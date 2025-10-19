আইপিএলের পরপরই কেন লন্ডনে উড়াল দিয়েছিলেন কোহলি

ক্রীড়া ডেস্ক
দুবাইয়ে ৯ মার্চ নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের পর রোহিত শর্মার সঙ্গে উদযাপন করেছিলেন বিরাট কোহলি। মাঝে কেটে গেছে সাড়ে সাত মাসের মতো সময়। এই সময় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএলও জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতের জার্সিতে তাঁকে দেখা যায়নি।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এ বছরের ৩ জুন কোহলির ফুরিয়েছে দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) হয়ে আইপিএল শিরোপা জয়ের পরই তিনি উড়াল দিয়েছিলেন লন্ডনে। মাঝে মে মাসে অবসর নিয়েছেন টেস্ট থেকে। দীর্ঘ সাড়ে সাত মাস পর আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন কোহলি। পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডে শুরুর আগে সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স স্পোর্টসে রবি শাস্ত্রী ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে কোহলি কথা বলেছেন। আইপিএলের পরপরই লন্ডনে উড়াল দেওয়ার প্রসঙ্গে কোহলি বলেন, ‘টেস্ট থেকে অবসরের পর অনেক দিন হয়ে গেছে। জীবনটা উপভোগ করছিলাম। অনেক বছর ধরে সেটা করতে পারছিলাম। বাচ্চা ও পরিবারের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছি। সত্যিই অনেক উপভোগ করেছি।’
২০০৮ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ভারতের জার্সিতে ৫৫১ ম্যাচ খেলেছেন কোহলি। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘কিং কোহলি’ উপাধি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততার পাশাপাশি আইপিএলে ১৮ মৌসুমের প্রত্যেকটিতেই খেলেছেন তিনি। তবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ায় অনেকটা ঝাড়া হাত-পা তিনি। ব্যস্ততা কিছুটা কমে যাওয়ায় নিজেকে সতেজ করার একটু ফুরসত মিলেছে তাঁর। ফক্স ক্রিকেটকে ৩৬ বছর বয়সী ভারতীয় ক্রিকেটার বলেন, ‘সত্যি বলতে গত ১৫-২০ বছরে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। সেই অর্থে ব্রেক নেওয়ার সুযোগ হয়নি। আইপিএল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিলিয়ে অনেক ব্যস্ত সময় গেছে। নিজেকে সতেজ করার জন্য দারুণ এক সময় ছিল এটা।’
প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা অবশ্য রাঙাতে পারেননি কোহলি। ৮ বল খেলে মেরেছেন ডাক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই নিয়ে ৩৯ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের ইনিংসে দফায় দফায় বৃষ্টি হানা দিয়েছে। বৃষ্টির বাগড়ায় ২৬ ওভারে নেমে এসেছে ম্যাচের দৈর্ঘ্য। ২৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৬ রান করেছে শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত। তবে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে (ডিএলএস) অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে ১৩১। এখন পর্যন্ত ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৬৭ রান করেছে অজিরা।
দুবাইয়ে ৯ মার্চ নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের পর রোহিত শর্মার সঙ্গে উদযাপন করেছিলেন বিরাট কোহলি। মাঝে কেটে গেছে সাড়ে সাত মাসের মতো সময়। এই সময় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএলও জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু ভারতের জার্সিতে তাঁকে দেখা যায়নি।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এ বছরের ৩ জুন কোহলির ফুরিয়েছে দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) হয়ে আইপিএল শিরোপা জয়ের পরই তিনি উড়াল দিয়েছিলেন লন্ডনে। মাঝে মে মাসে অবসর নিয়েছেন টেস্ট থেকে। দীর্ঘ সাড়ে সাত মাস পর আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন কোহলি। পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডে শুরুর আগে সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স স্পোর্টসে রবি শাস্ত্রী ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে কোহলি কথা বলেছেন। আইপিএলের পরপরই লন্ডনে উড়াল দেওয়ার প্রসঙ্গে কোহলি বলেন, ‘টেস্ট থেকে অবসরের পর অনেক দিন হয়ে গেছে। জীবনটা উপভোগ করছিলাম। অনেক বছর ধরে সেটা করতে পারছিলাম। বাচ্চা ও পরিবারের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছি। সত্যিই অনেক উপভোগ করেছি।’
২০০৮ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ভারতের জার্সিতে ৫৫১ ম্যাচ খেলেছেন কোহলি। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘কিং কোহলি’ উপাধি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততার পাশাপাশি আইপিএলে ১৮ মৌসুমের প্রত্যেকটিতেই খেলেছেন তিনি। তবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ায় অনেকটা ঝাড়া হাত-পা তিনি। ব্যস্ততা কিছুটা কমে যাওয়ায় নিজেকে সতেজ করার একটু ফুরসত মিলেছে তাঁর। ফক্স ক্রিকেটকে ৩৬ বছর বয়সী ভারতীয় ক্রিকেটার বলেন, ‘সত্যি বলতে গত ১৫-২০ বছরে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। সেই অর্থে ব্রেক নেওয়ার সুযোগ হয়নি। আইপিএল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিলিয়ে অনেক ব্যস্ত সময় গেছে। নিজেকে সতেজ করার জন্য দারুণ এক সময় ছিল এটা।’
প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা অবশ্য রাঙাতে পারেননি কোহলি। ৮ বল খেলে মেরেছেন ডাক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই নিয়ে ৩৯ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের ইনিংসে দফায় দফায় বৃষ্টি হানা দিয়েছে। বৃষ্টির বাগড়ায় ২৬ ওভারে নেমে এসেছে ম্যাচের দৈর্ঘ্য। ২৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৬ রান করেছে শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত। তবে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে (ডিএলএস) অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে ১৩১। এখন পর্যন্ত ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৬৭ রান করেছে অজিরা।
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম রাউন্ডের মতো দ্বিতীয় রাউন্ডেও জয় খুঁজে পেল না বড় পরাশক্তিরা। কুমিল্লায় ঘরের মাঠে ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে আবাহনী লিমিটেড। গাজীপুরে পুলিশ এফসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।১ ঘণ্টা আগে
শুবমান গিলের নেতৃত্বে ওয়ানডেতে নতুন যুগের শুরু করল ভারত। কিন্তু শুরুটা হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতো। পার্থের বাজে আবহাওয়া তো রয়েছেই। পাশাপাশি মাঠের পারফরম্যান্সে অস্ট্রেলিয়ার সামনে দাঁড়াতেই পারল না ভারত।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ফুটবলে বিরতির পর খেলতে নেমে জয়ের দেখা পেয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগায় জিরোনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নেওয়ার ম্যাচে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের জার্সিতে প্রত্যাবর্তনটা সুখকর হলো না বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার। বাজে ব্যাটিংয়ে হতাশ করেছেন দুজনই। তাই মহেন্দ্র সিং ধোনির পথ অনুসরণ করে কোহলি ও রোহিতকে ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোযোগের পরামর্শ দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বরুণ অ্যারন।২ ঘণ্টা আগে