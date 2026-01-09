বিশ্বকাপের আগে বড় দুশ্চিন্তায় ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি নেই এক মাসও। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভেন্যু পরিবর্তনের আলোচনা চলছে। এবার বিশ্বকাপের আয়োজক ভারতের শুরু হলো আরেক দুশ্চিন্তা। তিলক ভার্মার চোটই মূলত দলটির চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত ঘরের মাঠে সিরিজ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নেবে। সেই সময়ে দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটার তিলককে নিয়ে দুঃসংবাদ পেল ভারত। কিউইদের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি তিনি খেলতে পারবেন না বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। সাধারণত টেস্টিকুলার অস্ত্রোপচারের পর রোগীর সেরে উঠতে দুই সপ্তাহ লেগে যায়।
তিলক পরশু টেস্টিকুলারজনিত সমস্যার কারণে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি তাই ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটার খেলতে পারছেন না। এমনকি সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে তাঁর খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সাধারণত টেস্টিকুলার টরশনজনিত অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে সেরে উঠতে দুই সপ্তাহের মতো লেগে যায়।
চলমান বিজয় হাজারে ট্রফিতে হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিলক। রাজকোটে ৬ জানুয়ারি বেঙ্গলের বিপক্ষে করেছেন ৩৪ রান। ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে জানা গেছে, ম্যাচে তিনি চোট পাননি। পরবর্তীতে তাঁর চোট আরও বেড়ে যায়। বিসিসিআই তিলকের সর্বশেষ অবস্থার ‘আপডেট’ও জানিয়ে দিয়েছে। গতকাল সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি এবং আগামীকাল হায়দরাবাদে ফেরার ফ্লাইট ধরবেন। দ্রুতই ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটার সেরে উঠবেন বলে বিসিসিআই আশাবাদী।
ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে পরশু। ১৮ জানুয়ারি সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। এরপর সাদা বলের আরেক সিরিজ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। ২১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আইসিসি দলে পরিবর্তন আনার সুযোগ রয়েছে।
২০২৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪০ ম্যাচে ১১৮৩ রান করেছেন তিলক। ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটারের গড় ও স্ট্রাইকরেট ৪৯.২৯ ও ১৪৪.০৯। দুই সেঞ্চুরি ও ছয় ফিফটি করেছেন তিনি। গত বছরের ২০ ডিসেম্বর সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়ক করে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে ভারত। সেই দলে আছেন তিলকও। ছন্দে থাকা তিলক যদি বিশ্বকাপে না খেলতে পারেন, তাহলে স্বাগতিকদের বেগ পেতে হবে টুর্নামেন্টে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
