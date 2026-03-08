সেরাটা ফাইনালের জন্য জমিয়ে রেখেছিলেন অভিষেক

ভারতের জার্সিতে পথচলার শুরুতেই নিজের জাত চিনিয়েছেন অভিষেক শর্মা। ধারাবাহিক রানের সঙ্গে প্রতিপক্ষের বোলারদের কচুকাটা করার যোগ্যতা তাঁকে অল্প সময়েই তারকা ক্রিকেটারের খ্যাতি এনে দেয়। এমন দুর্দান্ত একজন ব্যাটারের কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারতের প্রত্যাশাটা ছিল অনেক বেশি।
সে প্রত্যাশা মেটাতে পারছিলেন না অভিষেক; নিজের চেনা রূপ হারিয়ে খুঁজছিলেন এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। এই ওপেনারকে একাদশ থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন বিশ্লেষক এবং সাবেক ক্রিকেটাররা। এরপরও ফাইনালের একাদশে টিকে যান অভিষেক। সে সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগালেন। তাঁর ইনিংস শেষে বলতেই হচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের জন্যই বোধহয় নিজের সেরাটা জমিয়ে রেখেছিলেন অভিষেক।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ৩ ম্যাচে শূন্য রানে আউট হন অভিষেক। ফাইনালের আগে তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে; সুপার এইটের সে ম্যাচে ৫৫ রান করেন অভিষেক। বাকি ছয় ম্যাচে অভিষেকের ব্যাট থেকে এসেছিল মাত্র ৩৪ রান। এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ওপর রীতিমতো ঝড় তুললেন তিনি। অভিষেকের রেকর্ড গড়া ফিফটিতে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছ ভারত।
১৮ বলেই ফিফটি তুলে নেন অভিষেক। রাচিন রবীন্দ্রর বলে টিম শেইফার্টের হাতে ধরা পড়ার আগে ৫২ রান এনে দেন। ৬ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো তাঁর ২১ বলের ইনিংস। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড। একই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে নক আউট পর্বেও এটা দ্রুততম ফিফটি। অভিষেকের সঙ্গে ইনিংসের শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং করতে থাকেন সঞ্জু স্যামসন। দুজনের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ৬ ওভার শেষে বিনা উইকেটে ৯২ রান তোলে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাওয়ার প্লেতে এটাই কোনো দলের সর্বোচ্চ সংগ্রহ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালটাকে একপেশে বানিয়ে ফেলেছে ভারত। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের পর শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও রান উৎসব করছে করছে আয়োজকেরা। তাতেই একের পর এক সব রেকর্ড গড়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল।১২ মিনিট আগে
টেবিল টেনিসের বোর্ডে যাঁর বিচরণ ছিল দুই দশকেরও বেশি সময়, যিনি ১৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য এক উচ্চতায়, যাঁর কীর্তি ঠাঁই করে নিয়েছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে; তিনি জোবেরা রহমান লিনু।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম সংস্করণ শুরু হয়েছিল গত ৭ ফেব্রুয়ারি। টানা এক মাসের লড়াইয়ের পর শেষের অপেক্ষায় এবারের বিশ্বকাপ। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন কিউইদের অধিনায়ক মিচেল সান্টনার। ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। আগে ফিল্ডিং করবে২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে মধ্যপ্রাচ্যে। এই যুদ্ধের প্রভাব ক্রিকেটের ওপর বাজেভাবে পড়েছে। দোহায় এ মাসের শেষে যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সভা হওয়ার কথা ছিল, সেই সভা স্থগিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে