তেড়ে যান স্টার্ক। মিরাজকে ধমক দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘এটা আমার রাস্তা। তোমার রাস্তা নয়। তোমার উইকেট আমি নেব।’ পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে যান কুমার ধর্মসেনা।

‘অস্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশ কোণঠাসা করবে, তা ভাবনার বাইরে ছিল’‘অস্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশ কোণঠাসা করবে, তা ভাবনার বাইরে ছিল’

সাধারণত এক উইকেট থেকে অপর উইকেটের মাঝে যে আয়তাকার অংশ থাকে, সেটাকে বলা হয় ‘সেন্টার স্ট্রিপ’। বোলারদের যেমন সেই দাগের ওপর দিয়ে হাঁটা নিষেধ, একই নিয়ম অনুসরণ করতে হয় ব্যাটারদেরও। ১০৩তম ওভারের শেষ বলে স্টার্কের বল পয়েন্টে ঠেলে মিরাজ সিঙ্গেল নেন। বলের দিকে তাকিয়ে সিঙ্গেল নিতে নিতে মিরাজ নন স্ট্রাইকপ্রান্তে পৌঁছানোর আগেই স্টার্ক সেটা আম্পায়ার ধর্মসেনাকে বুঝিয়েছেন। ধর্মসেনাও তখন কী যেন ইঙ্গিত করেন।

‘ডারউইনের সেঞ্চুরি তানজিদ কখনো ভুলবে না’‘ডারউইনের সেঞ্চুরি তানজিদ কখনো ভুলবে না’

ক্রিকেট ডট কম ডট এইউ মিরাজ-স্টার্কের ঘটনা নিয়ে নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটা ভিডিও ছেড়েছে। ভিডিওতে ধারাভাষ্যকক্ষ থেকে বলতে শোনা যায়, ‘লাইনটা তো স্টার্কেরই পথের অংশ।’ এমনকি মিরাজ সিঙ্গেল নেওয়ার সময় স্টার্কের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে।

টস জিতে ডারউইনে প্রথম টেস্টে আগে ব্যাটিং নিয়ে ১৯৮ রানে অলআউট হয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। স্টিভ স্মিথের ৭১ রান ছাড়া বলার মতো কিছু নেই অজিদের ইনিংসে। বাংলাদেশের হাসান মাহমুদ ৫৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং করেছেন। মিরাজের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে এরই মধ্যে ৪৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে ফেলেছেন হাসান।

প্রথম ইনিংসে ১১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৫১ রানে বাংলাদেশ শেষ করেছে দ্বিতীয় দিনের খেলা। তানজিদ হাসান তামিম করেছেন ১৯৭ বলে ১০১ রান। ৮ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন তিনি। মিরাজ ও হাসান ৩২ ও ১৩ রানে ব্যাটিং করছেন।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়া সিরিজবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত