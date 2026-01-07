Ajker Patrika
প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৪৭
বাংলাদেশ নারী দল। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশ নারী দল। ছবি: বিসিবি

র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকায় আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল ২০২৬ আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের মেয়েদের অংশ নিতে হবে বাছাইপর্বে। সেই বাছাইপর্বের সূচি আজ ঘোষণা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। নেপালে ১৮ জানুয়ারি শুরু হয়ে এই বাছাইপর্ব শেষ হবে ১ ফেব্রুয়ারি। শুরুর দিনই মাঠে নামবেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। প্রতিপক্ষ যক্তরাষ্ট্রের নারী দল।

আগামী জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৮ দল আগেই ঠিক হয়েছে। বাকি ৪ দল চূড়ান্ত পর্বে যাবে বাছাইপর্ব খেলে। এই পর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও খেলবে আরও ৯টি দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে দলগুলো। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে যুক্তরাষ্ট্র, পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড। ‘বি’ গ্রুপে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গী নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে।

১৮ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের পর ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশ তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে। ২২ ও ২৪ জানুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে জ্যোতিদের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড।

বাছাইয়ের গ্রুপ পর্ব শেষে দুই গ্রুপেরই শীর্ষ তিন দলকে নিয়ে হবে সুপার সিক্স পর্ব। এই পর্বে অন্য গ্রুপ থেকে আসা তিন দলের বিপক্ষে খেলবে। সুপার সিক্স পর্ব শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চার দল জায়গা করে নেবে চূড়ান্ত পর্বে। নেপালের কীর্তিপুরের ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ড ও মুলপানি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে হবে বাছাইপর্বের সব ম্যাচ।

বাছাই শুরুর আগে বাংলাদেশ নারী দল নেদারল্যান্ড ও থাই মেয়েদের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে।

