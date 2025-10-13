রোমাঞ্চ জমিয়েও জিততে পারেনি বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শেষ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার জেতার জন্য দরকার ছিল ৮ রান। নাহিদা আক্তার প্রথম বলে চার ও তৃতীয় বলে ছক্কা মেরে নাটকীয় জয় নিশ্চিত করেন নাদিনে ডি ক্লার্ক। আর রোমাঞ্চ জাগিয়ে বাংলাদেশকে পুড়তে হয় হারের বেদনায়।
বিশাখাপট্টনমে ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। ২৩৩ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে জয়ের সম্ভাবনা ভালোই ছিল নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। ৭৮ রানে তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ উইকেট। এরপর হাল ধরেন মারিজানে কেপ ও ক্লো ট্রায়ন। ষষ্ঠ উইকেটে ৮৫ রানের জুটি আশা বাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার। কেপকে ৫৬ ও ট্রায়নকে ৬২ রানে ফিরিয়ে লড়াইয়ে টিকে থাকে বাংলাদেশ। কিন্তু মাসাবাতা ক্লাসকে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন ডি ক্লার্ক। ২৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৭ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন তিনি।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে দুই আক্তার—শারমিন ও স্বর্ণার ফিফটিতে ভর করে ৬ উইকেটে ২৩২ রান তোলে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেওয়া বাংলাদেশকে ভালোই একটা শুরু এনে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার ফারজানা হক ও রুবাইয়া হায়দার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম শিকার হওয়ার আগে ৫২ বলে ২৫ করেন রুবাইয়া। ফারজানার সঙ্গে জুটি বেঁধে ২০ রান যোগ করেন শারমিন। ৩০ করে ফিরে যান ফারজানাও।
এরপর শারমিনের সঙ্গে জ্যোতির ৯১ বলে ৭৭ রানের জুটি। তাতেই দুই শ পেরোনো স্কোরের ভিত পেয়ে যায় বাংলাদেশ।
৩২ রান করে জ্যোতি আউট হয়ে গেলেও শারমিন আউট হওয়ার আগে ফিফটি করেন। ৭৭ বলে ৫০ করে রানআউট হয়ে যান তিনি। দুর্দান্ত খেলে ফিফটি করেছেন স্বর্ণাও। ৩৫ বলে অপরাজিত ৫১ করার পথে বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন স্বর্ণা। ৩টি চার ও সমান ছয়ে ৩৪ বলে ফিফটি করেছেন তিনি। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ১৪৫.৭১।
শেষ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার জেতার জন্য দরকার ছিল ৮ রান। নাহিদা আক্তার প্রথম বলে চার ও তৃতীয় বলে ছক্কা মেরে নাটকীয় জয় নিশ্চিত করেন নাদিনে ডি ক্লার্ক। আর রোমাঞ্চ জাগিয়ে বাংলাদেশকে পুড়তে হয় হারের বেদনায়।
বিশাখাপট্টনমে ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। ২৩৩ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে জয়ের সম্ভাবনা ভালোই ছিল নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। ৭৮ রানে তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ উইকেট। এরপর হাল ধরেন মারিজানে কেপ ও ক্লো ট্রায়ন। ষষ্ঠ উইকেটে ৮৫ রানের জুটি আশা বাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার। কেপকে ৫৬ ও ট্রায়নকে ৬২ রানে ফিরিয়ে লড়াইয়ে টিকে থাকে বাংলাদেশ। কিন্তু মাসাবাতা ক্লাসকে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন ডি ক্লার্ক। ২৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৭ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন তিনি।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে দুই আক্তার—শারমিন ও স্বর্ণার ফিফটিতে ভর করে ৬ উইকেটে ২৩২ রান তোলে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেওয়া বাংলাদেশকে ভালোই একটা শুরু এনে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার ফারজানা হক ও রুবাইয়া হায়দার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম শিকার হওয়ার আগে ৫২ বলে ২৫ করেন রুবাইয়া। ফারজানার সঙ্গে জুটি বেঁধে ২০ রান যোগ করেন শারমিন। ৩০ করে ফিরে যান ফারজানাও।
এরপর শারমিনের সঙ্গে জ্যোতির ৯১ বলে ৭৭ রানের জুটি। তাতেই দুই শ পেরোনো স্কোরের ভিত পেয়ে যায় বাংলাদেশ।
৩২ রান করে জ্যোতি আউট হয়ে গেলেও শারমিন আউট হওয়ার আগে ফিফটি করেন। ৭৭ বলে ৫০ করে রানআউট হয়ে যান তিনি। দুর্দান্ত খেলে ফিফটি করেছেন স্বর্ণাও। ৩৫ বলে অপরাজিত ৫১ করার পথে বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন স্বর্ণা। ৩টি চার ও সমান ছয়ে ৩৪ বলে ফিফটি করেছেন তিনি। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ১৪৫.৭১।
বাংলাদেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর এর চেয়ে চাপে আগে কখনো পড়েননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। দলে হামজা চৌধুরী-শমিত শোমের মতো উঁচু মানের খেলোয়াড় থাকলেও খুঁজে পাচ্ছেন না সঠিক কম্বিনেশন। এনে দিতে পারছেন না কাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ক্রিকেটে পাঁচ ক্রিকেটারের এতটাই অবদান ও প্রভাব ছিল, তাঁদের নামের পাশে বসেছে ‘পঞ্চপাণ্ডব’ তকমা। ধীরে ধীরে তাঁদের বিদায়ের পর বাংলাদেশ এখন অনুভব করে একজন সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল কিংবা মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের। ‘অনুভব’টা হয় বর্তমান বাংলাদেশ দলে ওই মানের ক্রিকেটার না থাকায়।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের হৃদয় ভাঙার কারণ হয়ে থাকবেন রাফায়েল মেরকিস। তাঁর হ্যাটট্রিকে ঢাকায় ৪-৩ গোলের নাটকীয় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে হংকং। ফিরতি লেগের ম্যাচ সামনে রেখে সেই মেরকিস এবার বাংলাদেশকে দিলেন হুমকি।৫ ঘণ্টা আগে
জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপের ব্যাটে চড়ে দিল্লি টেস্টে ইনিংস হার এড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লজ্জার হাত থেকে বাঁচলেও হার এড়াতে পারছে না তারা। মহানাটকীয় কিছু না হলে ২ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তাদের বিপক্ষে জয় তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় ভারত। জয়ের জন্য শেষ দিন আর মাত্র ৫৮ রান করতে হবে শুবমান গিলের দলকে।৫ ঘণ্টা আগে