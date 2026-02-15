এবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক

ম্যাচ বর্জন ইস্যু, বৃষ্টির শঙ্কার পর অবশেষে মাঠে গড়িয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। টসকে পাশ কাটিয়ে আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নো হ্যান্ডশেক ইস্যু।
আরও একবার টসের পর হাত মেলাননি দুই দলের অধিনায়ক সালমান এবং সূর্যকুমার যাদব। এর সূত্রপাত হয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে। এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে তিনবার মাঠে গড়িয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। কোনোবারই দুই দলের খেলোয়াড়েরা হাত মেলাননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি ঘিরেও তেমন কিছুর শঙ্কা ছিল; হলোও তাই।
টসের পর উপস্থাপকের মুখোমুখি হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানান সালমান। উপস্থাপকের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও দেন। সালমানের পর্ব শেষে উপস্থাপকের কাছে যাচ্ছিলেন সূর্য। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কারও দিকে তাকাননি কিংবা হাত-ও মেলাননি। সে সময় গ্যালারিতে গর্জন শোনা যায় দুই দলের দর্শকদের।
ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে গত বছরের এপ্রিলে সন্ত্রাসী হামলায় পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্কে নতুন করে তিক্ততা তৈরি হয়। মূলত তারই জেরে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্য। এর পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলেছেন সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশ্লেষকরা। বিষয়টি নিয়ে এশিয়া কাপজুড়েই হয়েছে তুমুল বিতর্ক। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হাত না মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক সে বিতর্ককে যেন জিইয়ে রাখলেন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আর কিছুক্ষণ পরই মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। টসের সময়টায় চোখ থাকবে হাত না মেলানো ইস্যুতে। গত এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে করমর্দন না করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ভারত। দুবাইয়ের পর কলম্বোতেও তেমন কিছুর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে হ্যান্ডশেক ইস্১ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে আলোচনা-সমালোচনার যেন শেষ নেই। নতুন করে এই দ্বৈরথের আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে নো হ্যান্ডশেক ইস্যু। বিষয়টি নিয়ে সবশেষ এশিয়া কাপে কম বিতর্ক হয়নি। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ের আগে এই বিতর্ক উসকে দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং।২ ঘণ্টা আগে
মাঠের লড়াইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তেমন একটা জমে না। মাঠে গড়ানোর আগেই ভারতের জয় অনুমিত ব্যাপার হয়েই দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও তা-ই বলছে। তবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ সামনে রেখে কথার লড়াই না হয়ে কী পারে! কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানকেই এগিয়ে৩ ঘণ্টা আগে