নামিবিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

হারলেই বিদায় নিতে হবে–এমন সমীকরণ সামনে রেখে মাঠে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। দুই দলের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল। তাদের কাছে ৩১ রানের হারে দ্বিতীয় দল হিসেবে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল নামিবিয়া। এর আগে প্রথম দল হিসেবে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়েছে নেপাল।
চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের করা ১৯৯ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছিল নামিবিয়া। রান রেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এগোচ্ছিল তারা। কিন্তু মাঝের ওভারে আর পেরে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস থেমেছে ১৬৮ রানে। নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার এইটের আশা বাঁচিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র। ৪ ম্যাচ শেষ তাদের সংগ্রহ সমান পয়েন্ট।
ম্যাচ বর্জন ইস্যু, বৃষ্টির শঙ্কার পর অবশেষে মাঠে গড়িয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। টসকে পাশ কাটিয়ে আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নো হ্যান্ডশেক ইস্যু।২৪ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আর কিছুক্ষণ পরই মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। টসের সময়টায় চোখ থাকবে হাত না মেলানো ইস্যুতে। গত এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে করমর্দন না করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ভারত। দুবাইয়ের পর কলম্বোতেও তেমন কিছুর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে হ্যান্ডশেক ইস্১ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে আলোচনা-সমালোচনার যেন শেষ নেই। নতুন করে এই দ্বৈরথের আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে নো হ্যান্ডশেক ইস্যু। বিষয়টি নিয়ে সবশেষ এশিয়া কাপে কম বিতর্ক হয়নি। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ের আগে এই বিতর্ক উসকে দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং।২ ঘণ্টা আগে
মাঠের লড়াইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তেমন একটা জমে না। মাঠে গড়ানোর আগেই ভারতের জয় অনুমিত ব্যাপার হয়েই দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও তা-ই বলছে। তবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ সামনে রেখে কথার লড়াই না হয়ে কী পারে! কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানকেই এগিয়ে৩ ঘণ্টা আগে