Ajker Patrika
ফুটবল

‘ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ১৩: ৩৬
‘ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট’
সেলেসাওদের বিপক্ষে মেসিদের ম্যাচের একটি মুহূর্ত। ছবি: সংগৃহীত

লম্বা সময় ধরে সেরা ছন্দে নেই ব্রাজিল। ভক্তদের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টরা। এরপরও এবারের বিশ্বকাপে সেলেসাওদের ফেভারিটের তালিকাতেই রাখছেন লিওনেল মেসি। তারকা ফরোয়ার্ডের মতে, ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট।

কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো সোনালী ট্রফি জেতে আর্জেন্টিনা। লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালটিকে বিশ্বকাপের ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষে দুই দল ৩-৩ সমতায় ছিল। এরপর টাইব্রেকারে এমিলিয়ানো মার্টিনেজের দুর্দান্ত দুটি সেভে শেষ হাসি হাসে আর্জেন্টিনা। সেবার খুব কাছ থেকে ফিরে আসা ফরাসিদের এবারও ফেভারিটের তালিকায় রাখছেন মেসি।

আর্জেন্টিনা ছাড়া এবারের বিশ্বকাপে আর কোন দল ফেভারিট, এমন প্রশ্নর জবাবে মেসি বলেন, ‘আমার মনে হয়, ফ্রান্স আবারও খুব ভালো অবস্থায় আছে। অনেক খেলোয়াড় দারুণ ফর্মে। স্পেন, ব্রাজিল—যদিও কিছুদিন খুব ভালো অবস্থায় ছিল না—তবুও ব্রাজিল সব সময়ই ফেবারিট। তাদের খেলোয়াড় আছে। তারপর জার্মানি, ইংল্যান্ড—এই বড় শক্তিগুলোর কথা তো সবসময়ই বলি। পর্তুগালেরও খুব প্রতিযোগিতামূলক ও ভালো দল আছে। আর সব সময়ই কোনো না কোনো চমক দেখা যায়।’

চোটের কারণে এবারের বিশ্বকাপে নেইমারের অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত নয়। মেসির চাওয়া, বিশ্বমঞ্চে খেলতে নামুক তাঁর সাবেক ক্লাব সতীর্থ, ‘আমি নিরপেক্ষ হতে পারব না। নেইমার আমার বন্ধু। অবশ্যই আমি চাই ও বিশ্বকাপে থাকুক। ওর জীবনে ভালো কিছু ঘটুক, কারণ মানুষ হিসেবে সে সেটা প্রাপ্য। আশা করি ও থাকবে। বিশ্বকাপে আমরা সবাই সেরাদের দেখতে চাই, আর নেইমার যেভাবেই থাকুক, সে সবসময় সেরাদের একজন। ব্রাজিল আর ফুটবলের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ। ওর সেখানে থাকা উচিত।’

বিশ্বকাপে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে মেসি বলেন, ‘সত্যি বলতে, ছেলেরা ভালো অবস্থায় আছে। যদিও এখন অনেক খেলোয়াড় ইনজুরি বা ম্যাচ রিদমের সমস্যায় আছে, তবুও দেখা গেছে, দল একসঙ্গে থাকলে এটা এমন একটা গ্রুপ, যারা সবসময় প্রতিযোগিতা করতে আর জিততে চায়। তারা নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দেয়। তবে বিশ্বকাপ তো বিশ্বকাপই। আমরা জানি, সেখানে থাকা প্রতিটি দলই কঠিন। আর্জেন্টাইনরা যেমন সব সময় করে, তেমনই এবারও স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে, আমাদের আগে আরও কিছু দল আছে যারা হয়তো দলগতভাবে ভালো অবস্থায় আছে। তবুও এই আর্জেন্টিনা সব সময় নিজেদের সর্বোচ্চটা দেবে।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলব্রাজিল ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

মির্জা ফখরুল-ফাতেমাসহ আরও যাঁরা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

সম্পর্কিত

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লিটনের এমন কীর্তি

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লিটনের এমন কীর্তি

৭৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে অলআউট বাংলাদেশ

৭৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে অলআউট বাংলাদেশ

‘ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট’

‘ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট’

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন বাংলাদেশি শিল্পী সঞ্জয়

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন বাংলাদেশি শিল্পী সঞ্জয়