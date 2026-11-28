টিভিতে আজ কোথায় কী খেলা দেখবেন
ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাঠে নেমেছে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। রাতে ইউরোপিয়ান ফুটবলে বেশ কিছু ম্যাচ আছে। মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো শীর্ষ ক্লাবগুলো। দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ২য় দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
ভোর ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
ফুটবল
লিডস ইউনাইটেড-কভেন্ট্রি সিটি
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যান. ইউনাইটেড-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ৯টা, সরাসরি
ইপসউইচ-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
এলচে-আতলেতিকো
রাত ১২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
রিয়াল মাদ্রিদ-আলাভেস
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস