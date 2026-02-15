Ajker Patrika
ক্রিকেট

এবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ২৭
হাত মেলাননি সালমান-সূর্য। ছবি: এএফপি

ম্যাচ বর্জন ইস্যু, বৃষ্টির শঙ্কার পর অবশেষে মাঠে গড়িয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। টসকে পাশ কাটিয়ে আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নো হ্যান্ডশেক ইস্যু।

আরও একবার টসের পর হাত মেলাননি দুই দলের অধিনায়ক সালমান এবং সূর্যকুমার যাদব। এর সূত্রপাত হয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে। এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে তিনবার মাঠে গড়িয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। কোনোবারই দুই দলের খেলোয়াড়েরা হাত মেলাননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি ঘিরেও তেমন কিছুর শঙ্কা ছিল; হলোও তাই।

টসের পর উপস্থাপকের মুখোমুখি হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানান সালমান। উপস্থাপকের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও দেন। সালমানের পর্ব শেষে উপস্থাপকের কাছে যাচ্ছিলেন সূর্য। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কারও দিকে তাকাননি কিংবা হাত-ও মেলাননি। সে সময় গ্যালারিতে গর্জন শোনা যায় দুই দলের দর্শকদের।

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে গত বছরের এপ্রিলে সন্ত্রাসী হামলায় পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্কে নতুন করে তিক্ততা তৈরি হয়। মূলত তারই জেরে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্য। এর পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলেছেন সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশ্লেষকরা। বিষয়টি নিয়ে এশিয়া কাপজুড়েই হয়েছে তুমুল বিতর্ক। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হাত না মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক সে বিতর্ককে যেন জিইয়ে রাখলেন।

এলাকার খবর
