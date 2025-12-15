আফগানদের বিদায়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
নেপালকে হারানোর পর আজিজুল হাকিম তামিম-জাওয়াদ আবরাররা টিভি সেটের সামনে বসে ছিলেন কি না, জানা নেই। সেমিফাইনালে এক পা বাংলাদেশ দিয়ে রেখেছিল ঠিকই। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে অপেক্ষা করতে হতো শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ম্যাচের দিকে। শেষ পর্যন্ত তামিমদের নিয়েই সেমিতে উঠল শ্রীলঙ্কা।
দুবাইয়ের ‘দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে’ নেপালের বিপক্ষে ১৫১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বিশাল জয়ে তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নেট রানরেটটা হয়েছে +১.৫৫৮। ৪ পয়েন্ট ও +১.৫৫৮ নেট রানরেট নিয়ে ‘বি’ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তামিম-আবরারদের সেমির টিকিট কাটতে হলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে হতো শ্রীলঙ্কাকে। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে আফগানদের ২ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। শেষ ওভারের প্রথম দুই বলে ছক্কা, চার মেরে চামিকা হেনাতিগালার বাধভাঙা উচ্ছ্বাসই বলে দেয়, রুদ্ধশ্বাস জয়ের আনন্দটা কেমন হয়।
‘বি’ গ্রুপের শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ম্যাচটা যত সময় গড়িয়েছে, ততই জমে উঠেছে। ২৩৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ৪৬ ওভার শেষে লঙ্কানদের স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ২১৩ রান। রিকোয়ার্ড রেট ৫.৭৫ হলেও শেষের দিকে চাপ বেড়ে যায় লঙ্কানদের। ৪৭তম ওভারের পঞ্চম বলে দুলনিথ সিগেরাকে (২৩) ফেরান আফগান পেসার সালাম খান।
দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক মাহবুব খান। পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করে ২৩৫ রানে অলআউট হয়েছে আফগানরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন ওপেনার ওসমান সাদাত। ৮৭ বলের ইনিংসে একটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। শ্রীলঙ্কার সেথমিকা সেনেবীরত্নে, দুলনিথ সিগেরা নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন রামিথ নামসারা ও চামিকা হিনাতিগালা।
ভেন্যু পরিবর্তন করে কুমিল্লার জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় স্টেডিয়াম। তাতেও লাভ হলো না। শেষ পর্যন্ত পেছাল ফেডারেশন কাপে বসুন্ধরা কিংস-মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যকার ম্যাচ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লিগ কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান জাকির হোসেন।
জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল আগামীকাল। নিরাপত্তার ঘাটতি থাকায় কোনো দর্শক ছাড়াই ম্যাচ আয়োজনের কথা ক্লাবগুলোকে জানিয়েছিল বাফুফে। কিন্তু তাতে আপত্তি জানায় মোহামেডান। দর্শকহীন স্টেডিয়ামে খেলতে রাজি নয় তারা। তাই এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২৩ ডিসেম্বর নেওয়া হয়েছে ম্যাচটি। ভেন্যু সেই কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান থাকায় সেখান থেকে ম্যাচ সরিয়ে আনা হয়েছিল জাতীয় স্টেডিয়ামে।
গত ১২ ডিসেম্বর ফুটবল লিগের ম্যাচে মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়েছে কিংস। ফেডারেশন কাপে ‘বি’ গ্রুপে এক ম্যাচ খেলে তাদের সংগ্রহ ১ পয়েন্ট। প্রথম ম্যাচে ফর্টিসের বিপক্ষে ড্র করেছে তারা। অন্যদিকে ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে মোহামেডান।
