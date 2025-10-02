ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৬২ রানে গুটিয়ে ভারতের দাপুটে দিন

ক্রীড়া ডেস্ক
আহমেদাবাদ টেস্টের প্রথম দিনেই কোণঠাসা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজদের বোলিং তোপের মুখে সফরকারীরা ৪৪.১ ওভারেই ১৬২ রানে অলআউট। প্রথম দিনের খেলা শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছে ভারত।
ভারতীয় বোলারদের আঁটসাঁট বোলিংয়ের মুখে কোনো ক্যারিবীয় ব্যাটার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। ফিফটি শূন্য ক্যারিবীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩২ করেন জাস্টিন গ্রিভস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ রান আসে শাই হোপের ব্যাটে। ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন সিরাজ, ৪২ রানে ৩ উইকেট নেন বুমরা। এই ৩ উইকেটের মধ্য দিয়ে দেশের মাটিতে দ্রুততম ৫০ উইকেটের জাভাগল শ্রীনাথের রেকর্ড গড়েছেন বুমরা। উইকেটের ফিফটি গড়তে দুজনের লেগেছে ২৪ ইনিংস।
ভারত প্রথম ইনিংস শুরু করে লোকেশ রাহুলের অপরাজিত ৫৩ রানের সুবাদে ৩৮ ওভারে ২ উইকেটে ১২১ রান করেছে। ৩৬ রান করে জয়সওয়াল ও ৭ রান করে সাই সুদর্শন আউট হয়েছেন। রাহুলের সঙ্গে ১৮ রান নিয়ে উইকেটে আছেন শুবমান গিল।
সপ্তাহ খানেক আগেও দুবাইয়ে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলায় গ্যালারি ছিল পরিপূর্ণ। আজ শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দেখা গেল ব্যতিক্রমী চিত্র। গ্যালারি প্রায় ফাঁকাই ছিল বলা যায়। এশিয়া কাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারের ছাপই হয়তো এটি।১১ মিনিট আগে
দুর্দান্ত বোলিং, অতঃপর লক্ষ্য তাড়ায় দারুণ ব্যাটিং—শ্রেয়তর দল হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিরা হারালেন পাকিস্তানকে। ৭ উইকেটের জয় দিয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করলেন বাংলাদেশের মেয়েরা।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের হতাশা এখনো কাটেনি বলা যায়। এর মধ্যেই আজ ফের মাঠে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। শারজায় তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখাল নামিবিয়া। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম সেমিফাইনালে আজ তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়েছে তারা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ সেরা হন জেজে স্মিট।২ ঘণ্টা আগে