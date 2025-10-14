Ajker Patrika
‘ভারত-অস্ট্রেলিয়াও বাংলাদেশের সঙ্গে পেরে উঠবে না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
টি-টোয়েন্টিতে ভালো খেললেও ওয়ানডে সংস্করণে বাংলাদেশ ধুঁকছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
একসময়ের ‘প্রিয়’ সংস্করণ ওয়ানডেতে বাংলাদেশ এখন রীতিমতো খাবি খাচ্ছে। সবশেষ ১১ ওয়ানডের মধ্যে মাত্র একটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্তর পরিবর্তে মেহেদী হাসান মিরাজ অধিনায়ক হলেও এই সংস্করণে বাংলাদেশের ভাগ্য বদলাচ্ছে না। রিশাদ হোসেন এটা নিয়ে অবশ্য দুশ্চিন্তা করছেন না।

বোলিং, ফিল্ডিং যেমনই হোক, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ ব্যাটিং। এ বছর সাত ওয়ানডের মধ্যে কেবল একবারই ৫০ ওভার ব্যাটিং করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, নিশ্চিত শতভাগ জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেটুকু পারে না বাংলাদেশ। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ আবুধাবিতে ১১ অক্টোবরের বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে। ১৯১ রানের লক্ষ্যে নেমে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে শেষ ১৬৬ বলে ৯২ রান দরকার ছিল বাংলাদেশের। তবে ১০ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে ১০৯ রানে গুটিয়ে যায় মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮১ রানে হেরে আগেভাগেই সিরিজ খুইয়েছে বাংলাদেশ। আজ আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে নামবেন মিরাজ, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিকরা। তৃতীয় ওয়ানডের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে আসেন রিশাদ হোসেন। আবুধাবিতে বাংলাদেশের এই তরুণ লেগস্পিনার বলেন, ‘ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং যেদিন একসঙ্গে জ্বলে উঠবে, ভারত-ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া কেউ আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। সবার পরিকল্পনা এখন শেষ ম্যাচ জিতে দেশে ফিরে পরবর্তী সিরিজ কীভাবে ভালো করা যায়।’

তামিম ইকবাল-মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন। মুশফিকুর রহিম শুধু টেস্ট খেলছেন। মাশরাফি বিন মর্তুজা ২০২০ সালের পর বাংলাদেশের জার্সিতে আর খেলেননি। সাকিব আল হাসান তো এক বছর ধরে খেলছেন না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। যে পঞ্চপাণ্ডবরা একের পর এক জয় এনে দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে, এবার তাঁদের অভাব কি দল অনুভব করছে—আবুধাবিতে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তরে রিশাদ বলেন, ‘আসলে এই (সিনিয়র ক্রিকেটারদের অভাব) ব্যাপারে কিছু বলার নেই। একটা নতুন যাত্রা করতে যাচ্ছি। এই সময়ে একটু সবার সমর্থন থাকলে ভালো কিছু করব ইনশাআল্লাহ।’

‘বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের স্কিল, মানসিক সব জায়গাতেই সমস্যা’‘বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের স্কিল, মানসিক সব জায়গাতেই সমস্যা’

৭৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ এখন আইসিসির ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম আটে থাকা দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকা র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ছয় নম্বরে অবস্থান করছে। তার মানে ডেডলাইনের মধ্যে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ের মধ্যে থাকতে হবে বাংলাদেশ। রিশাদের মতে সময়টা এখন খারাপ গেলেও বাংলাদেশ একসময় ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবে। ২৩ বছর বয়সী বাংলাদেশের লেগস্পিনার বলেন, ‘সবার শতভাগ বিশ্বাস আছে আমরা বিশ্বকাপে সরাসরি খেলব ইনশাআল্লাহ। খারাপ সময় যাচ্ছে এখন। সবাই সবার দিক থেকে ১১০ শতাংশ দিচ্ছে। আশা করছি বাজে অবস্থা থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসব।’

‘এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ বেশি দিন টিকতে পারবে না’‘এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ বেশি দিন টিকতে পারবে না’

আবুধাবিতে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। এই ম্যাচসহ ২০২৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির (এফটিপি) অধীনে কমপক্ষে ২৪ ওয়ানডে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে সেটা জানিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আয়ারল্যান্ড—এই ছয় দলের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে খেলবে। যার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে সিরিজ। আর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে গিয়ে পাঁচটি ওয়ানডে খেলবে বাংলাদেশ।