কিংস-মোহামেডান ম্যাচ পেছালেও ফেডারেশন কাপের একটি ম্যাচ অবশ্য ঠিকই হবে কাল। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় দুপুর আড়াইটায় আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে লড়বে ফর্টিস এফসি। ২ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের তিনে আছে ফর্টিস। কোনো পয়েন্ট না পাওয়া আরামবাগের অবস্থান একেবারে তলানিতে।
চন্ডিকা হাথুরুসিংহে, জেমি সিডন্স, ফিল সিমন্স, মুশতাক আহমেদ, রাসেল ডমিঙ্গো, শন টেইট, ড্যানিয়েল ভেট্টরি...বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিদেশি কোচদের তালিকাটা এমনই লম্বা। তবে এত তারকা ক্রিকেটার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) কাজ করলেও সেখানে নেই শোয়েব আখতারের মতো কিংবদন্তির নাম। প্রস্তাব পেলে ভবিষ্যতে বিসিবিতে কাজ করবেন কি না, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না পাকিস্তানি গতিতারকা।
ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে ২০২৬ বিপিএলে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ঢাকার শেরাটন হোটেলে আজ যখন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এলেন, তাঁর পাশে ছিল কঠোর নিরাপত্তাবলয়। যদি বিসিবি কখনো শোয়েব আখতারকে প্রস্তাব দেয়, তাহলে কি কাজ করবেন—তাঁর কাছে এসেছে এমন প্রশ্ন। পাকিস্তানি গতিতারকা বলেন, ‘না। যখন ফাস্ট বোলিংয়ের প্রসঙ্গ আসে, তখন আমার মতে অন্যতম সেরা কোচ পেয়েছেন। শন টেইটের পর আমাকে আপনার দরকার নেই। আমার মতে তার সঙ্গে আপনাদের কাজ করা উচিত। সে অন্যতম দারুণ এক ক্রিকেটার। আমার দেখা অন্যতম সৎ একজন লোক।’
বিপিএলে প্রথম ১১ আসরে না এলেও এবারই প্রথমবারের মতো কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কাজ করতে আসছেন শোয়েব আখতার। বাংলাদেশে পাকিস্তানি গতিতারকার জনপ্রিয়তা বেশি থাকার কারণেই মূলত তাঁকে এবার বিপিএলে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে কদিন আগে জানিয়েছিলেন ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ। বাংলাদেশে যে তাঁর অনেক ভক্ত-সমর্থক আছেন, সেটা অজানা নয় শোয়েবের। তবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এলে বিসিবিতে কাজ করতে পারবেন কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না পাকিস্তানি গতিতারকা। শেরাটনে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমি যদি কখনো বাংলাদেশে আসি, মানুষের হৃদয়ের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আসব। কোনো দলকে কোচিং করানোর পরিকল্পনা আমার নেই। যদি কখনো সুযোগ আসে, আপনারা জানেন বাংলাদেশের প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে। সংবাদমাধ্যমেও অনেক ভালো কথা বলেছি। বাংলাদেশের মানুষের আমার প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে। যদি সুযোগ আসে, চেষ্টা করব। তবে যথেষ্ট সময়ের দরকার। সমস্যাটা সেখানেই।’
গতির সঙ্গে বাউন্সারে ব্যাটারদের ভড়কে দিতে ভালোই পারেন নাহিদ রানা। বাংলাদেশের তরুণ এই পেসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইয়ান বিশপ, হার্শা ভোগলের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। শোয়েবের মতে নাহিদ রানা বিশ্বের সেরাদের একজন হয়ে উঠতে পারবেন, যদি তিনি তাঁর (নাহিদ রানা) ফিটনেস ধরে রাখতে পারেন। পাকিস্তানি গতিতারকা আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘নাহিদ রানার প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে, মাংসপেশির ব্যাপারটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠিক রাখতে হবে। পেস বোলারের ক্ষেত্রে শরীরের যত্ন নেওয়া জরুরি। শরীর তখনই চাপ নিতে পারবে, যখন আপনার মাংসপেশি শক্ত থাকবে। পেস বাড়াতে হবে ও মাথা উঁচু করার মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। যদি সে এটা করতে পারে, তাহলে সে অনেক দূর যেতে পারবে।’
