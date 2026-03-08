Ajker Patrika
ক্রিকেট

সেরাটা ফাইনালের জন্য জমিয়ে রেখেছিলেন অভিষেক

৫২ রানের ইনিংস খেলেছেন অভিষেক। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারতের জার্সিতে পথচলার শুরুতেই নিজের জাত চিনিয়েছেন অভিষেক শর্মা। ধারাবাহিক রানের সঙ্গে প্রতিপক্ষের বোলারদের কচুকাটা করার যোগ্যতা তাঁকে অল্প সময়েই তারকা ক্রিকেটারের খ্যাতি এনে দেয়। এমন দুর্দান্ত একজন ব্যাটারের কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারতের প্রত্যাশাটা ছিল অনেক বেশি।

সে প্রত্যাশা মেটাতে পারছিলেন না অভিষেক; নিজের চেনা রূপ হারিয়ে খুঁজছিলেন এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। এই ওপেনারকে একাদশ থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন বিশ্লেষক এবং সাবেক ক্রিকেটাররা। এরপরও ফাইনালের একাদশে টিকে যান অভিষেক। সে সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগালেন। তাঁর ইনিংস শেষে বলতেই হচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের জন্যই বোধহয় নিজের সেরাটা জমিয়ে রেখেছিলেন অভিষেক।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ৩ ম্যাচে শূন্য রানে আউট হন অভিষেক। ফাইনালের আগে তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে; সুপার এইটের সে ম্যাচে ৫৫ রান করেন অভিষেক। বাকি ছয় ম্যাচে অভিষেকের ব্যাট থেকে এসেছিল মাত্র ৩৪ রান। এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ওপর রীতিমতো ঝড় তুললেন তিনি। অভিষেকের রেকর্ড গড়া ফিফটিতে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছ ভারত।

১৮ বলেই ফিফটি তুলে নেন অভিষেক। রাচিন রবীন্দ্রর বলে টিম শেইফার্টের হাতে ধরা পড়ার আগে ৫২ রান এনে দেন। ৬ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো তাঁর ২১ বলের ইনিংস। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড। একই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে নক আউট পর্বেও এটা দ্রুততম ফিফটি। অভিষেকের সঙ্গে ইনিংসের শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং করতে থাকেন সঞ্জু স্যামসন। দুজনের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ৬ ওভার শেষে বিনা উইকেটে ৯২ রান তোলে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাওয়ার প্লেতে এটাই কোনো দলের সর্বোচ্চ সংগ্রহ।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটঅভিষেক
