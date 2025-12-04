বাজে রেকর্ডে নাম লেখানোর পর নিজেকেই ‘লাথি মারছেন’ ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।
ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতেই টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রোটিয়ারা হেরে গিয়েছিল। গতকাল রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩৫৮ রান ভারত যখন করেছে, তখন জয়ের জন্য তারা নিজেদের ফেবারিট ভাবলেও ভুল কিছু ছিল না। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা বলা কঠিন। ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ৬ উইকেটে ৩৬২ রান। তাতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল কথা বলার সময় হেসেছেন ঠিকই। কিন্তু মনের ভেতরের একটা হতাশা তো কাজ করেছে। রাহুল বলেন, ‘হজম করা কঠিন। কী পরিমাণ শিশির ছিল ও দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করা অনেক কঠিন ছিল। শেষ ম্যাচে (প্রথম ওয়ানডে) ভালো করেছিলাম। সেটা ভেবেছিলাম আজও (গতকাল)। টস এখানে অনেক বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিজেকে এখন লাথি মারতে মন চাচ্ছে।’ ভারতের এই ম্যাচ হারের পেছনে নিজেদেরও দায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩ ওভার কম করায় স্লো ওভার রেটের শাস্তি পেয়েছে স্বাগতিকেরা। শাস্তিস্বরূপ শেষ দুই ওভার বৃত্তের বাইরে চার ফিল্ডার নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয়েছে রাহুলদের।
রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে পারেননি টেম্বা বাভুমা। গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি ফিরেছেন অধিনায়ক হয়েই। তাঁর ফেরার ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা করল রেকর্ড। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘জিততে পেরে ভালো লাগছে। বোলিংয়ে কীভাবে ভালো করতে পারি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম। ব্যাটিংটা আমাদের দারুণ হয়েছে।’
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত দুইবার ৩৫০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে মোহালিতে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ভারত। অজিরা ১৩ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া সেবার ৩৫৯ রানই করেছিল। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে।
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।
ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতেই টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রোটিয়ারা হেরে গিয়েছিল। গতকাল রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩৫৮ রান ভারত যখন করেছে, তখন জয়ের জন্য তারা নিজেদের ফেবারিট ভাবলেও ভুল কিছু ছিল না। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা বলা কঠিন। ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ৬ উইকেটে ৩৬২ রান। তাতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল কথা বলার সময় হেসেছেন ঠিকই। কিন্তু মনের ভেতরের একটা হতাশা তো কাজ করেছে। রাহুল বলেন, ‘হজম করা কঠিন। কী পরিমাণ শিশির ছিল ও দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করা অনেক কঠিন ছিল। শেষ ম্যাচে (প্রথম ওয়ানডে) ভালো করেছিলাম। সেটা ভেবেছিলাম আজও (গতকাল)। টস এখানে অনেক বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিজেকে এখন লাথি মারতে মন চাচ্ছে।’ ভারতের এই ম্যাচ হারের পেছনে নিজেদেরও দায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩ ওভার কম করায় স্লো ওভার রেটের শাস্তি পেয়েছে স্বাগতিকেরা। শাস্তিস্বরূপ শেষ দুই ওভার বৃত্তের বাইরে চার ফিল্ডার নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয়েছে রাহুলদের।
রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে পারেননি টেম্বা বাভুমা। গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি ফিরেছেন অধিনায়ক হয়েই। তাঁর ফেরার ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা করল রেকর্ড। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘জিততে পেরে ভালো লাগছে। বোলিংয়ে কীভাবে ভালো করতে পারি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম। ব্যাটিংটা আমাদের দারুণ হয়েছে।’
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত দুইবার ৩৫০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে মোহালিতে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ভারত। অজিরা ১৩ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া সেবার ৩৫৯ রানই করেছিল। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে।
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।
ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতেই টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রোটিয়ারা হেরে গিয়েছিল। গতকাল রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩৫৮ রান ভারত যখন করেছে, তখন জয়ের জন্য তারা নিজেদের ফেবারিট ভাবলেও ভুল কিছু ছিল না। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা বলা কঠিন। ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ৬ উইকেটে ৩৬২ রান। তাতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল কথা বলার সময় হেসেছেন ঠিকই। কিন্তু মনের ভেতরের একটা হতাশা তো কাজ করেছে। রাহুল বলেন, ‘হজম করা কঠিন। কী পরিমাণ শিশির ছিল ও দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করা অনেক কঠিন ছিল। শেষ ম্যাচে (প্রথম ওয়ানডে) ভালো করেছিলাম। সেটা ভেবেছিলাম আজও (গতকাল)। টস এখানে অনেক বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিজেকে এখন লাথি মারতে মন চাচ্ছে।’ ভারতের এই ম্যাচ হারের পেছনে নিজেদেরও দায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩ ওভার কম করায় স্লো ওভার রেটের শাস্তি পেয়েছে স্বাগতিকেরা। শাস্তিস্বরূপ শেষ দুই ওভার বৃত্তের বাইরে চার ফিল্ডার নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয়েছে রাহুলদের।
রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে পারেননি টেম্বা বাভুমা। গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি ফিরেছেন অধিনায়ক হয়েই। তাঁর ফেরার ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা করল রেকর্ড। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘জিততে পেরে ভালো লাগছে। বোলিংয়ে কীভাবে ভালো করতে পারি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম। ব্যাটিংটা আমাদের দারুণ হয়েছে।’
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত দুইবার ৩৫০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে মোহালিতে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ভারত। অজিরা ১৩ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া সেবার ৩৫৯ রানই করেছিল। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে।
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।
ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতেই টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রোটিয়ারা হেরে গিয়েছিল। গতকাল রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩৫৮ রান ভারত যখন করেছে, তখন জয়ের জন্য তারা নিজেদের ফেবারিট ভাবলেও ভুল কিছু ছিল না। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা বলা কঠিন। ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ৬ উইকেটে ৩৬২ রান। তাতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল কথা বলার সময় হেসেছেন ঠিকই। কিন্তু মনের ভেতরের একটা হতাশা তো কাজ করেছে। রাহুল বলেন, ‘হজম করা কঠিন। কী পরিমাণ শিশির ছিল ও দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করা অনেক কঠিন ছিল। শেষ ম্যাচে (প্রথম ওয়ানডে) ভালো করেছিলাম। সেটা ভেবেছিলাম আজও (গতকাল)। টস এখানে অনেক বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিজেকে এখন লাথি মারতে মন চাচ্ছে।’ ভারতের এই ম্যাচ হারের পেছনে নিজেদেরও দায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩ ওভার কম করায় স্লো ওভার রেটের শাস্তি পেয়েছে স্বাগতিকেরা। শাস্তিস্বরূপ শেষ দুই ওভার বৃত্তের বাইরে চার ফিল্ডার নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয়েছে রাহুলদের।
রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে পারেননি টেম্বা বাভুমা। গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি ফিরেছেন অধিনায়ক হয়েই। তাঁর ফেরার ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা করল রেকর্ড। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘জিততে পেরে ভালো লাগছে। বোলিংয়ে কীভাবে ভালো করতে পারি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম। ব্যাটিংটা আমাদের দারুণ হয়েছে।’
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত দুইবার ৩৫০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে মোহালিতে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ভারত। অজিরা ১৩ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া সেবার ৩৫৯ রানই করেছিল। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে।
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।২৯ মিনিট আগে
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট।২ ঘণ্টা আগে
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি।২ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান তুলতেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। কেইন উইলিয়ামসনের ফিফটি (৫২) ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৪৭ রান ছাড়া বলার মতো কিছু ছিল না কিউইদের। সেই নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪০০-এর বেশি রান তুলে ফেলেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।
অ্যাশেজের দিবারাত্রির টেস্টে সৈকতের সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। তবে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক সিরিজে আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক হওয়া সৈকতের দিকেই যে ‘লাইমলাইট’, সেটা না বললেও চলছে। বাংলাদেশের এই আম্পায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন ইমরুল কায়েস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ইমরুল লিখেছেন, ‘সৈকত ভাই, অ্যাশেজ টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। এটি শুধু আপনার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যও এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’
বাংলাদেশের একমাত্র আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকত। আইসিসি ইভেন্ট তো বটেই, বিদেশের অনেক দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও আম্পায়ারিং করতে দেখা যায় তাঁকে। কখনো মাঠের আম্পায়ার, কখনোবা টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সৈকতের এমন অর্জন দেখে বাংলাদেশের আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন বলে মনে করেন ইমরুল। ফেসবুকে ইমরুল বলেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম বৃহৎ মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন। আপনার জন্য রইল অসীম শুভকামনা। আপনার এই অর্জন ভবিষ্যতে আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে। এটাই কামনা করি।’
