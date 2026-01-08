Ajker Patrika
ক্রিকেট

সিডনি টেস্ট চলার সময়ই বিশ্বকাপজয়ী মার্টিনকে নিয়ে গিলক্রিস্টের ‘সুখবর’

ক্রীড়া ডেস্ক    
অ্যাশেজে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়ই ড্যামিয়েন মার্টিনের হাসপাতাল ছাড়ার খবর দিয়েছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। ছবি: সংগৃহীত
অ্যাশেজে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়ই ড্যামিয়েন মার্টিনের হাসপাতাল ছাড়ার খবর দিয়েছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। ছবি: সংগৃহীত

কখন কে কোন অবস্থায় গিয়ে পড়বেন, সেটা সৃষ্টিকর্তার চেয়ে ভালো আর কেউ জানেন না। সুস্থ ড্যামিয়েন মার্টিন গত বছরের শেষে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অবস্থা এতটাই গুরুতর ছিল যে কৃত্রিমভাবে তাঁকে কোমায় রাখতে হয়েছিল। অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ২০০৩ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার।

মার্টিন যখন হাসপাতালে ছিলেন, তখনই তাঁকে নিয়ে ‘আপডেট’ দিয়েছিলেন গিলক্রিস্ট। আজ সিডনিতে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট চলার সময় মার্টিনের হাসপাতাল থেকে ছাড়ার খবর গিলক্রিস্ট পেয়েছেন। কায়ো স্পোর্টসে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়ই গিলক্রিস্ট তাঁর এক সময়ের সতীর্থকে নিয়ে সুখবর দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘মার্টিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। দারুণ খবর এটা। পুরোপুরি সেরে উঠতে এখনো সময় লাগবে। তবে সে যে বাড়ি ফিরেছে, সেটা জেনে ভালো লাগছে। পাশে থাকার জন্য তার পরিবারের সদস্যরা কৃতজ্ঞ।’

কোমায় অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার মার্টিনকোমায় অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার মার্টিন

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘চ্যানেল নাইন’ গত বছরের শেষে মার্টিনকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। চ্যানেল নাইন জানিয়েছিল বক্সিং ডেতে (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন মার্টিন। শোয়ার পরপরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অস্ট্রেলিয়ার ২০০৩ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারকে দ্রুত গোল্ড কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তির পর তাঁর মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানা গিয়েছিল। আজ মার্টিনের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে ওঠার খবর পেয়ে মার্ক ওয়াহ বলেন,‘এটা আসলেই মিরাকল। যখন সে আইসিউতে ছিল, তার অবস্থা খুব বাজে ছিল।’

অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট ও সিডনিতে আজ শেষ হওয়া পঞ্চম টেস্ট—এবারের অ্যাশেজে পাঁচ টেস্টের মধ্যে কেবল এই দুই টেস্ট পাঁচ দিনে গড়িয়েছে। সিডনি টেস্ট দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন উসমান খাজা। তাঁর বিদায়ী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৫ উইকেটে। ১৬৩ ও ২৯ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন ট্রাভিস হেড। তিন সেঞ্চুরিতে সিরিজে সর্বোচ্চ ৬২৯ রান করেছেন তিনি। গড় ও স্ট্রাইকরেট ৬২.৯০ ও ৮৭.৩৬। সিরিজে সর্বোচ্চ ৩১ উইকেট ও ১৫৬ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন মিচেল স্টার্ক।

অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৬৭ টেস্ট, ২০৮ ওয়ানডে ও ৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মার্টিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪ বছরের ক্যারিয়ারে ২৭৯ ম্যাচে ৪২.৯২ গড়ে করেছেন ৯৮৭২ রান। তিন সংস্করণ মিলে ১৮ সেঞ্চুরি ও ৬১ ফিফটি করেছেন। ১৯৯৯, ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। ২০০৬ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপাও জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ক্রিকেটার। ১৮ সেঞ্চুরির মধ্যে টেস্টে করেছেন ১৩ সেঞ্চুরি। ওয়ানডেতে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন পাঁচবার।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর সাহায্যে অর্থভাগ্য খুলবে, তাই ভক্তি বাড়ান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

অরাজক এলপিজির বাজার

অরাজক এলপিজির বাজার

সম্পর্কিত

সিডনি টেস্ট চলার সময়ই বিশ্বকাপজয়ী মার্টিনকে নিয়ে গিলক্রিস্টের ‘সুখবর’

সিডনি টেস্ট চলার সময়ই বিশ্বকাপজয়ী মার্টিনকে নিয়ে গিলক্রিস্টের ‘সুখবর’

খাজাকে অস্ট্রেলিয়া অনেক মিস করবে: স্মিথ

খাজাকে অস্ট্রেলিয়া অনেক মিস করবে: স্মিথ

মোহামেডানের ‘আতা ভাই’ আর নেই

মোহামেডানের ‘আতা ভাই’ আর নেই

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’