ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানই জিতবে, মনে করেন হাফিজ

মাঠের লড়াইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তেমন একটা জমে না। মাঠে গড়ানোর আগেই ভারতের জয় অনুমিত ব্যাপার হয়েই দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও তা-ই বলছে। তবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ সামনে রেখে কথার লড়াই না হয়ে কী পারে! কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানকেই এগিয়ে রাখছেন মোহাম্মদ হাফিজ।
হাফিজ পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখছেন মূলত উসমান তারিকের কারণে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাত্র ৪ ম্যাচ খেলা তারিক এরই মধ্যে তাঁর অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশনের কারণে আলোচনায় এসেছেন। গতকাল যখন দুই অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ও সূর্যকুমার যাদব সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন, দুজনের কাছেই এসেছিল উসমান তারিককে নিয়ে প্রশ্ন।
হাফিজের মতে তারিককে ঘিরে তৈরি হওয়া এই আলোচনা ভারতের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে।তারিক প্রসঙ্গে ইন্ডিয়া টুডেকে গতকাল হাফিজ বলেন, ‘উসমান তারিককে নিয়ে যে আলোড়ন তৈরি করেছে, সেটা আমাদের জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক জয়। এখন সবাই বাবর আজমকে নিয়ে নয়, তারিককে নিয়ে কথা বলছে। সে মাত্র দু-একটি ম্যাচ খেললেও ভারতীয় ক্রিকেটারদের মনের ভেতরে আতঙ্ক তৈরি করেছে। ভারত এখন নেটে নির্দিষ্টভাবে তাকে মোকাবিলা করার অনুশীলন করছে।’
তারিকের অদ্ভুত বোলিং ভঙ্গি এবং বল ছাড়ার ঠিক আগে তাঁর সামান্য থেমে যাওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা চলছে অনেক দিন ধরেই। মূলত ব্যাটারদের ছন্দ নষ্ট করে দিতেই এমনটা করেন উসমান তারিক। হাফিজের মতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ছাপিয়ে ক্রিকেট বিশ্ব এখন তারিকের দিকে তাকিয়ে। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বলেন, এমন নির্দিষ্ট কোনো ক্রিকেটারকে নিয়ে আলোচনা আপনি কতবার দেখেছেন? মিডিয়া ও বিশ্বে যেভাবে সে আলোড়ন তুলেছে, তাতে কেউ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ফল নয়। তারিককে নিয়ে ভাবছেন।’
পাকিস্তানের সাবেক পেসার মোহাম্মদ আমির ভারতের ওপেনার অভিষেক শর্মাকে কটাক্ষ করে তাকে কেবল একজন ‘স্লগার’ বলে অভিহিত করেছেন। আমিরের দাবি ছিল, অভিষেক কোনো ধ্রুপদি বা ক্ল্যাসিক ব্যাটার নন। আমিরের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন হরভজন। গতকাল সাংবাদিকদের হরভজন বলেন,‘অভিষেক শর্মা একজন কোয়ালিটি প্লেয়ার, যে একাই ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে। সে কোনো স্লগার নয় যে কেবল অন্ধের মতো ব্যাট ঘোরাবে। সে উইকেটে গিয়ে শুরু থেকেই কার্যকর সব ক্রিকেটীয় শট খেলে। সে একজন জাত ব্যাটসম্যান এবং অত্যন্ত মানসম্পন্ন ক্রিকেটার।’
তাঁর বোলিং অ্যাকশনকে কেউ কেউ অবৈধ বললেও ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন একে বৈধ বলেই মনে করেন। উসমান তারিককে ভারতের সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে দেখছেন তারকা স্পিনার হরভজন সিংও। ওয়াকার ইউনিসের মতে উসমান তারিকের বোলিংকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন ভারতীয়রাই।
বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে কলম্বোর প্রেমাদাসায় মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আগের আটবারের দেখায় ভারত জিতেছে ৭ ম্যাচ। পাকিস্তান জিতেছে এক ম্যাচ। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে আলোচনা-সমালোচনার যেন শেষ নেই। নতুনকরে এই দ্বৈরথের আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে নো হ্যান্ডশেক ইস্যু। বিষয়টি নিয়ে সবশেষ এশিয়া কাপে কম বিতর্ক হয়নি। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ের আগে এই বিতর্ক উসকে দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং।৪১ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বহুল প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি। শ্রীলঙ্কা আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ম্যাচ চলাকালীন বৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। এমতাবস্থায় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন ভক্তরা। তবে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলীর চাওয়া–বৃষ্টিতে ভেসে যাক ভারত-১ ঘণ্টা আগে
মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে ভারত ‘এ’ দলের শুরুটা ভালো হয়নি। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে হেরেছিল দলটি। সে হারের ঝাল পাকিস্তান ‘এ’ দলের ওপর মেটাল ভারতের মেয়েরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৮ উইকেটের দাপুটে জয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রাধা যাদবের দল।২ ঘণ্টা আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত বছর এশিয়া কাপে যে তিন বার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান, কোনোবারই হ্যান্ডশেক করেননি ক্রিকেটাররা। আজ যখন কলম্বোর প্রেমাদাসায় মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, তখনো আলোচনায় ‘হ্যান্ডশেক ইস্যু’। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা৩ ঘণ্টা আগে