ভারতের বিভিন্ন সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছেন সৈকত। ২০২৪-২৫ মৌসুমে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়ালের আউটের ক্ষেত্রে সৈকতের সিদ্ধান্ত নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই বাংলাদেশি আম্পায়ারের প্রশংসা করেছিলেন। কেউবা আবার তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছিলেন সৈকত। এবার তাঁর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের। এবারও বিতর্ক জয়সওয়ালকে নিয়ে। পার্থে এবার অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে সৈকত ছিলেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।
অ্যাশেজের দিবারাত্রির টেস্টে সৈকতের সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। তবে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক সিরিজে আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক হওয়া সৈকতের দিকেই যে ‘লাইমলাইট’, সেটা না বললেও চলছে। বাংলাদেশের এই আম্পায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন ইমরুল কায়েস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ইমরুল লিখেছেন, ‘সৈকত ভাই, অ্যাশেজ টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। এটি শুধু আপনার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যও এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’
বাংলাদেশের একমাত্র আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকত। আইসিসি ইভেন্ট তো বটেই, বিদেশের অনেক দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও আম্পায়ারিং করতে দেখা যায় তাঁকে। কখনো মাঠের আম্পায়ার, কখনোবা টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সৈকতের এমন অর্জন দেখে বাংলাদেশের আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন বলে মনে করেন ইমরুল। ফেসবুকে ইমরুল বলেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম বৃহৎ মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন। আপনার জন্য রইল অসীম শুভকামনা। আপনার এই অর্জন ভবিষ্যতে আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে। এটাই কামনা করি।’
ভারতের বিভিন্ন সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছেন সৈকত। ২০২৪-২৫ মৌসুমে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়ালের আউটের ক্ষেত্রে সৈকতের সিদ্ধান্ত নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই বাংলাদেশি আম্পায়ারের প্রশংসা করেছিলেন। কেউবা আবার তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছিলেন সৈকত। এবার তাঁর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের। এবারও বিতর্ক জয়সওয়ালকে নিয়ে। পার্থে এবার অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে সৈকত ছিলেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।১ ঘণ্টা আগে
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট।২ ঘণ্টা আগে
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি।২ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান তুলতেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। কেইন উইলিয়ামসনের ফিফটি (৫২) ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৪৭ রান ছাড়া বলার মতো কিছু ছিল না কিউইদের। সেই নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪০০-এর বেশি রান তুলে ফেলেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে ৫ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। দুটি উইকেটই নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৬ ওভারে ২ উইকেটে ১১৩ রান করেছে ইংলিশরা। জো রুট ৩৪ রানে ও জ্যাক ক্রলি ৭৪ রানে ব্যাটিং করছেন। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ব্রিসবেন টেস্ট: ১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
দুপুর ১২টা ও বিকেল ৪টা ১৫মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান. ইউনাইটেড-ওয়েস্ট হাম
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে ৫ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। দুটি উইকেটই নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৬ ওভারে ২ উইকেটে ১১৩ রান করেছে ইংলিশরা। জো রুট ৩৪ রানে ও জ্যাক ক্রলি ৭৪ রানে ব্যাটিং করছেন। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ব্রিসবেন টেস্ট: ১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
দুপুর ১২টা ও বিকেল ৪টা ১৫মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান. ইউনাইটেড-ওয়েস্ট হাম
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।২৯ মিনিট আগে
