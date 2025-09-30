Ajker Patrika
ট্রফি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন সূর্যকুমার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ০৩
এশিয়া কাপ শেষ হলেও ট্রফি নিয়ে এখনো আলোচনা–সমালোচনা হচ্ছে ক্রিকেটপাড়ায়। ছবি: বিসিসিআই
এশিয়া কাপের পর্দা নেমেছে গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে। তবে বেশ কিছু বিতর্কিত ঘটনায় এশিয়ার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টটি নিয়ে এখনো তুমুল আলোচনা–সমলোচনা হচ্ছে। এই যেমন ট্রফি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে আলোচনার নতুন মোড় দিলেন ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তাঁর দাবি, ট্রফি নিয়ে পালিয়েছেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নাকভি।

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপের প্রায় সব বিতর্কই হয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে কেন্দ্র করে। এর শুরুটা হয় হাত না মেলানো ইস্যু দিয়ে। পরবর্তীতে বিতর্কে চলে আসে অ্যান্ডি পাইক্রফটের নাম। এরপর পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কটের হুমকি, মাঠে দুই দলের ক্রিকেটারদের বাগ্‌বিতণ্ডা, হারিস রউফ, সাহিবজাদা ফারহানদের ইঙ্গিতপূর্ণ উদ্‌যাপন—কী ছিল না দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ম্যাচে। তবে সবার শেষে যা হয়েছে, সেটা ছাড়িয়ে গেছে আগের সব ঘটনাকে। ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। নাকভি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান। সূর্যকুমাররা নিজেদের অবস্থান জানানোর পর মাঠ ছাড়েন পিসিবির প্রধান। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁর হাত থেকে না নিলে ট্রফি দেওয়া হবে না বিজয়ী দলকে। নাকভি মাঠ ছাড়ার পরপরই ট্রফি নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায় এক কর্মকর্তাকে। মূলত এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রফি নিয়ে পালানোর অভিযোগ করেন সূর্যকুমার।

তিনি বলেন, ‘আমরা তো আর দরজা বন্ধ করে ড্রেসিংরুমের ভেতরে বসে থাকিনি। আমরা কাউকে উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে বলিনি। ওরা ট্রফি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এটাই দেখেছি। কিছু লোক আমাদের ভিডিও করছিল। কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমরা ভেতরে যাইনি।’

অভিযোগ উঠেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা বিসিসিআইয়ের নির্দেশে নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। যদিও এ কথার সত্যতা নেই বলে জানালেন সূর্য, ‘পুরো টুর্নামেন্টে সরকার বা বিসিসিআই থেকে ট্রফি নিয়ে আমাদের কেউ কিছু বলেনি। আমরা মাঠে নিজেরাই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এসিসি কর্মকর্তারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং আমরা নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তাঁদের মঞ্চে কথা বলতে দেখেছি। আমি তাঁদের আড্ডার বিস্তারিত জানি না। ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ হইচই শুরু করে। তারপর আমরা তাদের প্রতিনিধি একজনকে ট্রফি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছি।’

