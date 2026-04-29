Ajker Patrika
ক্রিকেট

এবার বাংলাদেশ সফরের আগে কী পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

এই তো গত মাসেই বাংলাদেশ সফর করে গেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। এক মাস পর ফের বাংলাদেশ সফর করছে তারা। নতুন ক্রিকেটারদের পাশাপাশি কোচিং সেটাপেও পরিবর্তন এনেছে দলটি।

এবার বাংলাদেশ সফরে এসে দুটি টেস্ট খেলবে পাকিস্তান। বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ সামনে রেখে করাচি হানিফ মোহাম্মদ হাইপারফরম্যান্স সেন্টারে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ক্রিকেটাররা। কেন করাচিতেই ট্রেনিং করছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল—এই ব্যাখ্যায় পাকিস্তান টেস্ট দলের প্রধান কোচ সরফরাজ আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মিল থাকায় করাচিতে এই ক্যাম্পটি করা হয়েছে।’

চার নতুন মুখ নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসছে পাকিস্তানচার নতুন মুখ নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসছে পাকিস্তান

মিরপুর ও সিলেটে হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের দুই টেস্ট। সরফরাজ আহমেদ এবার পাকিস্তানের প্রধান কোচ। উমর গুল ও আসাদ শফিক পাকিস্তান টেস্ট দলের বোলিং ও ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে আছেন। করাচিতে টেস্ট দলের ট্রেনিং ক্যাম্প চলা অবস্থায় আজ সংবাদমাধ্যমকে সরফরাজ বলেন, ‘সাবেক ক্রিকেটার এবং আমার প্রাক্তন সতীর্থদের নিজস্ব মতামত আছে। টিম ম্যানেজমেন্টে আমার সঙ্গে থাকা উমর গুল, আসাদ শফিক, গ্রান্ট লুডেন এবং আবদুল সাদ দলকে এগিয়ে নিতে আত্মবিশ্বাসী। এই সুযোগ কাজে লাগাতে খুবই আশাবাদী।’

পিএসএল ফাইনালে রানাকে উড়িয়ে নিচ্ছে জালমিপিএসএল ফাইনালে রানাকে উড়িয়ে নিচ্ছে জালমি

শান মাসুদকে অধিনায়ক করে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আমাদ বাট, আবদুল্লাহ ফজল, আজান আওয়াইস, মুহাম্মদ গাজী ঘোরি—এই চার ক্রিকেটার বাংলাদেশ সিরিজে নতুন মুখ। আছেন বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারও। যেখানে বাবর আর রিজওয়ানের চলতি পিএসএল কেটেছে ভিন্নভাবে। রিজওয়ানের নেতৃত্বাধীন নবাগত রাওয়ালপিন্ডিজ প্রথমবারের মতো খেলতে এসে লিগ পর্বেই বিদায় নিয়েছে।

‘আমি আমার সেরা ফর্ম ফিরে পাচ্ছি’‘আমি আমার সেরা ফর্ম ফিরে পাচ্ছি’

রিজওয়ান সর্বসাকল্যে এবারের পিএসএলে করেছেন ২০৪ রান। আর বাবর ৫৮৮ রান করে পিএসএলের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের কীর্তি গড়েছেন। করেছেন দুই সেঞ্চুরিও। পিএসএলে বাবরের দুর্দান্ত ফর্ম দেখে আশাবাদী সরফরাজ। আজ সংবাদমাধ্যমকে পাকিস্তান টেস্ট দলের প্রধান কোচ বলেন, ‘বাবরকে আবার রান করতে দেখা ভালো লাগছে। তার টেকনিক্যাল উন্নতিও চোখে পড়ছে। হ্যাঁ, সে টি-টোয়েন্টিতে রান করেছে। কিন্তু যখন সে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তখন এভাবেই তাকে দেখব বলে আশা করছি।’

২ মে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে হবে পিএসএলের ফাইনাল। আর মিরপুরে ৮ মে শুরু হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট ১৬ মে মাঠে গড়াবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। এর আগে ২০২৪ সালে পাকিস্তানের মাঠে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গণহত্যা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে বিতর্ক চলবে: তথ্যমন্ত্রী

গণহত্যা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে বিতর্ক চলবে: তথ্যমন্ত্রী

তেল রাখার জায়গা ফুরিয়ে আসছে ইরানের, বন্ধ হতে পারে উৎপাদন

তেল রাখার জায়গা ফুরিয়ে আসছে ইরানের, বন্ধ হতে পারে উৎপাদন

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

সম্পর্কিত

আফগান ক্রিকেটারকে বাঁচাতে জরুরি রক্তের খোঁজে ভাইয়ের আর্তি

আফগান ক্রিকেটারকে বাঁচাতে জরুরি রক্তের খোঁজে ভাইয়ের আর্তি

এবার বাংলাদেশ সফরের আগে কী পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান

এবার বাংলাদেশ সফরের আগে কী পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান

আফগান নারী ফুটবলারদের সুখবর দিল ফিফা

আফগান নারী ফুটবলারদের সুখবর দিল ফিফা

চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না বাংলাদেশ

চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না বাংলাদেশ