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি।২ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান তুলতেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। কেইন উইলিয়ামসনের ফিফটি (৫২) ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৪৭ রান ছাড়া বলার মতো কিছু ছিল না কিউইদের। সেই নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪০০-এর বেশি রান তুলে ফেলেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি। কারও প্রিয় দল হয়তো ব্রাজিল, কারও হয়তো আর্জেন্টিনা, কেউবা হয়তো ফ্রান্স-পর্তুগালের জন্য গলা ফাটাবেন আগামী বিশ্বকাপে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রিয় দল কে কোন গ্রুপে পড়েছে, ভক্ত-সমর্থকেরা সেটা জানতেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে আগামীকাল হতে যাচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। কোন দল কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা সরাসরি দেখারও ব্যবস্থা রয়েছে। ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, ফিফার ইউটিউব চ্যানেল ও বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখা সরাসরি দেখা যাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে দলগুলোর ভাগ্য নির্ধারণী অনুষ্ঠান।
২০২৬ বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। এখন পর্যন্ত ৪২ দল বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে। চলুক জেনে নেওয়া যাক, কোন সেই ৪২ দল
আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র
উয়েফা (ইউরোপ): অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্কটল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড
এএফসি (এশিয়া): অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, উজবেকিস্তান
সিএএফ (আফ্রিকা): আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, আইভরিকোস্ট, মিসর, ঘানা, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া
কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা): কুরাসাও, হাইতি, পানামা
কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকা): আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে
ওএফসি (ওশেনিয়া): নিউজিল্যান্ড
৪৮ দলকে ভাগ করা হয়েছে চার পটে। প্রত্যেক পটে থাকছে ১২টি করে দল
বিশ্বকাপের ড্রয়ের পটগুলো
পট ১ : কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি
পট ২ : ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সেনেগাল, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইকুয়েডর, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া
পট ৩ : নরওয়ে, পানামা, মিসর, আলজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, তিউনিসিয়া, আইভরিকোস্ট, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা
পট ৪ : জর্ডান, কেপ ভার্দে, ঘানা, কুরাসাও, হাইতি, নিউজিল্যান্ড এবং প্লে-অফ থেকে আসা ৬টি দল
২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ। ড্র অনুষ্ঠান আগামীকাল হলেও কে কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা জানানো হবে পরশু।
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি। কারও প্রিয় দল হয়তো ব্রাজিল, কারও হয়তো আর্জেন্টিনা, কেউবা হয়তো ফ্রান্স-পর্তুগালের জন্য গলা ফাটাবেন আগামী বিশ্বকাপে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রিয় দল কে কোন গ্রুপে পড়েছে, ভক্ত-সমর্থকেরা সেটা জানতেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে আগামীকাল হতে যাচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। কোন দল কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা সরাসরি দেখারও ব্যবস্থা রয়েছে। ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, ফিফার ইউটিউব চ্যানেল ও বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখা সরাসরি দেখা যাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে দলগুলোর ভাগ্য নির্ধারণী অনুষ্ঠান।
২০২৬ বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। এখন পর্যন্ত ৪২ দল বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে। চলুক জেনে নেওয়া যাক, কোন সেই ৪২ দল
আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র
উয়েফা (ইউরোপ): অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্কটল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড
এএফসি (এশিয়া): অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, উজবেকিস্তান
সিএএফ (আফ্রিকা): আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, আইভরিকোস্ট, মিসর, ঘানা, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া
কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা): কুরাসাও, হাইতি, পানামা
কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকা): আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে
ওএফসি (ওশেনিয়া): নিউজিল্যান্ড
৪৮ দলকে ভাগ করা হয়েছে চার পটে। প্রত্যেক পটে থাকছে ১২টি করে দল
বিশ্বকাপের ড্রয়ের পটগুলো
পট ১ : কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি
পট ২ : ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সেনেগাল, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইকুয়েডর, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া
পট ৩ : নরওয়ে, পানামা, মিসর, আলজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, তিউনিসিয়া, আইভরিকোস্ট, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা
পট ৪ : জর্ডান, কেপ ভার্দে, ঘানা, কুরাসাও, হাইতি, নিউজিল্যান্ড এবং প্লে-অফ থেকে আসা ৬টি দল
২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ। ড্র অনুষ্ঠান আগামীকাল হলেও কে কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা জানানো হবে পরশু।
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।২৯ মিনিট আগে