বর্তমান পেস বোলিং কোচ শন টেইটের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি রয়েছে ২০২৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত। যদি বিসিবি শোয়েব আখতারকে প্রস্তাব দেয়, বোর্ডের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কথা তো তিনি আজ শেরাটনে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন। এর আগে ওয়াসিম আকরামেরও বিসিবিতে কাজ করার কথা শোনা গিয়েছিল।
চন্ডিকা হাথুরুসিংহে, জেমি সিডন্স, ফিল সিমন্স, মুশতাক আহমেদ, রাসেল ডমিঙ্গো, শন টেইট, ড্যানিয়েল ভেট্টরি...বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিদেশি কোচদের তালিকাটা এমনই লম্বা। তবে এত তারকা ক্রিকেটার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) কাজ করলেও সেখানে নেই শোয়েব আখতারের মতো কিংবদন্তির নাম। প্রস্তাব পেলে ভবিষ্যতে বিসিবিতে কাজ করবেন কি না, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না পাকিস্তানি গতিতারকা।
ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে ২০২৬ বিপিএলে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ঢাকার শেরাটন হোটেলে আজ যখন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এলেন, তাঁর পাশে ছিল কঠোর নিরাপত্তাবলয়। যদি বিসিবি কখনো শোয়েব আখতারকে প্রস্তাব দেয়, তাহলে কি কাজ করবেন—তাঁর কাছে এসেছে এমন প্রশ্ন। পাকিস্তানি গতিতারকা বলেন, ‘না। যখন ফাস্ট বোলিংয়ের প্রসঙ্গ আসে, তখন আমার মতে অন্যতম সেরা কোচ পেয়েছেন। শন টেইটের পর আমাকে আপনার দরকার নেই। আমার মতে তার সঙ্গে আপনাদের কাজ করা উচিত। সে অন্যতম দারুণ এক ক্রিকেটার। আমার দেখা অন্যতম সৎ একজন লোক।’
বিপিএলে প্রথম ১১ আসরে না এলেও এবারই প্রথমবারের মতো কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কাজ করতে আসছেন শোয়েব আখতার। বাংলাদেশে পাকিস্তানি গতিতারকার জনপ্রিয়তা বেশি থাকার কারণেই মূলত তাঁকে এবার বিপিএলে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে কদিন আগে জানিয়েছিলেন ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ। বাংলাদেশে যে তাঁর অনেক ভক্ত-সমর্থক আছেন, সেটা অজানা নয় শোয়েবের। তবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এলে বিসিবিতে কাজ করতে পারবেন কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না পাকিস্তানি গতিতারকা। শেরাটনে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমি যদি কখনো বাংলাদেশে আসি, মানুষের হৃদয়ের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আসব। কোনো দলকে কোচিং করানোর পরিকল্পনা আমার নেই। যদি কখনো সুযোগ আসে, আপনারা জানেন বাংলাদেশের প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে। সংবাদমাধ্যমেও অনেক ভালো কথা বলেছি। বাংলাদেশের মানুষের আমার প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে। যদি সুযোগ আসে, চেষ্টা করব। তবে যথেষ্ট সময়ের দরকার। সমস্যাটা সেখানেই।’
গতির সঙ্গে বাউন্সারে ব্যাটারদের ভড়কে দিতে ভালোই পারেন নাহিদ রানা। বাংলাদেশের তরুণ এই পেসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইয়ান বিশপ, হার্শা ভোগলের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। শোয়েবের মতে নাহিদ রানা বিশ্বের সেরাদের একজন হয়ে উঠতে পারবেন, যদি তিনি তাঁর (নাহিদ রানা) ফিটনেস ধরে রাখতে পারেন। পাকিস্তানি গতিতারকা আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘নাহিদ রানার প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে, মাংসপেশির ব্যাপারটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠিক রাখতে হবে। পেস বোলারের ক্ষেত্রে শরীরের যত্ন নেওয়া জরুরি। শরীর তখনই চাপ নিতে পারবে, যখন আপনার মাংসপেশি শক্ত থাকবে। পেস বাড়াতে হবে ও মাথা উঁচু করার মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। যদি সে এটা করতে পারে, তাহলে সে অনেক দূর যেতে পারবে।’
