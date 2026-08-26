Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে আরেক সেঞ্চুরিতে রেকর্ড বইয়ে লঙ্কান ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের বিপক্ষে আরেক সেঞ্চুরিতে রেকর্ড বইয়ে লঙ্কান ক্রিকেটার
১০৩ রানের ইনিংস খেলে আউট হন দিনুশা। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন সোনাল দিনুশা। গলের পর কলম্বোতেও সেঞ্চুরি করে অনন্য এক কীর্তিতে নাম লিখিয়েছেন শ্রীলঙ্কার এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ভারতের বিপক্ষে নিজের প্রথম তিন ইনিংসেই ৮০ বা তার বেশি রান করা তৃতীয় ব্যাটার এখন দিনুশা।

কলম্বোতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যেও এক প্রান্ত আগলে রাখেন দিনুশা। শেষ পর্যন্ত ৮ চার ও ৩ ছক্কায় ১৬২ বলে ১০৩ রান করে থামেন তিনি। তাঁর সেঞ্চুরি অবশ্য শ্রীলঙ্কাকে ফলোঅন থেকে বাঁচাতে পারেনি।

এর আগে গল টেস্টের দুই ইনিংসে দিনুশার ব্যাট থেকে এসেছিল ১০০ ও ৮৪ রান। ফলে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম তিন ইনিংসেই ৮০ পেরোনোর কীর্তি গড়েছেন তিনি।

এই তালিকায় দিনুশার আগে ছিলেন কেবল এভারটন উইকস ও জহির আব্বাস। ১৯৪৮ সালে ভারতের বিপক্ষে নিজের প্রথম পাঁচ ইনিংসেই ৮০ বা তার বেশি রান করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি উইকস। সেই পাঁচ ইনিংসে তাঁর রান ছিল ১২৮, ১৯৪, ১৬২, ১০১ ও ৯০; পরের ইনিংসেও করেছিলেন ৫৬।

অন্যদিকে ১৯৭৮ সালে ভারতের বিপক্ষে নিজের প্রথম তিন ইনিংসে জহির আব্বাসের রান ছিল ১৭৬, ৯৬ ও অপরাজিত ২৩৫। ভারতের বিপক্ষে দারুণ ব্যাটিং করে এবার তাঁদের দুজনের পাশে বসলেন দিনুশা।

দিনুশার সেঞ্চুরির পরও বড় চাপে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। ভারতের ৫০৩ রানের জবাবে স্বাগতিকরা প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়েছে ২৯০ রানে। ফলোঅনে পড়ে এবার ইনিংস হার এড়াতে লড়ছে ধনঞ্জয়া ডি সিলভার দল।

বিষয়:

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