এটা খুবই বিশ্রী ছিল, ভারতের ট্রফি কাণ্ডে ভিলিয়ার্স

৪ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ট্রফি পায়নি ভারত। ছবি: বিসিসিআই

এশিয়া কাপের ফাইনাল জেতার পর মহসিন নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। গত কয়েকদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা চলছে ক্রিকেট বিশ্বে। সবশেষ এই ইস্যুতে মুখ খুললেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। ভারতের সিদ্ধান্তকে বিশ্রী বলে মন্তব্য করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই অধিনায়ক।

নাকভি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান। সেই সঙ্গে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি। মূলত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তার কাছ থেকে ট্রফি নেননি ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এমনকি এশিয়া কাপের পর ৪ দিন পেরিয়ে গেলেও ট্রফি পায়নি দলটি।

ক্রিকেটে রাজনীতি টেনে আনায় ভারতের প্রতি নাখোশ ডি ভিলিয়ার্স। তিনি বলেন, ‘যিনি (মহসিন নাকভি) ট্রফি দিচ্ছিলেন তাকে নিয়ে ভারতীয় দল খুশি ছিল না। আমি মনে করি না এটা খেলাধুলায অন্তর্ভুক্ত। রাজনীতি একপাশে রাখা উচিত। খেলাধুলা একটা জিনিস। সব সময় এটা উপভোগ করতে হব। ভারত যা করেছে সেটা দুঃখজনক। আশা করি ভবিষ্যতে তারা এই পরিস্থিতির সমাধান করবে। এটি খেলাধুলার বিষয়। তাই এমন পরিস্থিতি ক্রিকেটারদের খুব কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছে। আমি এমন কিছু দেখতে ঘৃণা করি। শেষ পর্যন্ত ভারতের এই কাজ বিশ্রী ছিল।’

ট্রফি কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এশিয়া কাপে ভারতের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ডি ভিলিয়ার্স। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গৌতম গম্ভীরের দল। ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে তারা। টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত ছিল অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শুবমান গিল, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা। তাই চ্যাম্পিনদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ডি ভিলিয়ার্স।

ভারতের পারফরম্যান্স নিয়ে তিনি বলেন, ‘আসুন এবার আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মনোযোগ দিই। এশিয়া কাপে ভারত সত্যিই অসাধারণ ছিল। তারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মনে রাখবেন এটা খুব বেশি দূরে নয়। তাদের দলে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে। যারা বড় মুহূর্তগুলোতে দারুণ ক্রিকেট খেলতে পারে। এটা খুবই দুর্দান্ত বিষয়।’

