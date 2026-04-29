সালমান খানের কাছে ‘ক্ষমা’ চাইল রাজস্থান

পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ শেষে সালমান খানের পুরোনো এক পোস্ট সামনে চলে আসে। কারণ, ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সহ-সত্ত্বাধিকার প্রীতি জিনতা। এবারের আইপিএলও ব্যতিক্রম নয়। তবে গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার মজাকে এক ভিন্নমাত্রায় নিয়ে গেছেন।
দারুণ ছন্দে থাকা পাঞ্জাব কিংস এবারের আইপিএলে গত রাতেই প্রথম হারের স্বাদ পেয়েছে। নিউ চন্ডীগড়ে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয় পায় রাজস্থান রয়্যালস। টুর্নামেন্টে প্রথমবার হারা পাঞ্জাবকে নিয়ে মজা করতে ছাড়েনি রাজস্থান। ২০১৪ আইপিএলে সালমান খান একবার পোস্ট করেছিলেন, ‘জিন্তার দল কি জিতেছে?’ সেই পোস্টের ওপর গত রাতে রাজস্থানের এক্স হ্যান্ডলে এক ভিডিও বার্তায় ডোনোভান ফেরেইরা বলেন, ‘দুঃখিত ভাই। আজ (গতকাল) হলো না।’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে পাঞ্জাব কিংস ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২২২ রান করেছে। জবাবে রাজস্থান রয়্যালস ৪ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচসেরা হয়েছেন ফেরেইরা। পাঁচ নম্বরে নেমে তিনি ২৬ বলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায় ৫২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। এই ইনিংসের চেয়েও পঞ্চম উইকেট জুটিতে তাঁর অবদানের কারণে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন। শুভম দুবে-ফেরেইরা ৩২ বলে ৭৭ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে রাজস্থানকে জিতিয়েছেন।
গতকাল হারের পরও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে পাঞ্জাব। ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৩। দুই ও তিনে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, রাজস্থান রয়্যালস দুই দলেরই পয়েন্ট ১২। তবে নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। চার নম্বরে থাকা সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পয়েন্ট ১০।