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট।২ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান তুলতেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। কেইন উইলিয়ামসনের ফিফটি (৫২) ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৪৭ রান ছাড়া বলার মতো কিছু ছিল না কিউইদের। সেই নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪০০-এর বেশি রান তুলে ফেলেছে স্বাগতিকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান তুলতেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। কেইন উইলিয়ামসনের ফিফটি (৫২) ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৪৭ রান ছাড়া বলার মতো কিছু ছিল না কিউইদের। সেই নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪০০-এর বেশি রান তুলে ফেলেছে স্বাগতিকেরা। হাতে এখনো তাদের ৬ উইকেট রয়েছে।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে পাহাড় সমান লক্ষ্য দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১৭ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে। ৬৪ রানের লিডসহ স্বাগতিকদের স্কোর ৪৮১ রান।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩২ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। উদ্বোধনী জুটিতে ৮৬ রান যোগ করেন ডেভন কনওয়ে ও টম লাথাম। ২৭তম ওভারের শেষ বলে ডেভন কনওয়েকে (৩৭) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ওজে শিল্ডস। তিন নম্বরে নামা উইলিয়ামসন আউট হয়েছেন ৯ রান করে। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে ৩২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১০০ রানে পরিণত হয় নিউজিল্যান্ড।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা রাচিন রবীন্দ্র অধিনায়ক লাথামের সঙ্গে ম্যারাথন জুটি গড়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৩২৮ বলে ২৭৯ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন তাঁরা (রাচিন-লাথাম)। দুই ব্যাটারই সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। টেস্টে এটা লাথামের ১৪তম সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে রাচিন তুলে নিয়েছেন চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৮৮তম ওভারের তৃতীয় বলে লাথামকে ফিরিয়ে ম্যারাথন জুটি ভাঙেন কেমার রোচ। ২৫০ বলে ১২ চারে ১৪৫ রান করেন লাথাম।
নিউজিল্যান্ডের আরেক সেঞ্চুরিয়ান রাচিনও দ্রুত ড্রেসিংরুমের পথ ধরেছেন। ৯৩তম ওভারের প্রথম বলে কিউই এই বাঁহাতি ব্যাটারকে বোল্ড করেছেন কেমার রোচ। ১৮৫ বলে ২৭ চার ও ১ ছক্কায় ১৭৬ রান করেন রাচিন। নিউজিল্যান্ডের স্কোর তখন হয়ে যায় ৯২.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১০ রান। রাচিনের বিদায়ের পর খেলা হয়েছে ১৭ বল। উইল ইয়াং ২১ ও মাইকেল ব্রেসওয়েল ৬ রানে আগামীকাল চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করবেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান তুলতেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। কেইন উইলিয়ামসনের ফিফটি (৫২) ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৪৭ রান ছাড়া বলার মতো কিছু ছিল না কিউইদের। সেই নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ৪০০-এর বেশি রান তুলে ফেলেছে স্বাগতিকেরা। হাতে এখনো তাদের ৬ উইকেট রয়েছে।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে পাহাড় সমান লক্ষ্য দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১৭ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে। ৬৪ রানের লিডসহ স্বাগতিকদের স্কোর ৪৮১ রান।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩২ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। উদ্বোধনী জুটিতে ৮৬ রান যোগ করেন ডেভন কনওয়ে ও টম লাথাম। ২৭তম ওভারের শেষ বলে ডেভন কনওয়েকে (৩৭) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ওজে শিল্ডস। তিন নম্বরে নামা উইলিয়ামসন আউট হয়েছেন ৯ রান করে। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে ৩২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১০০ রানে পরিণত হয় নিউজিল্যান্ড।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা রাচিন রবীন্দ্র অধিনায়ক লাথামের সঙ্গে ম্যারাথন জুটি গড়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৩২৮ বলে ২৭৯ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন তাঁরা (রাচিন-লাথাম)। দুই ব্যাটারই সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। টেস্টে এটা লাথামের ১৪তম সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে রাচিন তুলে নিয়েছেন চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৮৮তম ওভারের তৃতীয় বলে লাথামকে ফিরিয়ে ম্যারাথন জুটি ভাঙেন কেমার রোচ। ২৫০ বলে ১২ চারে ১৪৫ রান করেন লাথাম।
নিউজিল্যান্ডের আরেক সেঞ্চুরিয়ান রাচিনও দ্রুত ড্রেসিংরুমের পথ ধরেছেন। ৯৩তম ওভারের প্রথম বলে কিউই এই বাঁহাতি ব্যাটারকে বোল্ড করেছেন কেমার রোচ। ১৮৫ বলে ২৭ চার ও ১ ছক্কায় ১৭৬ রান করেন রাচিন। নিউজিল্যান্ডের স্কোর তখন হয়ে যায় ৯২.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৪১০ রান। রাচিনের বিদায়ের পর খেলা হয়েছে ১৭ বল। উইল ইয়াং ২১ ও মাইকেল ব্রেসওয়েল ৬ রানে আগামীকাল চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করবেন।
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।২৯ মিনিট আগে
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট।২ ঘণ্টা আগে
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি।২ ঘণ্টা আগে