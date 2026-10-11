Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

সড়ক দুর্ঘটনার কবলে অভিনেত্রী তানজিন তিশা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সড়ক দুর্ঘটনার কবলে অভিনেত্রী তানজিন তিশা
অভিনেত্রী তানজিন তিশা। ছবি: সংগৃহীত

ানিকগঞ্জের ভাড়ারিয়া বাজারে একটি শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনার মুখে পড়েছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। তবে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। এই ঘটনার পর মানিকগঞ্জের যাত্রা বাতিল করে তিনি ঢাকায় ফিরেছেন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে দুর্ঘটনার খবরটি নিশ্চিত করেন তানজিন তিশা।

পোস্টে তিনি লেখেন, মানিকগঞ্জে যাওয়ার পথে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলাম। আলহামদুলিল্লাহ! দেখা হবে সবার সাথে, ইনশাআল্লাহ।

জানা গেছে, মানিকগঞ্জের ভাড়ারিয়া বাজারে ‘রয়েল ফ্যাশন’ নামের একটি ফ্যাশন হাউজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে আয়োজকেরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং ভক্তদের মধ্যেও উদ্দীপনা ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই দুর্ঘটনার কারণে অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার বিষয়ে তানজিন তিশা বলেন, ‘গত রাতটি আমি ভুলতে পারব না। আমি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলাম। একটি ডাম্প ট্রাক আমার গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে দিয়েছে। আমার এই গাড়ি খুব প্রিয়। কারণ কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে এটি কিনেছি। সুতরাং এই ক্ষতি মেনে নেওয়া আমার জন্য সহজ নয়। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ!’

নিজের শারীরিক অবস্থা জানিয়ে তিশা বলেন, ‘আমি শরীরে কিছু আঘাত পেয়েছি। কিন্তু এখন ঠিক আছি। এ জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। যাঁরা আমাকে ভালোবাসেন, আমার জন্য দোয়া করেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।’

এদিকে তানজিন তিশার দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই তাঁর ভক্ত-অনুরাগীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা ও নিরাপত্তার খোঁজ নিচ্ছেন।

ছোট পর্দায় নানা বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকহৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন তানজিন তিশা। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি বেশ সক্রিয়।

বিষয়:

তানজিন তিশাঅভিনেত্রীমানিকগঞ্জঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবর
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