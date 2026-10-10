কেসিসির সাবেক প্যানেল মেয়র ঢাকায় আটক

খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) সাবেক প্যানেল মেয়র ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আলী আকবর টিপুকে ঢাকা থেকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ শনিবার বিকেলে ঢাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) খুলনা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
টিপুর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যান। পরে খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন সহিংসতা ও নাশকতা মামলার আসামি হিসেবে তাঁকে আটক করার কথা পরিবারকে জানানো হয়।
আলী আকবর টিপু ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর খুলনা ছেড়ে পালিয়ে ঢাকায় আত্মগোপনে ছিলেন।
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