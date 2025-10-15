বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দেখা যাবে ৩০০ টাকায়, টিকিট পাবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের কাছে ২০০ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ পেল ধবলধোলাইয়ের লজ্জা। কিন্তু আফগান সিরিজ শেষ হওয়ার পর খুব বেশি সময় বাকি নেই। মিরপুরে শনিবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের টিকিট বিক্রির কাজও এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। সর্বনিম্ন ৩০০ টাকায় পাওয়া যাবে মিরপুরের ইস্টার্ন গ্যালারির টিকিট। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের টিকিটের দাম ২৫০০ টাকা। ওপর-নিচ দুই পাশেরই টিকিটের দাম ২৫০০ টাকা ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক গ্যালারির দুটি টিকিটের দাম ১৫০০ টাকা। ক্লাব হাউসের দুই গ্যালারির টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ৮০০ টাকা করে। শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ড ও নর্দার্ন গ্যালারির টিকিটের দাম ৪০০ টাকা। সর্বোচ্চ ৩৫০০ টাকা দাম ধরা হয়েছে আন্তর্জাতিক লাউঞ্জের দক্ষিণ ব্লকের টিকিট। আজ সকাল থেকে অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে টিকিট।
অনলাইনে ওয়েবসাইট থেকে দর্শকেরা টিকিট কাটতে পারবেন। প্লে স্টোর থেকে ‘গো বিসিবি টিকিট’ অ্যাপ ডাউনলোড করেও কেনা যাবে টিকিট। ১৮, ২১ ও ২৩ অক্টোবর বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ওয়ানডের ভেন্যু মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। প্রত্যেক ম্যাচই শুরু হবে বেলা দেড়টায়।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—সবশেষ চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। কিন্তু ওয়ানডেতে অবস্থা খুবই খারাপ বাংলাদেশের। সাদা বলের এই সংস্করণে ১২ ম্যাচের মধ্যে কেবল ১ ম্যাচ জিতেছে। ৭৪ রেটিং নিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বরে বাংলাদেশ।
