ধবলধোলাই এড়াতে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান

ক্রীড়া ডেস্ক
ইব্রাহিম জাদরান ও রহমানুল্লাহ গুরবাজের ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল আফগানিস্তান। মাঝের ওভারে ধাক্কা খেলেও সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সামনে ২৯৩ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করিয়েছে হাশমতউল্লাহ শাহিদির দল। অর্থাৎ সিরিজ জিততে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান।
জমে উঠেছে লাহোর টেস্ট। প্রথম ইনিংসে বেশ পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানকে অল্পতেই থামিয়ে লড়াই জমিয়ে তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জেতার জন্য তাদের দরকার আরও ২২৬ রান। অন্যদিকে পাকিস্তানকে নিতে হবে ৮ উইকেট।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া সফরের শেষটা ভালো হলো না ব্রাজিলের। আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ল্যাটিন আমেরিকান জায়ান্টদের বিপক্ষে ৩–২ গোলের জয় তুলে নিয়েছে জাপান।৩ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে সিরিজে কোনো আশা নেই বাংলাদেশের। প্রথম ২ ম্যাচ হেরে আফগানিস্তানের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ। এখন তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোটাই শেষ কথা। এই মিশনে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে টস জিতেছেন আফগানদের অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদি। আগে ব্যাট করবে তাঁর দল।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচের লাইভ কমেন্ট্রিতে আপনাকে স্বাগতম। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ বাংলাদেশের সামনে লড়াইটি বাঁচা–মরার। ৯ অক্টোবর প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে ৪–৩ গোলে হেরেছিল হাভিয়ের কাবরেরার দল। কাই তাক স্টেডিয়ামে আজ সেই দুঃখ কি ঘুচাতে পারবেন হামজা–শমিতরা।৫ ঘণ্টা আগে