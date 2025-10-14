Ajker Patrika
ধবলধোলাই এড়াতে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম ২ ওয়ানডে হেরে সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। এবার তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোর চ্যালেঞ্জ। ছবি: এক্স
ইব্রাহিম জাদরান ও রহমানুল্লাহ গুরবাজের ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল আফগানিস্তান। মাঝের ওভারে ধাক্কা খেলেও সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সামনে ২৯৩ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করিয়েছে হাশমতউল্লাহ শাহিদির দল। অর্থাৎ সিরিজ জিততে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান।

বিস্তারিত আসছে....