বর্তমান পেস বোলিং কোচ শন টেইটের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি রয়েছে ২০২৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত। যদি বিসিবি শোয়েব আখতারকে প্রস্তাব দেয়, বোর্ডের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কথা তো তিনি আজ শেরাটনে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন। এর আগে ওয়াসিম আকরামেরও বিসিবিতে কাজ করার কথা শোনা গিয়েছিল।
কেপটাউনে ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির বল কোনোমতে স্কয়ার লেগে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইট। বোলারের নামটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। তিনি আর কেউ নন, পাকিস্তানি গতি তারকা শোয়েব আখতার। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের চাওয়া তাঁর এই রেকর্ডটা যেন তাসকিন আহমেদ ভেঙে দেন।
ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে ২০২৬ বিপিএলে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির জার্সি পরে যখন তিনি ঢুকেছেন, তাঁর আশপাশে ছিল কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনী। তাঁর সেই সর্বোচ্চ গতির বোলিংয়ের রেকর্ড ভাঙার প্রসঙ্গ আসতে তিনি তাসকিনের নাম নিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন, ‘তাসকিন আমার সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড ভেঙে দিক।’ এই কথাটা বলতেই সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে যায়।
পেশাদার ক্যারিয়ারে শোয়েব আখতার গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করে দিতেন হরহামেশাই। বাউন্সার তো বটেই, মাঝেমধ্যে তাঁর গতিতে স্টাম্প উড়ে চলে যেত অনেক দূরে। তরুণ প্রজন্মের অনেক পেসারই আদর্শ মনে করেন শোয়েব আখতারকে। পাকিস্তানি গতিতারকার থেকে এবার অনেক কিছু শেখার রয়েছে তাসকিন, মারুফ মৃধার মতো ঢাকা ক্যাপিটালসের স্থানীয় পেসারদের। তরুণ পেসারদের প্রতি শোয়েব আখতার বলেন, ‘পেসারদের প্রতি আমার উপদেশ, নিজেকে উপভোগ কর। লম্বা চুল, শার্ট, লম্বা গোঁফ থাকে অনেকের। রান আপের প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ কর। নিজেকে উপভোগ কর ও মানুষকে দেখিয়ে দাও। একই সঙ্গে তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত কাউকে আঘাত না করে উইকেট নেওয়া। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা শচীন টেন্ডুলকার আমার প্রিয় খেলোয়াড়। তাঁর হেলমেটে আঘাত করেছি। পাঁজর ভেঙে দিয়েছি। খারাপ লেগেছে আমার।’
শোয়েবের সেই ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ড ২২ বছরে অনেকে ভাঙার কাছাকাছি অনেকে গেলেও কেউই সেটা ভাঙতে পারেননি। পার্থে এ বছরের ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে মিচেল স্টার্ক ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গ্রাফিকসের ভুল ছিল বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল। ক্রিকবাজের ধারাবিবরণীতে লেখা ছিল বলের গতি ঘণ্টায় ১৪০.৮ কিলোমিটার।
কেপটাউনে ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির বল কোনোমতে স্কয়ার লেগে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইট। বোলারের নামটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। তিনি আর কেউ নন, পাকিস্তানি গতি তারকা শোয়েব আখতার। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের চাওয়া তাঁর এই রেকর্ডটা যেন তাসকিন আহমেদ ভেঙে দেন।
ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে ২০২৬ বিপিএলে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির জার্সি পরে যখন তিনি ঢুকেছেন, তাঁর আশপাশে ছিল কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনী। তাঁর সেই সর্বোচ্চ গতির বোলিংয়ের রেকর্ড ভাঙার প্রসঙ্গ আসতে তিনি তাসকিনের নাম নিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন, ‘তাসকিন আমার সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড ভেঙে দিক।’ এই কথাটা বলতেই সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে যায়।
