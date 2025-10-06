৪ মাসের মেয়াদে আসা বুলবুল যে কারণে ৪ বছরের বিসিবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হোটেল সোনারগাঁয়ে নির্বাচন শেষে আজ সোমবার রাত ৯টায় জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আমিনুল ইসলাম বুলবুল এসেছেন টানা দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচিত সভাপতি হয়ে। তাঁর পাশে বসা আরেক সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। খেলোয়াড়িজীবনে একে অন্যের অধীনে কত ম্যাচই তো খেলেছেন দুজন। ক্রিকেট প্রশাসনে এখন ফারুক হয়েছেন বুলবুলের ‘ডেপুটি’। চার মাস আগে ফারুককেই অপসারিত করে সভাপতির চেয়ারে বসানো হয়েছিল বুলবুলকে।
গত ৩০ মে বিসিবি প্রধান হওয়ার পর বুলবুল বলেছিলেন, ৪ মাসের মেয়াদে কুইক টি–টোয়েন্টি ইনিংস খেলতে চান তিনি। দারুণ কিছু করতে চান দেশের ক্রিকেটের জন্য। যেন মানুষ তাকে মনে রাখে। এখন নতুন করে আরও ৪ বছরের জন্য বিসিবির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বুলবুল।
বুলবুলের নির্বাচন করা-না করা নিয়ে একটা সময় ধোঁয়াশা ছিল। পরে পরিষ্কার করেছেন তিনি নির্বাচন করবেন। নির্বাচনে বুলবুলের প্রতি যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়ার পূর্ণ সমর্থন থেকেছে শুরু থেকেই। বিসিবির নির্বাচন নিয়ে নাটকীয়তা, বিতর্কও কম হয়নি গত এক মাসে। তামিম ইকবাল অভিযোগ করেছেন নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপের। গত ১ অক্টোবর সরকারি হস্তক্ষেপ এবং নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান সাবেক অধিনায়ক। বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেনকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনও করেন তামিম। শেষ পর্যন্ত ভোটের লড়াইয়ের আগেই নিজের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন তিনি।
গত ৩০ মে বুলবুল যখন ফারুকের জায়গায় সভাপতি হয়েছিলেন, জানিয়েছিলেন, কুইক একটা ভালো টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলে বিদায় নিতে চান। সেই তিনি এখন চার বছরের মেয়াদে হলেন বিসিবি সভাপতি। ‘লম্বা ইনিংস’ খেলার সিদ্ধান্ত কী ভেবে নিয়েছেন, সে ব্যাখ্যায় বুলবুল বলেছেন, ‘এটা জার্নির অংশ হিসেবে ধরে নিয়েছি। বাংলাদেশ ক্রিকেট উন্নয়নের প্রেমে পড়ে গেছি। শুরুতে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এসেছিলাম। পরে যখন ‘‘ট্রিপল সেঞ্চুরি’’ প্রোগ্রাম শুরু করলাম, সেখানে একটা লক্ষ্য তৈরি হয়েছে। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে মনে হয়েছে দেশের ক্রিকেটকে সেবা করতে এখানে আরও কাজ করা উচিত।’
আরও কাজ করতে, ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে অনেক অংশীদার দূরে সরে গিয়েছেন। অনেক ক্লাব ঘরোয়া ক্রিকেট বর্জনের হুমকি দিয়ে রেখেছে। বুলবুল তাদের সঙ্গে বসতে চান, ‘সবারই এক সঙ্গে কাজ করা উচিত। নির্বাচনের আগে বিতর্ক সব সেক্টরেই হয়। আমরা বিধিমালার মধ্যে ছিলাম। কে বোর্ডে আছে, কে নেই—সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে চাই। আহ্বান করব, এ পথ চলায় আমাদের যেন তারা সহায়তা করে। বুলবুল আরও যোগ করেছেন, ‘সবাইকে কাছে টেনে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।’
