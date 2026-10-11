বিনা টিকিটে ভ্রমণ: তিন দিন পর কাউন্টারে টাকা রেখে গেলেন যাত্রী, সঙ্গে চিরকুট

টিকিট না কেটেই ট্রেনে চড়েছিলেন। পরে ফেরার সময় টিকিট কাটলেও আগের যাত্রার ভাড়া পরিশোধ করতে ভোলেননি। তাই বগুড়া রেলস্টেশনের টিকিট কাউন্টারে ৩০ টাকা ও একটি হাতে লেখা চিরকুট রেখে গেছেন ‘মাহী’ নামের এক যাত্রী। তাঁর এমন উদ্যোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সর্বমহলে দায়িত্ববোধ ও সততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বগুড়া রেলস্টেশনের টিকিট কাউন্টারে টাকা ও চিরকুট রেখে যাওয়ার এই ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটে।
চিরকুটে মাহী লিখেছেন, ‘আমি মাহী, গত ৭/১০/২৬ তারিখে সান্তাহার যাই। যাওয়ার সময় তাড়াহুড়ার জন্য টিকিট কাটার সময় পাইনি। তবে ফিরে আসার সময় টিকিট কাটছি। তাই এই ৩০ টাকা রেখে যাচ্ছি।’
চিরকুটে নিজের পরিচয় হিসেবে শুধু নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। ফলে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তবে বিনা টিকিটে ভ্রমণের পরও ভাড়া পরিশোধের এই উদ্যোগ রেলওয়ের প্রতি যাত্রীর দায়িত্ববোধের বিষয়টি নতুন করে সামনে এনেছে।
এ বিষয়ে বগুড়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার সাজেদুর রহমান বলেন, ‘যাত্রীদের এ ধরনের সচেতনতা প্রশংসার দাবিদার। তবে রেলস্টেশনে এলে পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে আসা উচিত। যিনি এভাবে চিরকুট ও টাকা রেখে গেছেন, তিনি পরিচয় জানালে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারতাম।’
তিনি আরও বলেন, ‘রেলওয়ে যেহেতু সবার জন্য, তাই এর যত্নেও সবার সচেতনভাবে এগিয়ে আসা উচিত।’
ট্রেনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে টিকিট কাটা প্রত্যেক যাত্রীর দায়িত্ব। তাড়াহুড়ার কারণে সেই দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় ঘটলেও পরে তা সংশোধনের এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, জনসম্পদ রক্ষায় নিয়ম মানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সততা ও দায়বদ্ধতাও গুরুত্বপূর্ণ।
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