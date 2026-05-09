‘ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট’

লম্বা সময় ধরে সেরা ছন্দে নেই ব্রাজিল। ভক্তদের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টরা। এরপরও এবারের বিশ্বকাপে সেলেসাওদের ফেভারিটের তালিকাতেই রাখছেন লিওনেল মেসি। তারকা ফরোয়ার্ডের মতে, ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট।
কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো সোনালী ট্রফি জেতে আর্জেন্টিনা। লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালটিকে বিশ্বকাপের ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষে দুই দল ৩-৩ সমতায় ছিল। এরপর টাইব্রেকারে এমিলিয়ানো মার্টিনেজের দুর্দান্ত দুটি সেভে শেষ হাসি হাসে আর্জেন্টিনা। সেবার খুব কাছ থেকে ফিরে আসা ফরাসিদের এবারও ফেভারিটের তালিকায় রাখছেন মেসি।
আর্জেন্টিনা ছাড়া এবারের বিশ্বকাপে আর কোন দল ফেভারিট, এমন প্রশ্নর জবাবে মেসি বলেন, ‘আমার মনে হয়, ফ্রান্স আবারও খুব ভালো অবস্থায় আছে। অনেক খেলোয়াড় দারুণ ফর্মে। স্পেন, ব্রাজিল—যদিও কিছুদিন খুব ভালো অবস্থায় ছিল না—তবুও ব্রাজিল সব সময়ই ফেবারিট। তাদের খেলোয়াড় আছে। তারপর জার্মানি, ইংল্যান্ড—এই বড় শক্তিগুলোর কথা তো সবসময়ই বলি। পর্তুগালেরও খুব প্রতিযোগিতামূলক ও ভালো দল আছে। আর সব সময়ই কোনো না কোনো চমক দেখা যায়।’
চোটের কারণে এবারের বিশ্বকাপে নেইমারের অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত নয়। মেসির চাওয়া, বিশ্বমঞ্চে খেলতে নামুক তাঁর সাবেক ক্লাব সতীর্থ, ‘আমি নিরপেক্ষ হতে পারব না। নেইমার আমার বন্ধু। অবশ্যই আমি চাই ও বিশ্বকাপে থাকুক। ওর জীবনে ভালো কিছু ঘটুক, কারণ মানুষ হিসেবে সে সেটা প্রাপ্য। আশা করি ও থাকবে। বিশ্বকাপে আমরা সবাই সেরাদের দেখতে চাই, আর নেইমার যেভাবেই থাকুক, সে সবসময় সেরাদের একজন। ব্রাজিল আর ফুটবলের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ। ওর সেখানে থাকা উচিত।’
বিশ্বকাপে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে মেসি বলেন, ‘সত্যি বলতে, ছেলেরা ভালো অবস্থায় আছে। যদিও এখন অনেক খেলোয়াড় ইনজুরি বা ম্যাচ রিদমের সমস্যায় আছে, তবুও দেখা গেছে, দল একসঙ্গে থাকলে এটা এমন একটা গ্রুপ, যারা সবসময় প্রতিযোগিতা করতে আর জিততে চায়। তারা নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দেয়। তবে বিশ্বকাপ তো বিশ্বকাপই। আমরা জানি, সেখানে থাকা প্রতিটি দলই কঠিন। আর্জেন্টাইনরা যেমন সব সময় করে, তেমনই এবারও স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে, আমাদের আগে আরও কিছু দল আছে যারা হয়তো দলগতভাবে ভালো অবস্থায় আছে। তবুও এই আর্জেন্টিনা সব সময় নিজেদের সর্বোচ্চটা দেবে।’
ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে লিটন দাস যেভাবে আউট হয়েছেন তাতে ভক্তরা বিরক্ত হয়েছে বৈকি। ভুল শটে প্রতিপক্ষের ফিল্ডারের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফিরলেও দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকল এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের জন্য। সেটা মাইলফলকের জন্য।৩২ মিনিট আগে
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়ে দিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মুমিনুল হকরা। সেই ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ পেল ৪১৩ রানের পুঁজি। মিরপুরের সবুজ উইকেটের বিবেচনায় এটা বড় সংগ্রহ বটে। কিন্তু শেষ দিকের ব্যাটিং ব্যর্থতায় হতাশা থেকেই গেল স্বাগতিকদের।১ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক কানাডা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়েছে দেশটি। বিশ্বখ্যাত সংগীতশিল্পীদের নিয়ে আগামী ১২ জুন স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে বর্ণিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করবে কানাডা।২ ঘণ্টা আগে
শিরোনামের সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় কী! ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মুশফিকুর রহিম এবং লিটন দাসের ব্যাটে ভালো শুরুর ইঙ্গিত পেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ভালো খেলতে খেলতেই দায়িত্বহীন ব্যাটিংয়ে হতাশ করেন লিটন। এরপর মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলামরাও ফিরেছেন অনেকটা হতাশাজনক ব্যাটিংয়ে।৩ ঘণ্টা আগে