পেশাদার ক্যারিয়ারে শোয়েব আখতার গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করে দিতেন হরহামেশাই। বাউন্সার তো বটেই, মাঝেমধ্যে তাঁর গতিতে স্টাম্প উড়ে চলে যেত অনেক দূরে। তরুণ প্রজন্মের অনেক পেসারই আদর্শ মনে করেন শোয়েব আখতারকে। পাকিস্তানি গতিতারকার থেকে এবার অনেক কিছু শেখার রয়েছে তাসকিন, মারুফ মৃধার মতো ঢাকা ক্যাপিটালসের স্থানীয় পেসারদের। তরুণ পেসারদের প্রতি শোয়েব আখতার বলেন, ‘পেসারদের প্রতি আমার উপদেশ, নিজেকে উপভোগ কর। লম্বা চুল, শার্ট, লম্বা গোঁফ থাকে অনেকের। রান আপের প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ কর। নিজেকে উপভোগ কর ও মানুষকে দেখিয়ে দাও। একই সঙ্গে তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত কাউকে আঘাত না করে উইকেট নেওয়া। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা শচীন টেন্ডুলকার আমার প্রিয় খেলোয়াড়। তাঁর হেলমেটে আঘাত করেছি। পাঁজর ভেঙে দিয়েছি। খারাপ লেগেছে আমার।’
শোয়েবের সেই ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ড ২২ বছরে অনেকে ভাঙার কাছাকাছি অনেকে গেলেও কেউই সেটা ভাঙতে পারেননি। পার্থে এ বছরের ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে মিচেল স্টার্ক ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গ্রাফিকসের ভুল ছিল বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল। ক্রিকবাজের ধারাবিবরণীতে লেখা ছিল বলের গতি ঘণ্টায় ১৪০.৮ কিলোমিটার।
আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্ল্যানের (এফটিপি) অংশ হিসেবে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। কিন্তু পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) কারণে পিছিয়ে যেতে পারে টুর্নামেন্টি–এমনটাই জানিয়েছে দেশটির কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।
পিএসএলের ১১ তম আসর শুর হবে আগামী ২৬ মার্চ। ৩ মে ফাইনাল দিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি শেষ হবে। গতকাল নিউইয়র্কে পিসিবি আয়োজিত রোড শোতে এই ঘোষণা দেন সংস্থাটির প্রধান মহসিন নাকভি। পিএসএল নিয়ে ক্রিকেটাররা ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশ সফরে পিছিয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে জিও সুপার, এ স্পোর্টস ও সামাটিভি।
পিএসএলের কারণে আন্তর্জাতিক সিরিজ নিয়ে পিসিবি নতুনকরে ভাববে বলে জানিয়েছেন নাকভি। তিনি বলেন, ‘পিএসএলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সিরিজগুলোর সূচি নিয়ে পুনরায় বিবেচনা করা হবে।’
সংবাদমাধ্যমের দাবি, সফরের সূচি পরিবর্তন নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে পিসিবি। বাংলাদেশ সফরে দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা রয়েছে পাকিস্তানের। সাদা পোশাকের ম্যাচ দুটি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সফর পেছালেও কোনোভাবেই ম্যাচের সংখ্যা কমানো হবে না।
বিসিবির সূত্রের বরাত দিয়ে জিও সুপার জানিয়েছে, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সিরিজ অন্য কোনো সময়ে মাঠে গড়াবে। দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।
দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সমঝোতার পর সিরিজের নতুন সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে। সূত্রের বরাতে জিও সুপার আরও জানিয়েছে, সিরিজটি নতুন কোনো সময়ে স্থানান্তরিত হবে। তবে ম্যাচের সংখ্যা কমবে না। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলোর বিন্যাস সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। পিসিবির সঙ্গে পরামর্শের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।
