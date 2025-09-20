ডিওএইচএসের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে নির্বাচনে তামিম ইকবাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিসিবির কাউন্সিলরশিপের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় যত ঘনাচ্ছে, ততই ভিড় বাড়ছে বোর্ড ভবনে। এবারের নির্বাচনে তিন ক্যাটাগরিতে প্রায় ৭০ শতাংশ নতুন মুখ প্রার্থী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন সাবেক বোর্ড পরিচালক ও বিতর্কিত কিছু সংগঠকও।
সবচেয়ে আলোচিত নাম তামিম ইকবাল। বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিসিবি সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করার আলোচনায় থাকা তামিম এবার ওল্ড ডিওএইচএসের হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর আগে এই ক্লাবের কাউন্সিলর ছিলেন সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া।
এ ছাড়া গুলশান ক্রিকেট ক্লাব থেকে ফরচুন বরিশালের প্রতিনিধি, মোহামেডান থেকে মাসুদুজ্জামান, বিকেএসপি থেকে মন্টি দত্ত, ধানমন্ডি স্পোর্টিং থেকে ইশতিয়াক সাদিক, ইন্দিরা রোড ক্রীড়া চক্র থেকে রফিকুল ইসলাম বাবু, আম্বার স্পোর্টিং ক্লাব থেকে শওকত আজিজ রাসেল, পারটেক্স থেকে আজিজ আল কায়সার টিটো এবং ঢাকা মেরিনার্স ইয়াং থেকে শানিয়ান তানিম নাভীন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সাবেক পরিচালক হানিফ ভূঁইয়াও ফেরার চেষ্টা করছেন। তিনি ঢাকা লেপার্ড ক্লাব থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এদিকে তৃতীয় বিভাগের ১৪ ক্লাবের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের চারটির ক্লাবের মালিকানা দ্বন্দ্বের ইস্যুতে এই ক্লাবের কাউন্সিলর মনোনয়ন বিষয়টি কোথায় গিয়ে শেষ হয়, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। অন্যদিকে ক্যাটাগরি-১-এর ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) অ্যাডহক কমিটির মনোনীত কাউন্সিলরদের তালিকা নিয়ে এখনো বিসিবি ও এনএসসির সঙ্গে অ্যাডহক কমিটির বাইরে কিছু কাউন্সিলরশিপ প্রার্থীদের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে।
