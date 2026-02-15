Ajker Patrika
ক্রিকেট

নামিবিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ক্রীড়া ডেস্ক    
নামিবিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র
৩১ রানের জয়ে সুপার এইটের আশা টিকিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: ক্রিকইনফো

হারলেই বিদায় নিতে হবে–এমন সমীকরণ সামনে রেখে মাঠে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। দুই দলের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল। তাদের কাছে ৩১ রানের হারে দ্বিতীয় দল হিসেবে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল নামিবিয়া। এর আগে প্রথম দল হিসেবে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়েছে নেপাল।

চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের করা ১৯৯ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছিল নামিবিয়া। রান রেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এগোচ্ছিল তারা। কিন্তু মাঝের ওভারে আর পেরে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস থেমেছে ১৬৮ রানে। নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার এইটের আশা বাঁচিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র। ৪ ম্যাচ শেষ তাদের সংগ্রহ সমান পয়েন্ট।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ছেলেকে হত্যার দায় স্বীকার করলেন বাবা

ছেলেকে হত্যার দায় স্বীকার করলেন বাবা

গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছে চাঁদা দাবি, যুবক গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছে চাঁদা দাবি, যুবক গ্রেপ্তার

মন্ত্রিপরিষদ সচিব রশীদের নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে অপতথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিল নিয়ে আলোচনা, যে ব্যাখ্যা দিল সরকার

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

সম্পর্কিত

এবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক

এবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক

নামিবিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

নামিবিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

হাত না মেলানো ইস্যুতে ভারতকেই ধুয়ে দিলেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার

হাত না মেলানো ইস্যুতে ভারতকেই ধুয়ে দিলেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার

হ্যান্ডশেক ইস্যুতে বিতর্ক উসকে দিলেন হরভজন সিং

হ্যান্ডশেক ইস্যুতে বিতর্ক উসকে দিলেন হরভজন সিং