Ajker Patrika
ক্রিকেট

টানা হারে নোয়াখালীর দর্শকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন সৌম্য

ক্রীড়া ডেস্ক    
রাজশাহীর বিপক্ষে ফিফটি করেছেন সৌম্য সরকার। তবে দলের হার ঠেকাতে পারেননি। ছবি: বিসিবি
রাজশাহীর বিপক্ষে ফিফটি করেছেন সৌম্য সরকার। তবে দলের হার ঠেকাতে পারেননি। ছবি: বিসিবি

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে খেলতে এসে এখনো জয়ের মুখ দেখা হয়নি তাদের। বিপরীতে হয়েছে টানা ৬ হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা। হারের বৃত্তে আটকে থাকায় ভক্তদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন দলটির তারকা ক্রিকেটার সৌম্য সরকার।

নিজেদের সবশেষ ম্যাচে আজ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে নোয়াখালী। টানা ম্যাচ হেরে সবার আগে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের শঙ্কায় আছে দলটি। পরের পর্বের আশা বাঁচিয়ে রাখতে বাকি ৪ ম্যাচে জিততেই হবে তাদের। সেই সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচগুলোর দিকেও।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে সৌম্যর ফিফটিতে ১৫১ রান তোলে নোয়াখালী। ৪৩ বলে ৫৯ রানের ইনিংস খেলেন সৌম্য। জবাবে ৬ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় রাজশাহী। ম্যাচ শেষে নোয়াখালীর প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন সৌম্য। এখনো জয়ের দেখা না পাওয়ায় বেশ হতাশ তিনি।

সৌম্য বলেন, ‘তাদের (ভক্ত) জন্য খারাপ লাগে। কিন্তু তাঁরা আমাদের খারাপ লাগাটা দেখছে কিনা এটা জানি না। আমরাও চেষ্টা করছি তাদেরকে খুশি করার জন্য। এটা ঠিক যে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এজন্য ভক্তদের কাছে দুঃখ প্রকাশই করব। সবাই এত কষ্ট করে মাঠে খেলা দেখতে আসে। কিন্তু আমরা… (জিততে পারছি না)। আমরা চেষ্টা করছি। দর্শকেরা তো আসলে রানের জন্যই খেলা দেখতে আসে। তারা আসলে অনেক উপভোগ করতে আসে; মাঠে রান হবে, উইকেট পড়বে। কিন্তু আমরা সেটা দিতে পারছি না। এটা আমাদের দলের একটা ব্যর্থতা। এটা ব্যাটারদের ব্যর্থতা বলতে পারেন।’

ম্যাচ জিততে না পারলেও ক্রিকেটারদের চেষ্টার কোনো কমতি নেই বলে জানালেন সৌম্য, ‘আমি শেষ যে কয়েকটা ম্যাচ খেলছি এখানে সবাই একটা ম্যাচ জেতার জন্য অনেক মরিয়া হয়ে আছে। সবাই চেষ্টা করছে এবং সবাই সবার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু হয়তোবা কোনো কারণে আমরা সেটা করে উঠতে পারছি না।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটসৌম্য সরকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

টানা হারে নোয়াখালীর দর্শকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন সৌম্য

টানা হারে নোয়াখালীর দর্শকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন সৌম্য

ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত যদি বদলাতে হয় তখন, বিসিবিকে তামিমের প্রশ্ন

ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত যদি বদলাতে হয় তখন, বিসিবিকে তামিমের প্রশ্ন

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

দুই বছর পর বিপিএলে ফিরেই ওয়াসিমের ফিফটি, নোয়াখালীর ছয় হার

দুই বছর পর বিপিএলে ফিরেই ওয়াসিমের ফিফটি, নোয়াখালীর ছয় হার